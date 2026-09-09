Mieszkasz z rodzicami? Fiskus wyznaczył granicę. Po jej przekroczeniu można mieć problemy
Coraz więcej osób w Polsce mieszka z rodzicami. Grupa w wieku 25-34 lat jest pod tym względem najliczniejsza – stanowi połowę wszystkich osób, które nie wyprowadziły się od rodziców. Wpływa na to wiele czynników, nie zawsze chodzi tylko o koszty. Często w grę wchodzą również stan zdrowotny czy po prostu duży dom w którym spokojnie mogą pomieścić się dwie rodziny. Czasami jest jednak tak, że sprawą interesuje się fiskus. Okazuje się, że prawo stawia granicę, którą warto monitorować i po jej przekroczeniu zgłosić sprawę do urzędu.
Świeża interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 kwietnia 2026 r. pokazuje bardzo wyraźną granicę. Sam fakt, że pieniądze przechodzą z konta jednej osoby na rachunek drugiej, nie powoduje automatycznie powstania darowizny. Jeżeli środki są przeznaczane na wspólny czynsz, media, żywność i inne bieżące koszty gospodarstwa, kluczowe jest to, czy odbiorca rzeczywiście się wzbogaca. Jeżeli jedynie opłaca wspólne rachunki, fiskus może uznać, że do żadnej darowizny w ogóle nie doszło.
To istotna informacja również dla dorosłych dzieci mieszkających z rodzicami. Można bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której 30-letni syn przelewa matce co miesiąc 1000 zł jako swoją część kosztów domu. Po 5 latach przez rachunek przejdzie 60 tys. zł, czyli znacznie więcej niż podstawowa kwota 36 120 zł występująca w podatku od spadków i darowizn. Samo przekroczenie tej kwoty nie powoduje jednak podatku, jeżeli te 60 tys. zł od początku nie było darowizną, lecz udziałem w rzeczywistych wspólnych wydatkach.
Fiskus właśnie rozstrzygnął podobną sprawę. Pieniądze „na życie” nie były darowizną
Interpretacja z kwietnia 2026 r. dotyczyła wprawdzie pary żyjącej w nieformalnym związku, a nie rodziców i dorosłego dziecka, ale mechanizm był niemal modelowym przykładem wspólnego gospodarstwa. Mężczyzna pracował za granicą i regularnie przesyłał pieniądze na konto swojej narzeczonej. Z jej rachunku opłacane były czynsz, media, zakupy spożywcze i chemia gospodarcza. Środki były bezzwrotne i formalnie wpływały na jej konto, jednak nie były odkładane ani przeznaczane na jej prywatny majątek.
Dyrektor KIS uznał, że taka sytuacja nie spełnia podstawowej cechy darowizny. Zgodnie z art. 888 Kodeksu cywilnego darowizna polega na bezpłatnym świadczeniu kosztem majątku darczyńcy na rzecz obdarowanego. Musi więc dojść do rzeczywistego przysporzenia majątkowego. Jedna osoba staje się bogatsza, a druga świadczy na jej rzecz bez uzyskania ekwiwalentu. Przy wspólnym finansowaniu mieszkania sytuacja wygląda inaczej – osoba wykonująca przelewy jedynie przekazuje swoją część pieniędzy potrzebnych do utrzymania gospodarstwa.
KIS zwrócił uwagę właśnie na brak przysporzenia po stronie kobiety. Pieniądze były wydawane na koszty dotyczące ich obojga, dlatego fakt, że technicznie wpływały na jedno konto, nie zamieniał ich w darowiznę. Ta sama konstrukcja prawna ma znaczenie w gospodarstwie rodzinnym. Jeżeli dorosłe dziecko mieszka razem z rodzicami i dokłada się do prądu, gazu, ogrzewania, czynszu czy zakupów, nie można automatycznie uznać każdego przelewu do matki lub ojca za prezent pieniężny.
Trzeba jednak zachować ostrożność. Interpretacja indywidualna chroni przede wszystkim osobę, która o nią wystąpiła, i stan faktyczny opisany we wniosku. Nie jest ogólnym pozwoleniem na nazywanie dowolnego przelewu „rachunkami”. Decyduje rzeczywisty charakter pieniędzy. Jeżeli 1500 zł miesięcznie rzeczywiście znika później na czynsz, zakupy i media całej rodziny, sytuacja jest inna niż wtedy, gdy pieniądze zostają na koncie rodzica i może on przeznaczyć je na dowolny własny cel.
Tu zaczyna się darowizna. Rodzic i dziecko mogą przekazywać sobie nawet bardzo duże kwoty, ale trzeba pilnować formalności
Granica staje się znacznie wyraźniejsza, gdy pieniądze nie są już rozliczeniem wspólnych kosztów. Rodzice przelewają dorosłemu dziecku 50 tys. zł na samochód, 100 tys. zł na wkład własny do mieszkania albo po prostu pieniądze „na start”. Albo odwrotnie – dobrze zarabiające dorosłe dziecko przekazuje rodzicom dużą kwotę do ich swobodnego wykorzystania. Wtedy może istnieć klasyczna darowizna, bo majątek jednej strony realnie się zwiększa.
Dobra wiadomość jest taka, że rodzice i dzieci należą do tzw. grupy zerowej i mogą korzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od darowizny, niezależnie od jej wartości. Trzeba jednak spełnić warunki przewidziane w ustawie. Aktualna kwota, poniżej której nie trzeba składać zgłoszenia SD-Z2, wynosi 36 120 zł od jednej osoby. Przy jej ustalaniu bierze się pod uwagę nabycia od tego samego darczyńcy w roku ostatniego nabycia oraz w poprzednich 5 latach.
Po przekroczeniu tego poziomu nadal można zapłacić dokładnie 0 zł podatku. Najbliższa rodzina ma 6 miesięcy na zgłoszenie darowizny na formularzu SD-Z2. Jeżeli darowizną są pieniądze przekraczające ustawowy próg, ich otrzymanie trzeba również prawidłowo udokumentować – co do zasady poprzez rachunek bankowy, rachunek w SKOK albo przekaz pocztowy. Dlatego przy większych darowiznach rodzinnych przelew jest w praktyce znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem niż przekazanie pliku banknotów przy rodzinnym stole.
Trzeba przy tym pamiętać, że limit dotyczy darowizn od tej samej osoby. Nie sumuje się automatycznie pieniędzy otrzymanych od wszystkich krewnych w jedną wspólną kwotę. Zupełnie inaczej trzeba też traktować wspólne wydatki. Jeżeli rodzic otrzymuje od mieszkającego z nim dziecka po 700 czy 1000 zł miesięcznie jako udział w realnych rachunkach, nie powinno się mechanicznie dodawać kolejnych przelewów przez 5 lat i ogłaszać, że po przekroczeniu 36 120 zł trzeba zgłosić darowiznę. Najpierw trzeba odpowiedzieć na podstawowe pytanie: czy w ogóle nastąpiła darowizna?
20 proc. podatku rzeczywiście istnieje. Ale dopiero gdy była to niezgłoszona darowizna
W tym miejscu pojawia się przepis, który potrafi bardzo boleśnie zaskoczyć podatników. Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje szczególną 20-procentową stawkę. Może ona zostać zastosowana, gdy podatnik dopiero podczas czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej albo kontroli celno-skarbowej powoła się na otrzymaną wcześniej darowiznę, od której należny podatek nie został zapłacony.
Klasyczny problem pojawia się przy pytaniu urzędu o źródło dużego wydatku. Ktoś kupił mieszkanie, samochód albo zgromadził majątek niepasujący do deklarowanych dochodów i wyjaśnia dopiero wtedy: „pieniądze dostałem kilka lat temu od rodziców”. Jeżeli była to rzeczywista darowizna i nie dopełniono warunków zwolnienia, skutki mogą być znacznie gorsze niż przy prawidłowym zgłoszeniu jej wcześniej.
Nie wolno jednak przenosić tego mechanizmu na zwykłe przelewy związane ze wspólnym życiem. Jeżeli urząd zobaczy 1000 zł przesyłane co miesiąc do rodzica, a pieniądze faktycznie stanowiły część rachunków za mieszkanie i utrzymanie rodziny, sama suma przelewów nie czyni z nich darowizny. Świeża interpretacja KIS jest pod tym względem bardzo korzystna dla osób prowadzących wspólne gospodarstwa domowe.
KAS może dostać dane z banku, ale nie oznacza to automatycznej kontroli każdego przelewu
Wokół przelewów rodzinnych narosło w ostatnich latach drugie nieporozumienie – przekonanie, że każdy przelew jest automatycznie analizowany przez fiskusa i po przekroczeniu określonej kwoty urząd natychmiast nalicza podatek. Takiego mechanizmu nie ma. Bankowy przelew pozostawia oczywiście trwały ślad, a Krajowa Administracja Skarbowa posiada ustawowe narzędzia pozwalające uzyskiwać informacje bankowe w prowadzonych postępowaniach. To jednak coś innego niż powszechne automatyczne opodatkowanie rodzinnych rozliczeń.
Także bankowe procedury AML są odrębną sprawą. Bank może zainteresować się nietypowymi przepływami pieniędzy i poprosić klienta o wskazanie ich źródła lub celu, ale nie rozstrzyga w ten sposób, że wystąpiła darowizna podlegająca podatkowi. AML służy przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, natomiast charakter podatkowy transakcji wynika z przepisów podatkowych i jej rzeczywistej treści.
Właśnie dlatego przy regularnym rozliczaniu rodzinnego domu warto zachować odrobinę porządku. Tytuły przelewów typu „udział w czynszu i mediach – wrzesień”, „rachunki za mieszkanie” czy „wspólne zakupy” znacznie lepiej opisują rzeczywistość niż ciąg przelewów bez tytułu. Dobrze również zachowywać rozliczenia czynszu, faktury za energię czy inne dokumenty pokazujące poziom faktycznych wydatków gospodarstwa. Nie dlatego, że każdy musi przygotowywać teczkę na kontrolę skarbową, lecz dlatego, że po kilku latach znacznie łatwiej wyjaśnić charakter regularnych płatności.
Warszawa wygląda inaczej niż reszta Polski, ale wspólne mieszkanie nadal dotyczy tysięcy rodzin
Najnowszy ogólnopolski wskaźnik za 2025 r. pokazuje, że około 51 proc. osób w wieku 25-34 lata mieszkało z rodzicami. To mniej niż 53,8 proc. rok wcześniej, więc nie można już mówić o kolejnym rekordzie, ale Polska nadal pozostaje w europejskiej czołówce. CBOS w badaniu młodych dorosłych wskazywał wśród powodów pozostawania w domu między innymi brak własnego mieszkania, niższe koszty utrzymania, niewystarczające dochody oraz po prostu dobre warunki mieszkaniowe u rodziców.
W Warszawie i na Mazowszu zjawisko jest słabsze niż w wielu innych regionach. Najnowsze szczegółowe opracowanie GUS schodzące do poziomu gmin opiera się na danych za 2022 r. Wtedy na Mazowszu gniazdownicy stanowili 28,3 proc. mieszkańców w wieku 25-34 lata według węższej definicji GUS, a w samej Warszawie było to około 19 proc.. Trzeba uważać przy porównywaniu tych danych z obecnym wskaźnikiem Eurostatu, ponieważ polska definicja „gniazdownika” dodatkowo wyłącza osoby posiadające małżonka lub własne dzieci.
Podatkowo miejsce zamieszkania nie zmienia jednak podstawowej zasady. Czy chodzi o mieszkanie w Warszawie, dom pod Radomiem czy gospodarstwo w małej miejscowości, samo wspólne mieszkanie rodziców i dorosłych dzieci nie tworzy zobowiązania podatkowego. Tak samo nie tworzy go automatycznie przelew pieniędzy pomiędzy członkami rodziny. Liczy się jego rzeczywisty charakter.
Najprostsza zasada: rachunki to rachunki, prezent to darowizna
Jeżeli dorosłe dziecko przekazuje rodzicowi swoją część czynszu, rachunku za prąd, gaz, ogrzewanie i żywność, a pieniądze są rzeczywiście przeznaczane na wspólne utrzymanie domu, świeża wykładnia KIS daje bardzo mocny argument, że nie występuje przysporzenie charakterystyczne dla darowizny. Sam fakt korzystania z jednego rodzinnego rachunku bankowego albo przekazywania środków osobie, która wykonuje wszystkie płatności, nie zmienia ekonomicznego sensu tych rozliczeń.
Jeżeli jednak rodzic lub dziecko otrzymuje pieniądze na własność i do swobodnego wykorzystania, trzeba już sprawdzić przepisy o darowiznach. Do 36 120 zł od jednej osoby w odpowiednim okresie nie ma obowiązku zgłaszania. Powyżej tego poziomu najbliższa rodzina nadal może korzystać z pełnego zwolnienia, ale trzeba dopilnować 6-miesięcznego terminu SD-Z2 i – przy pieniądzach – właściwego udokumentowania przekazania środków.
Najgorszym rozwiązaniem jest więc nie wspólne mieszkanie ani wspólny budżet, lecz brak możliwości wyjaśnienia po latach, czym właściwie były regularnie przepływające pieniądze. Kilka słów w tytule przelewu i zachowane rachunki mogą bardzo łatwo pokazać różnicę pomiędzy dokładaniem się do wspólnego życia a finansowym prezentem. A z punktu widzenia podatków jest to różnica fundamentalna.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.