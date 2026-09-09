Prawdziwa perełka prosto z Dubaju trafiła do Lidla. Wygląda jak luksusowe perfumy, kosztuje 19,99 zł
Na półkach Lidla pojawił się produkt, obok którego trudno przejść obojętnie. To orientalne odświeżacze powietrza Nusuk w efektownych, przypominających luksusowe perfumy opakowaniach. Dostępnych jest kilka wariantów zapachowych, a za butelkę o pojemności 300 ml trzeba zapłacić 19,99 zł. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.
Moda na arabskie i dubajskie zapachy już dawno wyszła poza klasyczne perfumy. Intensywne kompozycje z oudem, ambrą i nutami drzewnymi pojawiają się również w produktach przeznaczonych do domu. Teraz jeden z takich produktów można znaleźć podczas zwykłych zakupów w Lidlu.
Na sklepowej półce pojawiły się odświeżacze powietrza Nusuk o pojemności 300 ml. Cena widoczna na etykiecie to 19,99 zł, a sieć zaznacza, że produkt dostępny jest do wyczerpania zapasów.
Wyglądają jak luksusowe flakony
Uwagę przyciąga już samo opakowanie. Smukłe butelki ze złotymi elementami i bogato zdobionymi nakrętkami bardziej przypominają flakony orientalnych perfum niż zwykły odświeżacz stojący obok chemii gospodarczej.
Na naszym zdjęciu z Lidla widać m.in. warianty Ajwaa Oud oraz Amber Wood. I właśnie nazwy dobrze zdradzają charakter całej kolekcji – producent stawia na orientalne kompozycje kojarzone z arabską perfumerią.
Ajwaa Oud opisywany jest przez sprzedawców jako zapach łączący m.in. nuty cytrusowe, dymne kadzidło i bogate akordy drzewne. Z kolei Amber Wood bazuje na charakterystycznym połączeniu ambry i drewna.
Arabskie zapachy stały się prawdziwym hitem
To ciekawa propozycja szczególnie dla osób, które polubiły niezwykle popularne w ostatnim czasie arabskie perfumy. Tutaj nie chodzi jednak o zapach nakładany na skórę, ale perfumowany spray do wnętrz.
Nusuk ma całą serię takich produktów. W sprzedaży poza Lidlem można znaleźć m.in. Amber Wood, Ajwaa Oud, Areej Al Zahoor, Golden Elixir, Goodness Oud czy Oud Al Shakhsiyat. Polskie sklepy specjalizujące się w orientalnych produktach opisują markę właśnie jako oferującą zapachy inspirowane tradycyjnymi arabskimi kompozycjami.
Co ciekawe, produkty te bywają wręcz sprzedawane w polskich sklepach internetowych jako „dubajskie odświeżacze”. Ajwaa Oud czy Amber Wood można znaleźć również na zagranicznych platformach w ofertach określających je jako arabskie lub dubajskie zapachy do domu.
Lidl chce za niego 19,99 zł
Cena w Lidlu wynosi 19,99 zł za 300 ml, czyli 6,66 zł za 100 ml. W tym przypadku nie mamy jednak do czynienia z ogromną przeceną względem internetu. To warto zaznaczyć, bo ten sam Amber Wood jest obecnie dostępny w jednym z polskich sklepów specjalistycznych za 19,90 zł, a na Allegro można znaleźć go za około 19,99 zł.
Atut Lidla jest więc inny: orientalny produkt, którego zwykle trzeba szukać w specjalistycznych sklepach lub internecie, można po prostu wziąć z półki podczas codziennych zakupów.
Trzeba tylko pamiętać o jednym szczególe. Na sklepowej etykiecie widnieje informacja „do wyczerpania zapasów”. Jeżeli zainteresowanie będzie duże, poszczególne warianty mogą więc znikać z półek.
Za 19,99 zł można zabrać do domu 300 ml orientalnego zapachu w opakowaniu, które samo wygląda jak dekoracyjny flakon perfum. Dla fanów arabskich aromatów może to być jedna z ciekawszych perełek znalezionych ostatnio pomiędzy zwykłymi zakupami w Lidlu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.