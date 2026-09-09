Mało kto wie o tej usłudze z MOPS! Można otrzymać nawet 2066 zł i bezpłatną pomoc w domu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), występujący w stolicy jako Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS), stanowi podstawowy filar lokalnego systemu wsparcia dla osób i rodzin w kryzysie. Wbrew powszechnej opinii, pomoc świadczona przez te instytucje wykracza daleko poza samą wypłatę świadczeń finansowych. Budżety ośrodków w dużych miastach przekraczają 250 mln zł rocznie, a blisko 156 tys. pracowników socjalnych w całej Polsce realizuje kompleksowe programy osłonowe, opiekuńcze i integracyjne. W Warszawie z wszechstronnej oferty korzystają każdego dnia mieszkańcy m.in. dzielnic Wola, Mokotów oraz Śródmieście.
Świadczenia pieniężne i kryteria dochodowe. Jakie zasiłki wypłaca ośrodek
Podstawowym zadaniem ośrodków pomocy społecznej jest przyznawanie i wypłata świadczeń finansowych przeznaczonych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. Główną podstawą prawną funkcjonowania tego systemu są przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.). Katalog zasiłków pieniężnych obejmuje m.in.:
- Zasiłek stały – przysługujący osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności,
- Zasiłek okresowy – przyznawany osobom i rodzinom o dochodach poniżej kryterium ustawowego z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności,
- Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy – jednorazowe wsparcie na zakup żywności, leków czy opału, kierowane do osób samotnych z dochodem do 1010 zł lub rodzin z dochodem do 823 zł na osobę,
- Wsparcie na ekonomiczne usamodzielnienie – w formie zasiłku celowego (do ok. 2066 zł) lub nieoprocentowanej pożyczki z możliwością umorzenia,
- Świadczenia dla uchodźców i cudzoziemców – pokrywające koszty nauki języka polskiego oraz utrzymania dla osób z określoną ochroną prawną, a także wynagrodzenia dla opiekunów prawnych przyznane przez sąd.
Szeroki wachlarz pomocy pozafinansowej. Usługi opiekuńcze, schronienie i poradnictwo
Pomoc społeczna to nie tylko przelewy bankowe. Przepisy ustawy nakładają na ośrodki obowiązek świadczenia usług specjalistycznych oraz wsparcia rzeczowego i środowiskowego. Osoby w trudnej sytuacji życiowej mogą ubiegać się o bilet kredytowy, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, a także o gorący posiłek, niezbędne ubranie, sprawienie pogrzebu czy tymczasowe schronienie w przytulisku lub noclegowni.
Kluczowym elementem działalności są usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia lub w rodzinnych domach pomocy. Ośrodki zapewniają również dostęp do mieszkań chronionych, skierowania do domów pomocy społecznej (DPS), poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne), pracę socjalną oraz natychmiastową interwencję kryzysową w przypadkach przemocy domowej.
Jak uzyskać pomoc w stołecznych dzielnicach. Wola, Mokotów i Śródmieście
W Warszawie zadania MOPS realizują Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej. Mieszkańcy warszawskiej Woli (OPS przy ul. Bemowskiego), Mokotowa (OPS przy ul. Iwickiej) oraz dzielnicy Śródmieście (OPS przy ul. Konwiktorskiej) zgłaszają się do właściwych terytorialnie rejonów pracy socjalnej. Procedura ubiegania się o wsparcie wymaga złożenia wniosku – osobiście w placówce, telefonicznie lub drogą elektroniczną przez platformę ePUAP.
Po złożeniu dokumentów pracownik socjalny przeprowadza obligatoryjny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w celu weryfikacji sytuacji majątkowej i rodzinnej. Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie wsparcia wydawana jest standardowo w terminie do 30 dni. Zarówno na Woli, Mokotowie, jak i w Śródmieściu, pracownicy socjalni nadzorują również działanie klubów seniora, świetlic środowiskowych oraz asystentów rodziny.
Jak krok po kroku ubiegać się o wsparcie w Ośrodku Pomocy Społecznej
Zobacz zestaw praktycznych kroków, które pozwolą sprawnie złożyć wniosek i przejść procedurę przyznawania pomocy:
- Skompletuj dokumenty potwierdzające sytuację dochodową i zdrowotną – przygotuj odcinki renty/emerytury, zaświadczenia o zarobkach, orzeczenia o niepełnosprawności oraz rachunki.
- Złóż wniosek w właściwym OPS na Woli, Mokotowie lub w Śródmieściu – przekaż pismo osobiście w kancelarii ośrodka, wyślij pocztą lub skorzystaj z profilu zaufanego ePUAP.
- Uzgodnij termin przeprowadzenia wywiadu środowiskowego – umów się z pracownikiem socjalnym na wizytę w miejscu zamieszkania w celu oceny Twoich potrzeb.
- Skorzystaj z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego – poproś w ośrodku o wsparcie prawne, psychologiczne lub pomoc asystenta rodziny.
- Oczekuj na oficjalną decyzję administracyjną – pamiętaj, że decyzja z określoną kwotą lub formą pomocy zostanie wydana w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.