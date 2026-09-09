Uwaga kierowcy i pasażerowie! Poważne utrudnienia w centrum Warszawy. Problemy na czterech liniach tramwajowych
Poważne utrudnienia komunikacyjne w samym centrum Warszawy. W rejonie placu Konstytucji doszło do zdarzenia drogowego, które zakłóciło kursowanie tramwajów. Problemy dotyczą aż czterech linii. Pasażerowie muszą przygotować się na opóźnienia, a kierowcy na utrudnienia w jednym z najbardziej ruchliwych rejonów stolicy.
Warszawski Transport Publiczny poinformował o utrudnieniach w środę po godz. 16.30. Powodem jest zdarzenie drogowe w rejonie zespołu przystankowego Pl. Konstytucji.
Problemy dotyczą tramwajów linii 4, 15, 16 oraz 18. WTP ostrzega, że możliwe są opóźnienia w kursowaniu pojazdów.
Utrudnienia w samym sercu Warszawy
Plac Konstytucji jest jednym z kluczowych punktów komunikacyjnych Śródmieścia. Przebiegają tędy trasy kilku linii tramwajowych, a okolica jest intensywnie wykorzystywana również przez kierowców.
Zdarzenie drogowe może więc powodować problemy nie tylko dla osób korzystających z tramwajów. Kierowcy przejeżdżający przez centrum powinni liczyć się z utrudnieniami w rejonie placu Konstytucji i zachować szczególną ostrożność.
Na ten moment WTP nie podał informacji, jak długo potrwają utrudnienia. Sytuacja może się dynamicznie zmieniać.
Pasażerowie linii 4, 15, 16 i 18 powinni przed podróżą sprawdzać aktualne komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.