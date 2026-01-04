Osiem godzin bez prądu w środku zimy. Sprawdź czy mieszkasz na jednej z tych ulic w Warszawie
Mieszkańcy sześciu ulic w Warszawie muszą przygotować się na ośmiogodzinne wyłączenie prądu we wtorek siódmego stycznia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku. Operator sieci energetycznej zaplanował przerwę w dostawie energii elektrycznej od godziny siódmej rano do piętnastej po południu, co oznacza cały dzień roboczy bez elektryczności w pełni zimy. Dotyczy to ulic Bawełniana, Grotowska, Kunickiego, Michała Sobczaka, Telefoniczna i Telewizyjna wraz z konkretnymi numerami budynków. Planowane wyłączenie może być odwołane bez uprzedzenia, jednak mieszkańcy powinni przygotować się na najgorszy scenariusz i zaplanować cały dzień siódmego stycznia tak, jakby przerwa w dostawie prądu na pewno nastąpi.
Lista dotkniętych adresów jest obszerna i obejmuje setki gospodarstw domowych. Na ulicy Bawełnianej wyłączenie obejmie numery dwadzieścia siedem, dwadzieścia dziewięć do dwadzieścia dziewięć A oraz trzydzieści jeden. Ulica Grotowska będzie bez prądu w numerach jeden, trzy, pięć, siedem, dziewięć, jedenaście, trzynaście, piętnaście do piętnaście A, siedemnaście do siedemnaście A, dziewiętnaście, dwadzieścia jeden, dwadzieścia trzy i dwadzieścia pięć. Ulica Kunickiego straci zasilanie w numerach jeden, trzy, pięć do pięć A, siedem, jedenaście, trzynaście, piętnaście, siedemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia jeden do dwadzieścia jeden A oraz dwadzieścia trzy.
Najbardziej rozbudowana lista dotyczy ulicy Michała Sobczaka, gdzie prądu zabraknie w numerach jeden do sześć A, dziewięć do trzynaście, piętnaście do trzydzieści siedem, trzydzieści dziewięć do czterdzieści cztery, czterdzieści sześć, czterdzieści osiem, pięćdziesiąt, pięćdziesiąt dwa, pięćdziesiąt cztery, pięćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt osiem. Ulica Telefoniczna będzie odcięta od prądu w numerach dwa do dwa A, cztery, sześć, osiem, dziesięć, dwanaście, czternaście, szesnaście i osiemnaście. Wreszcie ulica Telewizyjna straci zasilanie w numerach trzy do pięć, siedem do osiem A, dziesięć do dwadzieścia dziewięć oraz trzydzieści jeden do trzydzieści jeden A.
Osiem godzin bez ogrzewania w zimie
Wyłączenie prądu w środku zimy to poważny problem, szczególnie że większość nowoczesnych systemów grzewczych wymaga zasilania elektrycznego do działania. Piece gazowe potrzebują prądu do elektronicznych systemów sterowania i zapalników, kotły olejowe do pomp paliwowych i automatyki, a pompy ciepła w ogóle nie działają bez elektryczności. Nawet tradycyjne kaloryfery w starych budynkach często mają elektryczne pompy obiegowe, które przestają pracować gdy zabraknie prądu, co oznacza stopniowe stygnięcie mieszkania mimo gorącej wody w instalacji centralnego ogrzewania.
Temperatura w nieogrzewanym mieszkaniu spada średnio o jeden stopień Celsjusza na godzinę przy dobrze docieplonych ścianach i szczelnych oknach, szybciej w starych budynkach z kiepską izolacją. Oznacza to, że po ośmiu godzinach bez ogrzewania temperatura w mieszkaniu może spaść z dwudziestu dwóch stopni do czternaście – piętnaście stopni, co jest już odczuwalne jako chłód, szczególnie dla małych dzieci i osób starszych. W najgorszym przypadku, gdy na zewnątrz panuje mróz minus dziesięć stopni, temperatura wewnątrz może spaść nawet do dziesięciu – dwunastu stopni.
Przerwa w dostawie prądu oznacza też brak możliwości korzystania z większości urządzeń domowych. Lodówka przestanie chłodzić po około dwóch – trzech godzinach bez prądu, choć jeśli jej nie otwierać, produkty pozostaną świeże przez pięć – sześć godzin. Zamrażarka utrzyma odpowiednią temperaturę nieco dłużej, około ośmiu – dziesięciu godzin, ale tylko jeśli pozostanie zamknięta. Router internetowy przestanie działać natychmiast, co oznacza brak internetu, a tym samym niemożność pracy zdalnej, uczestniczenia w lekcjach online czy załatwiania spraw przez bankowość elektroniczną.
Sprawdź swój adres na liście
Operator energetyczny podaje dokładne numery budynków objętych wyłączeniem, więc mieszkańcy wymienionych ulic powinni dokładnie sprawdzić czy ich adres znajduje się na liście. Warto zwrócić uwagę, że niektóre zakresy numeracji obejmują dodatkowe oznaczenia literowe jak „A”, co oznacza że dotyczy to również budynków z takimi numerami. Na przykład zapis „piętnaście do piętnaście A” na ulicy Grotowskiej oznacza zarówno numer piętnaście, jak i piętnaście A.
Jeśli mieszkasz pod jednym z wymienionych adresów, nie licz na to że wyłączenie zostanie odwołane. Operator zastrzega sobie wprawdzie prawo do odwołania bez uprzedzenia, ale w praktyce planowane prace konserwacyjne rzadko są anulowane, chyba że wystąpią szczególne okoliczności pogodowe lub techniczne. Lepiej zaplanować cały dzień siódmego stycznia zakładając, że prądu na pewno zabraknie od siódmej rano do trzeciej po południu, niż liczyć na szczęście i zostać zaskoczonym brakiem elektryczności.
Warto też sprawdzić u sąsiadów czy również otrzymali informację o wyłączeniu. Czasem operator rozsyła komunikaty do wszystkich mieszkańców danego budynku, ale w praktyce nie każdy mieszkaniec otrzymuje powiadomienie, szczególnie jeśli nie jest zarejestrowany jako właściciel czy najemca w systemach operatora. Jeśli mieszkasz w budynku wielorodzinnym, zapytaj sąsiadów z klatki czy też dostali informację, a jeśli nie – ostrzeż ich o planowanej przerwie.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli pracujesz zdalnie, nie planujesz tego dnia pracy z domu, bo nie będziesz miał internetu ani komputera. Laptop działa na baterii przez dwa – cztery godziny, ale bez routera i tak nie połączysz się z siecią firmową. Zaplanuj pracę z biura, co-workingu albo kawiarni w innej dzielnicy, albo weź dzień urlopu. Jeśli musisz uczestniczyć w ważnych spotkaniach online, uprzedź pracodawcę z wyprzedzeniem, że będziesz niedostępny ze względu na awarię prądu i zaproponuj przełożenie spotkań na inny dzień.
Dzieci uczące się zdalnie również nie będą mogły uczestniczyć w lekcjach online. Skontaktuj się ze szkołą z wyprzedzeniem i poinformuj nauczycieli, że twoje dziecko będzie nieobecne siódmego stycznia ze względu na wyłączenie prądu. Poproś o materiały do samodzielnej nauki, które dziecko będzie mogło przerobić wieczorem lub następnego dnia. W większości szkół nieobecność z powodu awarii prądu jest usprawiedliwiana bez problemu, ale lepiej uprzedzić nauczycieli wcześniej niż tłumaczyć się później.
Naładuj wszystkie urządzenia mobilne wieczorem szóstego stycznia do pełna. Telefon, tablet, laptop, powerbank, latarka – wszystko co ma akumulator powinno być naładowane przed godziną siódmą rano. Smartfon na pełnej baterii wytrzyma cały dzień normalnego użytkowania, ale jeśli intensywnie korzystasz z internetu, muzyki czy filmów, bateria może się wyczerpać przed końcem wyłączenia. Powerbank o pojemności dziesięć tysięcy miliamperogodzin pozwoli naładować telefon dwa – trzy razy, co da ci zapas na cały dzień.
Przygotuj jedzenie które nie wymaga podgrzewania albo możesz zjeść na zimno. Kanapki, sałatki, jogurt, owoce – wszystko co nie wymaga gotowania sprawdzi się idealnie. Jeśli masz kuchenkę gazową z zapalnikiem mechanicznym, zadziała bez prądu, ale nowoczesne kuchenki gazowe z elektronicznym zapłonem nie włączą się bez elektryczności. Kuchenki indukcyjne i elektryczne oczywiście również nie będą działać. Jeśli koniecznie musisz ugotować coś ciepłego, zrób to wieczorem przed wyłączeniem lub rano bardzo wcześnie.
Zamknij lodówkę i zamrażarkę przed wyłączeniem prądu i nie otwieraj ich przez cały dzień. Im rzadziej otwierasz drzwi, tym dłużej utrzyma się odpowiednia temperatura w środku. Lodówka zamknięta i nieużywana utrzyma temperaturę przez pięć – sześć godzin, zamrażarka przez osiem – dziesięć. Jeśli masz w zamrażarce szczególnie wartościowe produkty, możesz je tymczasowo przenieść do lodówki sąsiadów z innej ulicy, którzy nie mają wyłączenia prądu.
Jeśli w domu są osoby starsze, chore lub małe dzieci, rozważ spędzenie tego dnia poza domem. Osiem godzin w stygnącym mieszkaniu może być niebezpieczne dla zdrowia osób wrażliwych, szczególnie gdy na dworze panują mrozy. Zaplanuj wizytę u rodziny w innej dzielnicy, pójście do galerii handlowej gdzie jest ciepło, albo spędzenie dnia w bibliotece czy centrum kulturalnym. Dla małych dzieci osiem godzin w zimnym mieszkaniu bez telewizora, komputera i zabawek elektronicznych może być prawdziwym wyzwaniem.
Sprawdź przed wyłączeniem czy masz zapas świec, zapałek i latarki z bateriami na wypadek, gdyby prąd nie wrócił punktualnie o piętnastej. Choć operator planuje zakończenie prac na godzinę piętnastą, w praktyce włączenie może nastąpić nieco później, a jeśli wystąpią komplikacje techniczne, nawet o kilka godzin później. W styczniu o siedemnastej jest już ciemno, więc jeśli prądu nie będzie do wieczora, będziesz potrzebował alternatywnego źródła światła.
