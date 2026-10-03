Ostatnie godziny wielkich promocji w Lidlu. Te ceny znikną po sobocie

3 października 2026 13:08 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

To już ostatni moment na skorzystanie z kilku mocnych promocji w Lidlu. W sobotę, 3 października, kończą się oferty obejmujące m.in. masło za 2,49 zł, banany za 2,99 zł/kg, kiwi w akcji 1+1 gratis oraz mocno przecenione dynie i bataty. Przy części produktów trzeba jednak spełnić dodatkowe warunki – potrzebny jest kupon w Lidl Plus albo zakup określonej liczby sztuk.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Sobota może być więc dobrym momentem na uzupełnienie domowych zapasów. Szczególnie że kilka cen obowiązuje tylko do końca dnia, a później aktualna fala promocji się kończy.

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Masło za 2,49 zł. Trzeba kupić trzy kostki

Jedną z najmocniejszych ofert jest masło ekstra Pilos 83 proc., 200 g za 2,49 zł za sztukę.

Promocja ma jednak konkretne warunki. Aby uzyskać tę cenę, trzeba kupić trzy kostki i aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus.

Oznacza to, że za trzy opakowania klient zapłaci:

3 × 2,49 zł = 7,47 zł.

Łącznie otrzymuje 600 g masła.

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Przed podejściem do kasy warto więc sprawdzić aplikację. Sama obecność produktu w koszyku nie wystarczy, jeśli warunkiem naliczenia rabatu jest aktywny kupon.

Banany za 2,99 zł/kg

Duża obniżka pojawiła się również na dziale owocowo-warzywnym.

Banany luzem kosztują 2,99 zł/kg zamiast 6,99 zł/kg. Oznacza to obniżkę o około 57 proc.

Tutaj również obowiązuje kupon Lidl Plus, a promocja ma limit wynoszący 8 kg na kupon.

Przy zakupie 5 kg rachunek w promocyjnej cenie wyniesie 14,95 zł. Przy cenie 6,99 zł/kg taka sama ilość kosztowałaby 34,95 zł.

Różnica to aż 20 zł.

Kiwi Gold 1+1 gratis

Kolejna promocja działa na zasadzie dobrze znanej klientom sieci:

1+1 GRATIS.

Akcją objęte jest kiwi Gold sprzedawane na sztuki. Regularna cena wynosi 3,49 zł za owoc.

Przy zakupie dwóch sztuk objętych akcją klient płaci za jedną, a drugą otrzymuje gratis. W efekcie dwa owoce kosztują łącznie 3,49 zł, czyli średnio około 1,75 zł za sztukę.

Także tutaj należy zwrócić uwagę na warunki promocji w Lidl Plus.

Polska dynia za 2,99 zł/kg

Początek października to szczyt sezonu na dynie i Lidl wykorzystuje ten moment w aktualnej gazetce.

Polska dynia luzem kosztuje 2,99 zł/kg zamiast 4,99 zł/kg.

To obniżka o około 40 proc.

W przeciwieństwie do części innych ofert ta cena jest szczególnie ciekawa dla osób planujących większe gotowanie – dynię można wykorzystać m.in. do zupy krem, sosów, curry, wypieków czy pieczenia.

Bataty również mocno przecenione

W sobotę kończy się również promocja na bataty luzem.

Cena została obniżona z 11,99 zł/kg do 7,99 zł/kg, czyli o około 33 proc.

W tym przypadku promocja jest powiązana z Lidl Plus, dlatego przed zakupami ponownie warto sprawdzić aplikację i dostępne kupony.

Mandarynki za 6,99 zł/kg

Na liście przecenionych owoców są także mandarynki luzem.

Kosztują 6,99 zł/kg zamiast 8,99 zł/kg, czyli o około 22 proc. mniej.

Oferta wymaga kuponu Lidl Plus i obowiązuje limit 2 kg na kupon.

Nawet dekoracyjne dynie są tańsze

Lidl obniżył również cenę polskich dyń dekoracyjnych.

Kosztują 4,99 zł/kg zamiast 7,99 zł/kg. To spadek ceny o około 37 proc.

Oferta może zainteresować osoby przygotowujące jesienne dekoracje domu, balkonu czy ogrodu.

Sobota jest ostatnim dniem

Najważniejsza informacja dla klientów jest jednak wspólna dla wszystkich tych ofert: aktualna fala promocji kończy się w sobotę, 3 października.

Wśród najmocniejszych cen są:

  • masło Pilos 200 g – 2,49 zł przy zakupie trzech sztuk z kuponem,
  • banany – 2,99 zł/kg,
  • kiwi Gold – 1+1 gratis,
  • polska dynia – 2,99 zł/kg,
  • bataty – 7,99 zł/kg,
  • mandarynki – 6,99 zł/kg,
  • dynie dekoracyjne – 4,99 zł/kg.

Część promocji wymaga Lidl Plus, aktywowania kuponu albo spełnienia limitu ilościowego. Dlatego przed zapłatą warto dokładnie sprawdzić oznaczenie przy produkcie oraz warunki widoczne w aplikacji.

Na skorzystanie z tych konkretnych cen zostały ostatnie godziny. Po zakończeniu soboty, 3 października, obecne oferty przestaną obowiązywać.

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