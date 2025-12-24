Oszuści dzwonią „z banku” i zaczynają od ankiety. PKO ostrzega: tak możesz stracić wszystkie oszczędności [24.12.2025]

PKO Bank Polski wydał pilne ostrzeżenie dotyczące telefonicznych prób wyłudzeń. Przestępcy podszywają się pod konsultantów i wciągają klientów w rozmowę o rzekomej ankiecie związanej z przepisami AML, czyli przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Brzmi poważnie, urzędowo i wiarygodnie, a na końcu niemal zawsze pojawia się ten sam cel: skłonić ofiarę do wykonania przelewu na „bezpieczne konto” albo podania danych, które umożliwią przejęcie bankowości.

Mechanizm jest niebezpieczny, bo działa na emocjach. Rozmówca buduje presję, mówi o pilnym zagrożeniu, grozi blokadą środków i wymusza szybkie decyzje. W praktyce to właśnie pośpiech jest tym, co ma doprowadzić do utraty pieniędzy.

Jak działa trik „na ankietę AML”

Najpierw telefon wygląda profesjonalnie. Oszust często podaje imię i nazwisko, czasem numer identyfikacyjny, mówi o obowiązku aktualizacji danych i używa branżowych skrótów, żeby brzmieć jak ktoś z banku. Potem padają pytania o dane osobowe i finansowe, np. o adres, źródło dochodów, miejsce pracy czy planowane większe przelewy.

Kiedy zbierze informacje, przechodzi do kluczowego etapu. Informuje o „podejrzanej aktywności”, „próbie zaciągnięcia kredytu na twoje dane” albo „logowaniu z obcego urządzenia”. Następnie proponuje rozwiązanie, które w bankowości brzmi groźnie, ale rzekomo ma chronić klienta: przeniesienie pieniędzy na „konto techniczne”, „konto bezpieczne” lub „konto weryfikacyjne”.

W kolejnych krokach oszust może:

  • prosić o kody SMS do autoryzacji,

  • nakłaniać do podania danych logowania,

  • namawiać do instalacji aplikacji zdalnego dostępu,

  • wysyłać fałszywe „potwierdzenia” lub „legitymacje” mające uwiarygodnić rozmowę.

Czego prawdziwy pracownik banku nie robi

Jeśli w rozmowie pojawia się choć jeden z poniższych elementów, traktuj to jako sygnał alarmowy:

  • prośba o przelanie pieniędzy na jakiekolwiek „bezpieczne” konto

  • prośba o kod BLIK, kody SMS lub zatwierdzenie transakcji w aplikacji

  • pytanie o hasło do bankowości lub pełne dane karty wraz z kodem bezpieczeństwa

  • nacisk na instalację aplikacji, certyfikatu lub programu „do zabezpieczenia konta”

  • presja czasu: „masz kilka minut”, „natychmiast”, „zaraz zablokujemy środki”

W normalnych procedurach bank nie wymaga takich działań w rozmowie przychodzącej.

Jak zweryfikować, czy dzwoni bank

Aktualizacja danych i ankiety AML są realizowane w bezpiecznych kanałach: po zalogowaniu do bankowości internetowej lub aplikacji. Jeśli ktoś dzwoni i zaczyna od ankiety, nie podejmuj żadnych działań w trakcie połączenia.

Najprostsza zasada jest taka:
Rozłącz się i skontaktuj z bankiem samodzielnie, używając numeru z oficjalnej strony lub z aplikacji.

Nie oddzwaniaj na numer z ekranu. Oszuści potrafią podszywać się pod prawdziwe infolinie, tak że na wyświetlaczu wygląda to jak połączenie z banku.

Co zrobić, gdy odbierzesz taki telefon

  • nie podawaj żadnych danych i nie potwierdzaj transakcji

  • nie instaluj żadnych aplikacji

  • zakończ rozmowę, nawet jeśli rozmówca próbuje wywołać stres

  • zweryfikuj sprawę wyłącznie przez oficjalne kanały banku

  • jeśli kliknęłaś link lub podałaś dane, działaj od razu: kontakt z bankiem, blokady, zmiana haseł

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli słyszysz: ankieta AML, podejrzana aktywność, bezpieczne konto, pilna weryfikacja, natychmiastowe działanie, potraktuj to jak próbę oszustwa do czasu potwierdzenia w banku. Profesjonalny ton i znajomość podstawowych danych nie dowodzą, że dzwoni pracownik. Takie informacje często pochodzą z wycieków lub z mediów społecznościowych.

Instrukcja na 60 sekund, żeby nie stracić pieniędzy

Zapisz sobie te zasady i trzymaj się ich zawsze:

  1. W rozmowie przychodzącej z „banku” nie robisz przelewów, nie podajesz kodów i niczego nie instalujesz.

  2. Jedyna bezpieczna weryfikacja to kontakt wykonany przez Ciebie: aplikacja lub numer z oficjalnej strony.

  3. „Bezpieczne konto” to hasło, które ma Cię skłonić do oddania pieniędzy.

  4. Presja czasu oznacza manipulację. Masz prawo się rozłączyć bez tłumaczenia.

  5. Jeśli już podałaś dane lub zatwierdziłaś operację: natychmiast dzwoń do banku, blokuj dostęp, zmieniaj hasła i zgłaszaj sprawę.

