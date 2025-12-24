Oszuści dzwonią „z banku” i zaczynają od ankiety. PKO ostrzega: tak możesz stracić wszystkie oszczędności [24.12.2025]
PKO Bank Polski wydał pilne ostrzeżenie dotyczące telefonicznych prób wyłudzeń. Przestępcy podszywają się pod konsultantów i wciągają klientów w rozmowę o rzekomej ankiecie związanej z przepisami AML, czyli przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Brzmi poważnie, urzędowo i wiarygodnie, a na końcu niemal zawsze pojawia się ten sam cel: skłonić ofiarę do wykonania przelewu na „bezpieczne konto” albo podania danych, które umożliwią przejęcie bankowości.
Mechanizm jest niebezpieczny, bo działa na emocjach. Rozmówca buduje presję, mówi o pilnym zagrożeniu, grozi blokadą środków i wymusza szybkie decyzje. W praktyce to właśnie pośpiech jest tym, co ma doprowadzić do utraty pieniędzy.
Jak działa trik „na ankietę AML”
Najpierw telefon wygląda profesjonalnie. Oszust często podaje imię i nazwisko, czasem numer identyfikacyjny, mówi o obowiązku aktualizacji danych i używa branżowych skrótów, żeby brzmieć jak ktoś z banku. Potem padają pytania o dane osobowe i finansowe, np. o adres, źródło dochodów, miejsce pracy czy planowane większe przelewy.
Kiedy zbierze informacje, przechodzi do kluczowego etapu. Informuje o „podejrzanej aktywności”, „próbie zaciągnięcia kredytu na twoje dane” albo „logowaniu z obcego urządzenia”. Następnie proponuje rozwiązanie, które w bankowości brzmi groźnie, ale rzekomo ma chronić klienta: przeniesienie pieniędzy na „konto techniczne”, „konto bezpieczne” lub „konto weryfikacyjne”.
W kolejnych krokach oszust może:
-
prosić o kody SMS do autoryzacji,
-
nakłaniać do podania danych logowania,
-
namawiać do instalacji aplikacji zdalnego dostępu,
-
wysyłać fałszywe „potwierdzenia” lub „legitymacje” mające uwiarygodnić rozmowę.
Czego prawdziwy pracownik banku nie robi
Jeśli w rozmowie pojawia się choć jeden z poniższych elementów, traktuj to jako sygnał alarmowy:
-
prośba o przelanie pieniędzy na jakiekolwiek „bezpieczne” konto
-
prośba o kod BLIK, kody SMS lub zatwierdzenie transakcji w aplikacji
-
pytanie o hasło do bankowości lub pełne dane karty wraz z kodem bezpieczeństwa
-
nacisk na instalację aplikacji, certyfikatu lub programu „do zabezpieczenia konta”
-
presja czasu: „masz kilka minut”, „natychmiast”, „zaraz zablokujemy środki”
W normalnych procedurach bank nie wymaga takich działań w rozmowie przychodzącej.
Jak zweryfikować, czy dzwoni bank
Aktualizacja danych i ankiety AML są realizowane w bezpiecznych kanałach: po zalogowaniu do bankowości internetowej lub aplikacji. Jeśli ktoś dzwoni i zaczyna od ankiety, nie podejmuj żadnych działań w trakcie połączenia.
Najprostsza zasada jest taka:
Rozłącz się i skontaktuj z bankiem samodzielnie, używając numeru z oficjalnej strony lub z aplikacji.
Nie oddzwaniaj na numer z ekranu. Oszuści potrafią podszywać się pod prawdziwe infolinie, tak że na wyświetlaczu wygląda to jak połączenie z banku.
Co zrobić, gdy odbierzesz taki telefon
-
nie podawaj żadnych danych i nie potwierdzaj transakcji
-
nie instaluj żadnych aplikacji
-
zakończ rozmowę, nawet jeśli rozmówca próbuje wywołać stres
-
zweryfikuj sprawę wyłącznie przez oficjalne kanały banku
-
jeśli kliknęłaś link lub podałaś dane, działaj od razu: kontakt z bankiem, blokady, zmiana haseł
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli słyszysz: ankieta AML, podejrzana aktywność, bezpieczne konto, pilna weryfikacja, natychmiastowe działanie, potraktuj to jak próbę oszustwa do czasu potwierdzenia w banku. Profesjonalny ton i znajomość podstawowych danych nie dowodzą, że dzwoni pracownik. Takie informacje często pochodzą z wycieków lub z mediów społecznościowych.
Instrukcja na 60 sekund, żeby nie stracić pieniędzy
Zapisz sobie te zasady i trzymaj się ich zawsze:
-
W rozmowie przychodzącej z „banku” nie robisz przelewów, nie podajesz kodów i niczego nie instalujesz.
-
Jedyna bezpieczna weryfikacja to kontakt wykonany przez Ciebie: aplikacja lub numer z oficjalnej strony.
-
„Bezpieczne konto” to hasło, które ma Cię skłonić do oddania pieniędzy.
-
Presja czasu oznacza manipulację. Masz prawo się rozłączyć bez tłumaczenia.
-
Jeśli już podałaś dane lub zatwierdziłaś operację: natychmiast dzwoń do banku, blokuj dostęp, zmieniaj hasła i zgłaszaj sprawę.
