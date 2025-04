Otrzymałeś wiadomość w sprawie CV? Uważaj, to może być groźne oszustwo!

W ostatnim czasie można było zaobserwować falę fałszywych, zautomatyzowanych połączeń, które pochodzą z zagranicznych numerów. Po serii telefonów z kierunkowymi +44 (Wielka Brytania) i +34 (Hiszpania), oszuści zaczęli korzystać z numerów z kierunkowym +31, przypisanym do Holandii.

Obecnie trwa kampania cyberprzestępców, którzy rozsyłają spreparowane wiadomości, rozpoczynające się od słów „Otrzymaliśmy twoje CV”. W następstwie oszuści zapraszają odbiorców do kontynuacji rozmowy na WhatsAppie. To podobny atak jak te, które miały miejsce kilka dni temu z numerów +44 i +34, gdzie nagrany głos zapraszał do kontaktu na WhatsAppie, mówiąc „dodaj mnie do WhatsAppa”. W obu przypadkach metody te mają na celu wyłudzenie pieniędzy lub nakłonienia ofiary do inwestycji w fałszywy projekt.

W tym przypadku oszuści wykorzystują numery z Holandii (+31), ale można się spodziewać, że wkrótce będą używać numerów z innych krajów. Jeśli ktoś odbierze połączenie z nieznanego numeru +31, samo odebranie nie stanowi problemu. Jednak niebezpieczeństwo pojawia się, gdy osoba ta zostaje zmanipulowana przez nagranie i podejmie dalsze działania, takie jak oddzwonienie lub wykonanie poleceń.

Jeżeli ktoś da się namówić na rozmowę przez komunikator, może zostać poproszony o dokonanie przelewu, podanie danych osobowych lub, jak w przypadku fałszywej rekrutacji, o zainstalowanie złośliwego oprogramowania, które rzekomo pomoże w dalszym procesie rekrutacyjnym. Z założenia zatem lepiej nie odbierać podejrzanych połączeń, jeśli nie spodziewamy się telefonu zza granicy.

