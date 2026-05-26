Otwierają pismo od spółdzielni i nie wierzą własnym oczom. Używali przez lata, a napisali, że nielegalne
Tysiące Polaków używa w blokach, nie mając pojęcia, że robią to wbrew prawu. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe coraz częściej rozsyłają pisma przypominające o zakazie – bo przepis istnieje od ponad 20 lat, ale niemal nikt go nie zna. Problem w tym, że zakaz nie dotyczy konkretnego piętra. Dotyczy całego budynku – i to od pierwszego do ostatniego lokatora.
§ 157 rozporządzenia z 2002 roku – przepis, o którym nie wie większość właścicieli kuchenek gazowych
Podstawą prawną jest § 157 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690, tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1225). Przepis brzmi jednoznacznie: instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach niskich. Jednocześnie ust. 6 tego samego paragrafu dodaje: zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.
Kluczowe jest pojęcie „budynku niskiego”. Jego definicja zawarta jest w § 8 tego samego rozporządzenia: budynek niski to budynek o wysokości do 12 metrów włącznie nad poziomem terenu lub budynek mieszkalny o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie. Każdy budynek, który przekracza ten próg – czyli typowa pięcio-, ośmio- czy szesnastopiętrowa wieżowiec z wielkiej płyty, ale też skromny blok z lat 70. mający pięć pięter – nie jest budynkiem niskim w rozumieniu prawa. A skoro nie jest budynkiem niskim, używanie w nim instalacji zasilanej butlą gazową jest niezgodne z przepisami – dla każdego lokatora, niezależnie od tego, czy mieszka na parterze czy na ostatnim piętrze.
Dwa zakazy, które łącznie obejmują niemal każdy blok w Polsce
W praktyce opisany przepis tworzy dwa równoległe zakazy, które razem obejmują zdecydowaną większość bloków mieszkalnych w Polsce.
Zakaz pierwszy: budynki wyższe niż 4 kondygnacje nadziemne lub 12 metrów. Dotyczy wszystkich lokatorów bez wyjątku – od parteru po dach. Jeśli twój blok ma 5 pięter lub więcej, butla gazowa jako źródło zasilania instalacji gazowej jest w nim po prostu niedozwolona. Nie ma znaczenia, czy mieszkasz na pierwszym czy na ostatnim piętrze. Budynek jako całość nie spełnia wymogu „budynku niskiego”, więc żadna jego część nie może mieć instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym.
Zakaz drugi: budynki z siecią gazową. Ten zakaz dotyczy bloków niższych – mających 4 kondygnacje lub mniej – ale podłączonych do sieci gazowej (gaz ziemny z rury). § 157 ust. 6 rozporządzenia wprost zakazuje stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci. Oznacza to, że jeśli twój 4-piętrowy blok ma gaz z sieci – choćby w jednym mieszkaniu, choćby do jednej kuchenki – butla gazowa u któregokolwiek sąsiada jest nielegalna. Cel tego przepisu jest oczywisty: gaz płynny (propan-butan, LPG) jest cięższy od powietrza i opada przy wycieku w dół, kumulując się w przestrzeniach zamkniętych. Gaz ziemny (metan) jest lżejszy i ulatnia się w górę. Oba rodzaje wymagają innych systemów bezpieczeństwa – ich mieszanie w jednym budynku generuje ryzyko, którego instalacja nie jest w stanie kontrolować.
Skąd pisma od spółdzielni – i dlaczego akurat teraz
Przepis istnieje od 2002 roku i przez dwie dekady był powszechnie ignorowany. Zmianę wymusiły kontrole Państwowej Straży Pożarnej, których intensywność wyraźnie wzrosła po kilku głośnych wypadkach w blokach w Polsce i za granicą. Spółdzielnie i zarządcy nieruchomości są zobowiązani do utrzymania budynku w stanie zgodnym z przepisami techniczno-budowlanymi – a to oznacza, że jeśli mają wiedzę o używaniu butli gazowych w bloku niezgodnym z wymogami i nic z tym nie robią, ponoszą odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa budynku.
Pisma rozsyłane przez spółdzielnie mają więc podwójną funkcję: informują lokatorów o przepisie, który ci często znają po raz pierwszy, i jednocześnie dokumentują, że zarząd spełnił obowiązek poinformowania. To ważne z punktu widzenia ewentualnej odpowiedzialności w razie wypadku. Właściciel lub zarządca nieruchomości, który wie o nielegalnej instalacji i nie reaguje, naraża się na zarzut niedopełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.), w szczególności art. 61, nakładającego obowiązek utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym.
Co grozi lokatorowi – mandat, nakaz, a w skrajnym przypadku odpowiedzialność karna
Sama obecność butli gazowej w mieszkaniu w niedozwolonym budynku nie jest od razu przestępstwem – to naruszenie przepisów techniczno-budowlanych. Ale konsekwencje mogą być dotkliwe i rosnące.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego może nakazać usunięcie nielegalnej instalacji gazowej na podstawie art. 51 Prawa budowlanego. Straż miejska i PSP mogą nałożyć mandat za naruszenie przepisów przeciwpożarowych – do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu – kara grzywny może sięgnąć kilku tysięcy złotych. Najpoważniejszym skutkiem jest jednak ten związany z ubezpieczeniem: polisy mieszkaniowe i budynkowe zawierają standardowe wyłączenia odpowiedzialności w przypadku szkód spowodowanych przez instalacje niezgodne z przepisami budowlanymi. Pożar lub eksplozja spowodowana przez nielegalną butlę gazową może skończyć się odmową wypłaty odszkodowania – i to nie tylko właścicielowi mieszkania, w którym doszło do wypadku, ale też sąsiadom, jeśli ubezpieczyciel wykaże, że zarządca budynku wiedział o niezgodności i jej nie usunął.
Tabela: masz butlę w bloku – sprawdź, czy jest legalna
|Typ budynku
|Czy butla gazowa (LPG) jest dozwolona?
|Podstawa
|Dom jednorodzinny, brak sieci gazowej
|TAK (przy spełnieniu warunków technicznych)
|§ 157 ust. 5 – budynek niski, brak sieci
|Blok do 4 kondygnacji, brak sieci gazowej
|TAK (budynek niski)
|§ 8 i § 157 ust. 5 rozporządzenia
|Blok do 4 kondygnacji, z siecią gazową
|NIE – zakaz mieszania gazów
|§ 157 ust. 6 rozporządzenia
|Blok 5-kondygnacyjny i wyższy
|NIE – budynek nie jest „niski”
|§ 8 i § 157 ust. 5 rozporządzenia
|Wieżowiec, blok wielkopłytowy z 8+ piętrami
|NIE – zakaz bezwzględny
|§ 8 i § 157 ust. 5 rozporządzenia
Warszawa: wielka płyta, tysiące butli i problem, który narasta od dekad
W Warszawie skala problemu jest szczególna ze względu na strukturę zabudowy. Zdecydowana większość stołecznych bloków mieszkalnych to budynki wielokondygnacyjne z wielkiej płyty – od 5 do 16 pięter – powstałe w latach 60., 70. i 80. Są to budynki, w których instalacje gazowe zasilane siecią były standardem, ale sieć gazowa w wielu z nich nigdy nie dotarła do wszystkich mieszkań lub nie była modernizowana latami. Lokatorzy, którym odcięto gaz lub którzy nie chcieli korzystać z elektryczności, sięgali po butle – tanią i dostępną w każdym markecie alternatywę.
Problem nawarstwiał się przez lata, bo nikt aktywnie nie egzekwował przepisu. Dziś – przy rosnącej świadomości zarządców i nacisku PSP na kontrole stanu technicznego budynków – temat wraca z podwójną siłą. Stołeczne spółdzielnie, obsługujące łącznie setki tysięcy mieszkań, są w szczególnie trudnej sytuacji: mają obowiązek prawny reagować na niezgodności, ale wiedzą, że dla części lokatorów – starszych, mniej zamożnych – rezygnacja z butli oznacza konieczność przestawienia się na kuchenki elektryczne lub indukcyjne, co wiąże się z kosztami i niekiedy wymaga wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniu.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź swój blok, zanim zrobi to inspektor
1. Policz kondygnacje swojego budynku. Liczy się liczba kondygnacji nadziemnych – piwnica nie jest kondygnacją nadziemną. Jeśli twój blok ma 5 lub więcej kondygnacji nadziemnych albo przekracza 12 metrów wysokości nad poziomem terenu – używanie instalacji zasilanej butlą gazową jest niezgodne z § 157 rozporządzenia, niezależnie od tego, na którym piętrze mieszkasz.
2. Sprawdź, czy budynek ma sieć gazową. Jeśli w jakimkolwiek mieszkaniu w twoim bloku jest kuchenka lub piec podłączony do sieci gazowej – butla LPG u ciebie jest nielegalna nawet wtedy, gdy budynek ma tylko 3-4 kondygnacje. Zakaz mieszania obu rodzajów gazu w jednym budynku jest bezwzględny.
3. Masz butlę i mieszkasz w niedozwolonym budynku – zaplanuj zmianę. Kuchenki elektryczne i indukcyjne nie wymagają żadnych formalności ani przeróbek w mieszkaniu (poza standardowym gniazdkiem 230V dla elektrycznej lub 230V z większym bezpiecznikiem dla indukcyjnej). Koszt podstawowej kuchenki indukcyjnej to od 200-300 zł wzwyż. To nieporównywalnie mniej niż koszt ewentualnego pożaru, odmowy odszkodowania przez ubezpieczyciela lub nakazu administracyjnego.
4. Jeśli otrzymałeś pismo od spółdzielni – potraktuj je poważnie. Pismo jest dowodem, że zarządca dopełnił obowiązku poinformowania. Twoja dalsza bezczynność oznacza, że działasz świadomie wbrew przepisom. W razie wypadku ubezpieczyciel będzie miał w ręku dowód, że znałeś zakaz i go zignorowałeś.
5. Masz wątpliwości co do statusu swojego budynku? Dokumentację techniczną budynku – w tym jego klasyfikację wysokościową – możesz sprawdzić w administracji spółdzielni lub wspólnoty. Możesz też zapytać PINB (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego) właściwy dla twojej dzielnicy – udzielenie informacji o przepisach jest bezpłatne i nie skutkuje automatycznym wszczęciem postępowania.
