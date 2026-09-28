Otworzyli skrzynki i zamarli. Dziwna korespondencja zdemaskowała potężną aferę w warszawskim bloku
Mieszkańcy jednego z budynków w stolicy żyli w błogiej nieświadomości, dopóki do ich skrzynek nie trafiły pierwsze ponaglenia zapłaty opiewające na gigantyczne kwoty. Gdy poszkodowani prześwietlili swoje konta w państwowych rejestrach, odkryli porażającą prawdę: bez ich wiedzy stano się dysponentami pokaźnych flot pojazdów, których nigdy na oczy nie widzieli.
Tajemniczy wyciek przy al. Rzeczypospolitej i dziesiątki fikcyjnych pojazdów
Skandal wyszedł na jaw przy al. Rzeczypospolitej 27 w warszawskim Wilanowie. Jeden z lokatorów otrzymał wezwanie do zapłaty kwoty 9600 złotych za ubezpieczenie auta, do którego nigdy nie posiadał praw. Wkrótce okazało się, że problem dotyczy kilkunastu sąsiadów. Pan Karol, mieszkaniec feralnego bloku, po sprawdzeniu swojego konta w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym odkrył aż dziewięć fikcyjnych umów. Na jego prawidłowy PESEL oraz imię i nazwisko zarejestrowano polisy m.in. na dwa motocykle Yamaha na gdańskich tablicach rejestracyjnych, Peugeota, dwie Hondy, Toyotę oraz Volkswageny.
Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Komisariatu Policji Warszawa Wilanów oraz Komendy Rejonowej Policji Warszawa II. Zawiadomienia złożyło już oficjalnie 21 osób, jednak skrócone procedury i gotowe szablony w komendzie sugerują, że skala procederu może być znacznie większa. Policja ustala dokładną liczbę sfałszowanych polis oraz źródło wycieku danych wrażliwych, nie wykluczając, że mogły one pochodzić od zarządcy nieruchomości lub z jawnych ksiąg wieczystych.
Po co oszuści kupują OC na cudze dane? Ekspertka wyjawia mechanizm
Jak wyjaśnia Anna Przybyła, prawniczka z Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS, w Polsce obserwuje się niebezpieczny wzrost liczby przestępstw opartych na wyłudzeniu tożsamości. Oszuści wchodzą w posiadanie numeru PESEL oraz danych osobowych, a następnie zawierają umowy ubezpieczenia przez internet lub telefon. Jeśli składka zostaje rozłożona na raty, przestępcy opłacają jedynie pierwszą z nich, a roszczenia windykacyjne za pozostałe kwoty spadają na nieświadomą niczego ofiarę.
W przypadku polis opłaconych z góry na cały rok cele przestępców bywają jeszcze groźniejsze. Tego typu umowy służą bardzo często do organizowania kontrolowanych kolizji, wywoływania sztucznych szkód drogowych i wyłudzania wysokich odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych. Przestępstwo kradzieży tożsamości oraz oszustwa uregulowane w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2024 r. poz. 17 z późn. zm.) nie jest jednak w tym przypadku ścigane z urzędu. Oznacza to, że każda poszkodowana osoba musi osobiście zgłosić sprawę organom ścigania, aby uniknąć degradacji historii ubezpieczeniowej i drastycznego wzrostu stawek za własne auta.
Reakcja służb i środki ostrożności dla mieszkańców Mokotowa, Woli i Śródmieścia
Choć opisywany przypadek dotknął bezpośrednio mieszkańców Wilanowa, eksperci ostrzegają, że wycieki baz danych stanowią realne zagrożenie dla właścicieli mieszkań we wszystkich warszawskich dzielnicach. Zwięzłe rejestry danych bywają nielegalnie handlowane w sieci, co stawia w obliczu ryzyka także lokatorów z Mokotowa, Woli czy Śródmieścia.
Prawnicy przypominają o nowelizacji przepisów, dzięki której od listopada 2025 roku towarzystwa ubezpieczeniowe uzyskały prawo do weryfikacji, czy numer PESEL klienta został zastrzeżony. Ponieważ jest to jedynie uprawnienie, a nie ustawowy obowiązek ubezpieczycieli, kluczową rolę w ochronie przed dłużnikami odgrywają automatyczne alerty SMS udostępniane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, które natychmiast informują obywatela o pojawieniu się nowej polisy na jego dane.
Jak krok po kroku zareagować na wyciek danych i fikcyjne polisy
Zobacz zestaw kluczowych kroków, które należy podjąć w przypadku wykrycia nielegalnej polisy OC:
- Zweryfikuj stan swoich polis w bazie UFG – zaloguj się na konto w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i sprawdź listę przypisanych pojazdów.
- Złóż oficjalne zawiadomienie na policji – zgłoś fakt wykorzystania danych osobowych w komisariacie (np. w Wilanowie, na Woli czy Mokotowie).
- Pisemnie zakwestionuj umowy u ubezpieczycieli – wyślij do towarzystw ubezpieczeniowych oświadczenie o braku zawarcia umów oraz załącz potwierdzenie zgłoszenia przestępstwa.
- Zastrzeż numer PESEL w aplikacji mObywatel – zablokuj możliwość zaciągania zobowiązań finansowych przez osoby nieuprawnione.
- Uruchom bezpłatne alerty SMS w serwisie UFG – włącz powiadomienia o każdej nowej umowie lub zgłoszonej szkodzie zarejestrowanej na Twoje dane.
Źródło: tvnwarszawa
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.