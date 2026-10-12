Papież Leon XIV trafi do szpitala. Watykan potwierdził operację
Niepokojące informacje z Watykanu. Papież Leon XIV przejdzie operację usunięcia guzka wykrytego w płucu. Ojciec Święty zostanie przyjęty do szpitala we wtorek, 13 października. Watykan potwierdził, że przewidywana hospitalizacja potrwa około tygodnia. W związku z zabiegiem zmieniono kalendarz papieskich spotkań i wystąpień publicznych.
W poniedziałek, 12 października, Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej przekazało nowe informacje dotyczące stanu zdrowia 71-letniego papieża Leona XIV. Jak poinformował rzecznik Watykanu Matteo Bruni, papież we wtorek w późnych godzinach przedpołudniowych uda się do rzymskiej kliniki Gemelli.
Powodem hospitalizacji jest niewielki guzek wykryty podczas rutynowych badań kontrolnych. Lekarze zdecydowali, że zmianę należy usunąć chirurgicznie.
To pierwsze poważniejsze wyzwanie zdrowotne Leona XIV od początku jego pontyfikatu.
Papież osobiście poinformował o chorobie. „Powierzam się waszej modlitwie”
O problemach zdrowotnych papież poinformował osobiście w niedzielę, 11 października, po modlitwie Anioł Pański.
Leon XIV wyjaśnił, że podczas niedawnych badań lekarze wykryli u niego niewielką zmianę w płucu. Podkreślił, że guzek został zauważony bardzo wcześnie i jest dobrze zlokalizowany.
Specjaliści zalecili jego chirurgiczne usunięcie, a papież zdecydował się postępować zgodnie z ich wskazówkami.
Zwrócił się również do skróć ten artykuł do minimum
wiernych z prośbą o modlitwę i duchowe wsparcie.
Watykan nie przekazał dotychczas szczegółowej diagnozy dotyczącej charakteru wykrytej zmiany.
Samo stwierdzenie guzka w płucu nie oznacza rozpoznania nowotworu złośliwego. Tego rodzaju zmiany mogą mieć różne przyczyny, a ich charakter ustala się na podstawie odpowiednich badań.
Operacja papieża. Watykan podał termin hospitalizacji
Zgodnie z poniedziałkowym komunikatem Leon XIV zostanie przyjęty do kliniki Gemelli we wtorek, 13 października, przed południem.
W tej placówce ma przejść zaplanowany zabieg usunięcia guzka.
Według rzecznika Stolicy Apostolskiej przewidywany pobyt w szpitalu po operacji wyniesie około tygodnia.
Dokładny termin przeprowadzenia samego zabiegu oraz szczegółowy plan leczenia nie zostały publicznie przedstawione.
Klinika Gemelli jest dobrze znana również Polakom. To właśnie w tym rzymskim szpitalu wielokrotnie leczony był Jan Paweł II. Placówka od lat odgrywa ważną rolę w opiece medycznej nad papieżami.
Papież odwołuje spotkania. Zmiany w Watykanie
Planowana operacja oznacza również zmiany w kalendarzu papieskich obowiązków.
W poniedziałek Leon XIV uczestniczył jeszcze w zaplanowanych porannych audiencjach. Nie wziął jednak udziału w popołudniowych obradach spotkania poświęconego dziesiątej rocznicy publikacji adhortacji Amoris laetitia.
Według informacji agencji Associated Press kalendarz publicznych aktywności papieża został oczyszczony z wydarzeń do 20 października.
Zmiany obejmują również uroczystości religijne. Zaplanowanej na środę, 14 października, Mszy świętej w Watykanie nie będzie przewodniczył papież. Zastąpi go kardynał Luis Antonio Tagle.
Oznacza to, że wierni planujący udział w papieskich wydarzeniach powinni sprawdzać bieżące komunikaty Stolicy Apostolskiej.
Wierni z całego świata modlą się za papieża
Informacja o operacji Leona XIV wywołała liczne reakcje wśród wiernych i przedstawicieli Kościoła katolickiego.
Do Watykanu napływają życzenia szybkiego powrotu do zdrowia oraz zapewnienia o modlitwie.
Wsparcie dla papieża wyrazili także przedstawiciele władz państwowych i wspólnot religijnych z różnych części świata.
Leon XIV pozostaje na razie aktywny, choć jego obowiązki zostały ograniczone w związku z przygotowaniami do leczenia.
Co dalej ze zdrowiem Leona XIV?
Najważniejszym etapem będzie zaplanowana operacja i rekonwalescencja.
Lekarze wykryli zmianę na wczesnym etapie, co papież sam podkreślił podczas niedzielnego spotkania z wiernymi.
Nie wiadomo jednak jeszcze, jaki jest dokładny charakter guzka i czy konieczne będzie dalsze leczenie. Watykan nie przedstawił w tej sprawie szczegółowych wyników badań.
Na obecnym etapie potwierdzono hospitalizację od 13 października oraz przewidywany około tygodniowy pobyt w szpitalu po zabiegu.
Kolejne informacje dotyczące zdrowia Ojca Świętego mają być przekazywane przez Stolicę Apostolską.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.