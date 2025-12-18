Paraliż na S7. Ciężarówka rozbiła się na trasie, droga do Gdańska stoi
Kierowcy jadący dziś trasą S7 muszą liczyć się z bardzo poważnymi utrudnieniami. Na jednym z kluczowych odcinków doszło do groźnego zdarzenia, które całkowicie zablokowało ruch w kierunku Gdańska. Korek narasta z każdą minutą, a służby apelują o cierpliwość i wybieranie tras alternatywnych.
Do zdarzenia doszło na 128 kilometrze drogi ekspresowej S7 w rejonie miejscowości Szczytniki. Ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne po prawej stronie jezdni. Według wstępnych informacji kierujący pojazdem 34-letni mieszkaniec województwa lubelskiego stracił panowanie nad samochodem. W wyniku uderzenia ładunek przewożony przez ciężarówkę rozsypał się na jezdni, co całkowicie uniemożliwiło przejazd.
Oba pasy ruchu w kierunku Gdańska zostały zablokowane. Na miejscu intensywnie pracują służby ratunkowe, policja oraz ekipy odpowiedzialne za usunięcie skutków zdarzenia. Kierowca ciężarówki został przetransportowany do szpitala na badania. Na ten moment nie ma informacji o innych osobach poszkodowanych, jednak skala utrudnień jest bardzo duża.
Sytuacja jest szczególnie trudna, ponieważ S7 to jedna z głównych arterii prowadzących na północ kraju. Wiele osób utknęło w długim zatorze, a czas przejazdu wydłuża się o kolejne dziesiątki minut. Policja ostrzega, że utrudnienia mogą potrwać dłużej, niż pierwotnie zakładano, zwłaszcza jeśli usuwanie rozsypanego ładunku okaże się czasochłonne.
Kierowcy znajdujący się już na trasie proszeni są o zachowanie ostrożności i niewykonywanie niebezpiecznych manewrów. Ci, którzy dopiero planują podróż w kierunku Gdańska, powinni poważnie rozważyć objazdy lub odłożenie wyjazdu na później. W rejonie zdarzenia ruch praktycznie stoi, a każdy kolejny pojazd tylko pogarsza sytuację.
Jeżeli masz dziś zaplanowaną podróż trasą S7 w kierunku Gdańska, musisz liczyć się z dużym opóźnieniem albo koniecznością zmiany trasy. Warto na bieżąco sprawdzać komunikaty policji i nawigację, bo sytuacja dynamicznie się zmienia. Nawet jeśli korek zacznie się rozładowywać, przywrócenie pełnej przepustowości może potrwać jeszcze długo po usunięciu pojazdu.
Dla kierowców znajdujących się w korku kluczowe jest zachowanie spokoju, utrzymywanie bezpiecznych odstępów i przygotowanie się na dłuższy postój. Jeśli masz możliwość zjazdu na wcześniejszym węźle i skorzystania z dróg lokalnych, może to oszczędzić Ci sporo czasu i nerwów.
Wypadek ciężarówki na S7 w rejonie Szczytnik spowodował całkowitą blokadę drogi w kierunku Gdańska. Na miejscu pracują służby, a kierowca trafił do szpitala. Utrudnienia są poważne i mogą potrwać dłużej, dlatego kierowcy powinni unikać tego odcinka i śledzić aktualne komunikaty. To jedna z tych sytuacji, w których szybka reakcja i zmiana planów mogą uchronić przed wielogodzinnym staniem w korku.
