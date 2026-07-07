Paraliż na Trasie Łazienkowskiej! Dwa wypadki i ogromne korki w centrum Warszawy

7 lipca 2026 19:38 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Kierowcy jadący przez centrum Warszawy muszą przygotować się na długie opóźnienia. Na Trasie Łazienkowskiej, w kierunku Pomnika Lotnika, doszło do dwóch zdarzeń drogowych, które spowodowały poważne utrudnienia w ruchu.

Miejsce zdarzenia fot. Warszawa w Pigułce
Miejsce zdarzenia fot. Warszawa w Pigułce

Największe korki tworzą się na odcinku od klubu Riviera do Pomnika Lotnika. Ruch odbywa się bardzo wolno, a przejazd przez ten fragment trasy zajmuje znacznie więcej czasu niż zwykle.

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Na miejscu pracują służby. Dotychczas nie przekazano informacji o osobach poszkodowanych ani o okolicznościach obu zdarzeń.

Kierowcy planujący przejazd Trasą Łazienkowską w kierunku Pomnika Lotnika powinni, jeśli to możliwe, wybrać alternatywną trasę. Utrudnienia mogą utrzymywać się do czasu zakończenia działań służb i usunięcia skutków obu wypadków.

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