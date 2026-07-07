Paraliż na Trasie Łazienkowskiej! Dwa wypadki i ogromne korki w centrum Warszawy
Kierowcy jadący przez centrum Warszawy muszą przygotować się na długie opóźnienia. Na Trasie Łazienkowskiej, w kierunku Pomnika Lotnika, doszło do dwóch zdarzeń drogowych, które spowodowały poważne utrudnienia w ruchu.
Największe korki tworzą się na odcinku od klubu Riviera do Pomnika Lotnika. Ruch odbywa się bardzo wolno, a przejazd przez ten fragment trasy zajmuje znacznie więcej czasu niż zwykle.
Na miejscu pracują służby. Dotychczas nie przekazano informacji o osobach poszkodowanych ani o okolicznościach obu zdarzeń.
Kierowcy planujący przejazd Trasą Łazienkowską w kierunku Pomnika Lotnika powinni, jeśli to możliwe, wybrać alternatywną trasę. Utrudnienia mogą utrzymywać się do czasu zakończenia działań służb i usunięcia skutków obu wypadków.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.