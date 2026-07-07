Od środy wyłączą prąd w Warszawie. Mieszkańcy kilku dzielnic muszą przygotować się na przerwy w dostawie energii

7 lipca 2026 19:56 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańców Warszawy czekają planowane wyłączenia energii elektrycznej. Od środy, 8 lipca, w kilku dzielnicach stolicy prowadzone będą prace modernizacyjne, które spowodują czasowe przerwy w dostawie prądu. W niektórych lokalizacjach wyłączenia potrwają nawet do godzin wieczornych.

Krajobraz komunikat na czerwonym tle
Krajobraz komunikat na czerwonym tle Fot. Warszawa w Pigułce/Grafika generowana automatycznie (Gemini)

Gdzie zabraknie prądu?

W środę, 8 lipca, planowane wyłączenia obejmą m.in.:

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  • ul. Hawajska 6 – w godzinach 8:00–18:00. Powodem jest modernizacja stacji oraz wymiana rozdzielnicy nN.
  • ul. Kartaginy 1 – dwie przerwy w dostawie energii:
    • 7:30–9:30 – modernizacja stacji transformatorowej i wymiana rozdzielnicy nN,
    • 11:00–13:00 – kolejne prace przy innej stacji transformatorowej.

Ponadto we wtorek, 7 lipca, prace prowadzone są m.in. przy:

  • ul. Aleksandra Wejnerta 27 (8:00–16:00),
  • ul. Polinezyjskiej 6 (8:00–18:00).

Na 10 lipca zaplanowano również wyłączenia przy:

  • ul. Promiennej 34–34A, 36–36A, 38–38A (9:00–15:00),
  • ul. Kartaginy 1 (11:00–13:00).

Powodem są prace modernizacyjne

Jak wynika z harmonogramu, przerwy w dostawie energii są związane z modernizacją sieci elektroenergetycznej, rozbudową infrastruktury oraz wymianą rozdzielnic i elementów stacji transformatorowych.

Operator zastrzega, że harmonogram może ulec zmianie, a planowane wyłączenia mogą zostać odwołane bez wcześniejszego uprzedzenia.

Mieszkańcy objętych pracami adresów powinni odpowiednio wcześniej przygotować się na czasowy brak energii elektrycznej, zwłaszcza jeśli korzystają z urządzeń wymagających stałego zasilania.

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