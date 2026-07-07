Od środy wyłączą prąd w Warszawie. Mieszkańcy kilku dzielnic muszą przygotować się na przerwy w dostawie energii
Mieszkańców Warszawy czekają planowane wyłączenia energii elektrycznej. Od środy, 8 lipca, w kilku dzielnicach stolicy prowadzone będą prace modernizacyjne, które spowodują czasowe przerwy w dostawie prądu. W niektórych lokalizacjach wyłączenia potrwają nawet do godzin wieczornych.
Gdzie zabraknie prądu?
W środę, 8 lipca, planowane wyłączenia obejmą m.in.:
- ul. Hawajska 6 – w godzinach 8:00–18:00. Powodem jest modernizacja stacji oraz wymiana rozdzielnicy nN.
- ul. Kartaginy 1 – dwie przerwy w dostawie energii:
- 7:30–9:30 – modernizacja stacji transformatorowej i wymiana rozdzielnicy nN,
- 11:00–13:00 – kolejne prace przy innej stacji transformatorowej.
Ponadto we wtorek, 7 lipca, prace prowadzone są m.in. przy:
- ul. Aleksandra Wejnerta 27 (8:00–16:00),
- ul. Polinezyjskiej 6 (8:00–18:00).
Na 10 lipca zaplanowano również wyłączenia przy:
- ul. Promiennej 34–34A, 36–36A, 38–38A (9:00–15:00),
- ul. Kartaginy 1 (11:00–13:00).
Powodem są prace modernizacyjne
Jak wynika z harmonogramu, przerwy w dostawie energii są związane z modernizacją sieci elektroenergetycznej, rozbudową infrastruktury oraz wymianą rozdzielnic i elementów stacji transformatorowych.
Operator zastrzega, że harmonogram może ulec zmianie, a planowane wyłączenia mogą zostać odwołane bez wcześniejszego uprzedzenia.
Mieszkańcy objętych pracami adresów powinni odpowiednio wcześniej przygotować się na czasowy brak energii elektrycznej, zwłaszcza jeśli korzystają z urządzeń wymagających stałego zasilania.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.