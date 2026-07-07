Ogromny pożar budynku pod Warszawą. Na miejsce skierowano liczne zastępy straży pożarnej
We wtorek, 7 lipca, strażacy interweniowali przy pożarze pustostanu w Markach pod Warszawą. Do działań skierowano liczne siły Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Na miejscu pracowała również policja i pogotowie energetyczne.
Informację o zdarzeniu przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.
Kilka jednostek w akcji
Do gaszenia pożaru zadysponowano strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wołominie oraz druhów z:
- OSP Marki,
- OSP Zielonka,
- OSP Słupno.
Ze względu na charakter zdarzenia na miejsce wezwano także pogotowie energetyczne oraz patrol policji.
Trwa wyjaśnianie okoliczności
Na razie nie przekazano informacji o przyczynach pojawienia się ognia ani o ewentualnych osobach poszkodowanych. Służby prowadziły działania mające na celu ugaszenie pożaru oraz zabezpieczenie terenu.
Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane po zakończeniu akcji ratowniczo-gaśniczej.
Strażacy przypominają, że opuszczone i nieużytkowane budynki mogą stanowić poważne zagrożenie pożarowe, szczególnie w okresie wysokich temperatur. W przypadku zauważenia dymu lub ognia należy jak najszybciej powiadomić służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.