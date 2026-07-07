Ogromny pożar budynku pod Warszawą. Na miejsce skierowano liczne zastępy straży pożarnej

7 lipca 2026 19:11 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

We wtorek, 7 lipca, strażacy interweniowali przy pożarze pustostanu w Markach pod Warszawą. Do działań skierowano liczne siły Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Na miejscu pracowała również policja i pogotowie energetyczne.

Pożar pod Warszawą Fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
Pożar pod Warszawą Fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

Informację o zdarzeniu przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

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Kilka jednostek w akcji

Do gaszenia pożaru zadysponowano strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wołominie oraz druhów z:

  • OSP Marki,
  • OSP Zielonka,
  • OSP Słupno.

Ze względu na charakter zdarzenia na miejsce wezwano także pogotowie energetyczne oraz patrol policji.

Trwa wyjaśnianie okoliczności

Na razie nie przekazano informacji o przyczynach pojawienia się ognia ani o ewentualnych osobach poszkodowanych. Służby prowadziły działania mające na celu ugaszenie pożaru oraz zabezpieczenie terenu.

Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane po zakończeniu akcji ratowniczo-gaśniczej.

Strażacy przypominają, że opuszczone i nieużytkowane budynki mogą stanowić poważne zagrożenie pożarowe, szczególnie w okresie wysokich temperatur. W przypadku zauważenia dymu lub ognia należy jak najszybciej powiadomić służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

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