Paraliż płatności kartami i BLIK. Jest komentarz ministra
W sobotę klienci w wielu miejscach w Polsce doświadczyli poważnych problemów z płatnościami bezgotówkowymi. Przez pewien czas transakcje kartami i BLIK-iem były niemożliwe do zrealizowania, co spowodowało utrudnienia w sklepach, punktach usługowych i na stacjach benzynowych.
Operator usług płatniczych, firma eService, potwierdził wystąpienie awarii. W oficjalnym komunikacie poinformowano, że tuż po jej zdiagnozowaniu rozpoczęto intensywne prace naprawcze. Zespół techniczny miał przywrócić system do pełnej sprawności jak najszybciej. Około godziny 14 spółka ogłosiła, że główne problemy zostały usunięte, a płatności znów działają.
Komentarz ministra cyfryzacji
Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski potwierdził, że awaria była omawiana podczas specjalnego spotkania online.
– Powody awarii są obecnie analizowane. Na ten moment nic nie wskazuje na atak z zewnątrz, ale jest za wcześnie, by mówić o szczegółach. Właśnie zakończyło się zdalne spotkanie w tej sprawie, w którym uczestniczyłem. Takie spotkania to standardowa procedura – powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską.
Jak dodał, doszło do problemów technicznych, które na pewien czas uniemożliwiły płatności kartami i BLIK-iem. Operator rozpoczął prace serwisowe, a główne trudności udało się już zażegnać.
Do sytuacji odniósł się także minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. – Przyczyny awarii będą wyjaśnione – zadeklarował. – Jestem po rozmowie ze Związkiem Banków Polskich. Płatności kartami płatniczymi są przywrócone. BLIK również działa. – dodał na portalu X.
Klienci odetchnęli z ulgą
Choć problemy trwały stosunkowo krótko, wielu klientów znalazło się w trudnej sytuacji – bez możliwości zapłaty za zakupy czy paliwo. Sobotnia awaria pokazała, jak silnie polski rynek finansowy uzależnił się od transakcji bezgotówkowych i jak duże komplikacje potrafi wywołać nawet chwilowa przerwa w ich działaniu.
Według eService sytuacja jest już opanowana, a użytkownicy mogą korzystać z kart i BLIK-a bez przeszkód. Operator zapowiedział dalsze analizy techniczne, aby podobne awarie nie powtórzyły się w przyszłości.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.