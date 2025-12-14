Paraliż w centrum Warszawy. Rozbite auta na torach i powalony sygnalizator. Nasz Czytelnik ruszył na ratunek
Dwa samochody osobowe zderzyły się z ogromną siłą w samym sercu Ochoty, blokując newralgiczne skrzyżowanie. Na Placu Zawiszy, tuż przy torowisku tramwajowym, doszło do groźnego wypadku, który sparaliżował ruch w tej części stolicy. Wśród świadków znalazł się Pan Sebastian, nasz Czytelnik, który nie wahał się ani chwili, by udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym. Jak długo potrwają utrudnienia i którędy poprowadzono objazdy dla komunikacji miejskiej?
Dramatyczne sceny na Placu Zawiszy. „Sygnalizator został zmieciony”
Do zdarzenia doszło w godzinach przedpołudniowych, w momencie, gdy ruch w rejonie Placu Zawiszy był już bardzo intensywny. Zderzenie dwóch samochodów osobowych – Dacii oraz BMW – wyglądało niezwykle groźnie. Siła uderzenia była na tyle duża, że jeden z pojazdów został obrócony w kierunku przeciwnym do jazdy, a drugi z impetem wjechał w infrastrukturę drogową.
Dacia, po zderzeniu, z ogromną siłą uderzyła w sygnalizator świetlny, który został całkowicie przewrócony. Uszkodzony został również znak drogowy. Rozbite szkło, elementy karoserii i zablokowane torowisko tramwajowe natychmiastowo wpłynęły na płynność ruchu w całej okolicy.
Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe. Pracują tam dwa zastępy Straży Pożarnej, Zespół Ratownictwa Medycznego, policja oraz nadzór ruchu Tramwajów Warszawskich. Sytuacja jest dynamiczna, a priorytetem służb jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz udzielenie pomocy osobom poszkodowanym.
Bohaterska postawa Czytelnika. „Jedna osoba w szoku”
W gąszczu blachy i chaosie komunikacyjnym, na pierwszy plan wysuwa się postawa świadków zdarzenia. Jednym z nich był Pan Sebastian, Czytelnik Warszawy w Pigułce, który znalazł się w samym centrum wydarzeń. Zamiast obojętnie przejechać obok lub jedynie robić zdjęcia, natychmiast ruszył z pomocą.
– Był wypadek, w którym udzieliłem pomocy przedmedycznej dwóm osobom – relacjonuje na gorąco Pan Sebastian. Jego szybka reakcja mogła mieć kluczowe znaczenie dla zdrowia uczestników zdarzenia.
Według relacji naszego Czytelnika, sytuacja zdrowotna uczestników wypadku była poważna. – Ruch tramwajowy jest zablokowany na 3 liniach. Jedna osoba w szoku i ciężkim stanie pojechała do szpitala – dodaje Pan Sebastian. To przypomina nam wszystkim, jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Taka postawa obywatelska zasługuje na najwyższe uznanie i jest wzorem do naśladowania.
ZTM reaguje: Tramwaje i autobusy na objazdach
Zarząd Transportu Miejskiego wydał komunikat przed godziną 11: „Z powodu zablokowanego przejazdu w rejonie placu Zawiszy trwają utrudnienia w kursowaniu linii 1, 22, 24” – czytamy w oficjalnej informacji. Pasażerowie muszą liczyć się z poważnymi opóźnieniami, a część kursów została skierowana na trasy objazdowe.
Tramwaje skierowane na trasy zastępcze:
- Linia 1 (kierunek Annopol): Tramwaje jadą trasą: Filtrowa – Krzywickiego – al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – al. Solidarności – Okopowa. Omijana jest bezpośrednia trasa przez Plac Zawiszy w stronę Woli.
- Linie 22 i 24 (kierunek Piaski, Nowe Bemowo): Składy zostały skierowane przez: Al. Jerozolimskie – Grójecką – pl. Narutowicza. To duża zmiana, która może wydłużyć czas dojazdu na Bemowo.
Autobusy również z utrudnieniami:
Utrudnienia nie dotyczą tylko szyn. Zmiany dotknęły również popularną linię autobusową 105, która łączy Wolę ze Śródmieściem.
- Linia 105: Kursuje obecnie na odcinku: Prosta – Towarowa – Okopowa – Leszno – Okopowa – przystanek Okopowa 05 – Okopowa – Towarowa – Rondo Daszyńskiego 02.
Sytuacja jest rozwojowa. Nadzór ruchu pracuje nad tym, aby jak najszybciej przywrócić normalne funkcjonowanie komunikacji, jednak usunięcie wraków oraz naprawa lub zabezpieczenie powalonego sygnalizatora może potrwać jeszcze wiele godzin. Zalecamy śledzenie komunikatów w aplikacjach transportowych.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.