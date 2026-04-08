Pieniądze dla emerytów! Nie przegap terminów i odbierz należne dodatki w 2026.
Emerytura podstawowa to dla wielu seniorów dopiero początek świadczeń. W 2026 roku lista dodatków i ryczałtów, o które można się ubiegać w ZUS i KRUS, jest wyjątkowo długa. Od ryczałtu energetycznego po dodatek pielęgnacyjny, kwoty zostały zwaloryzowane i mogą znacząco podreperować domowy budżet. Sprawdź aktualne stawki i dowiedz się, jakie formalności musisz spełnić, by pieniądze trafiły na Twoje konto.
Zestawienie dodatków dla emerytów w 2026 roku
Większość dodatków przyznawana jest na wniosek, co oznacza, że bez złożenia odpowiednich dokumentów, świadczenie nie zostanie naliczone automatycznie. Wyjątkiem jest dodatek pielęgnacyjny dla osób, które ukończyły 75. rok życia, w tym przypadku ZUS przyznaje go z urzędu.
|Rodzaj świadczenia
|Kwota w 2026 roku
|Kto może otrzymać?
|Dodatek pielęgnacyjny
|ok. 330 – 350 zł
|Osoby powyżej 75 lat lub niezdolne do pracy
|Ryczałt energetyczny
|ok. 290 – 310 zł
|Kombatanci i osoby uprawnione
|Dodatek kombatancki
|ok. 330 zł
|Osoby o statusie kombatanta
|Świadczenie honorowe
|ok. 6 200 – 6 500 zł
|Dla osób, które ukończyły 100 lat
- Złożyć wniosek ZUS-ER-DKN: Dokument dostępny jest w placówkach ZUS oraz na stronie internetowej.
- Dołączyć zaświadczenie: Potwierdzające uprawnienia (np. decyzja Szefa Urzędu ds. Kombatantów).
- Pamiętać o terminie: Prawo do ryczałtu przysługuje od miesiąca, w którym złożono wniosek.
Fakty o waloryzacji: Dlaczego dodatki rosną?
Wszystkie dodatki wypłacane przez ZUS podlegają corocznej waloryzacji marzec-marzec. W 2026 roku wskaźnik waloryzacji uwzględnia nie tylko inflację, ale także realny wzrost płac, co sprawia, że kwoty te są rekordowo wysokie. Świadczenie honorowe dla stulatków, które jest „zamrożone” w kwocie obowiązującej w dniu setnych urodzin, dla osób kończących wiek w 2026 roku przekroczyło już barierę 6 tysięcy złotych miesięcznie.
Warto zwrócić uwagę na dodatek pielęgnacyjny, który jest najpowszechniejszym wsparciem. Choć dla osób 75+ jest przyznawany automatycznie, młodsi seniorzy mogą go otrzymać wcześniej, jeśli lekarz orzecznik ZUS stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W dobie rosnących kosztów życia i energii, każda z tych dopłat staje się kluczowym elementem bezpieczeństwa finansowego seniorów. Dane są jasne: w 2026 roku warto przejrzeć swoje uprawnienia, bo różnica w miesięcznych wpływach może wynieść nawet kilkaset złotych, co w skali roku daje potężny zastrzyk gotówki.
- Nawet 600 zł więcej do emerytury? Sprawdź listę dodatków obowiązujących w 2026 roku.
- Ryczałt energetyczny i dodatek pielęgnacyjny. Zobacz nowe stawki i złóż wniosek.
- Wielki raport o dopłatach dla seniorów. ZUS wypłaci dodatkowe pieniądze – komu się należą?
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.