Pierwsze przecieki w sprawie nowych maskotek Biedronki. W sieci pojawiła się tajemnicza lista
Do startu nowej akcji Biedronki zostało zaledwie kilka dni, a w Internecie pojawił się materiał, który może zdradzać jedną z największych tajemnic sieci. Krąży lista 20 nazw wraz z przypisanymi do nich kodami. Internauci podejrzewają, że mogą to być bohaterowie nowej kolekcji maskotek.
Jedno jest już pewne. Nowy Gang Biedronki wystartuje 24 sierpnia 2026 roku. Datę potwierdza sama sieć na swojej stronie internetowej.
Lista bohaterów pozostaje jednak niepotwierdzona. Biedronka oficjalnie nie przedstawiła jeszcze pełnego składu nowej kolekcji.
Tajemnicza lista pojawiła się przed premierą
Na materiale krążącym w internecie widzimy tabelę składającą się z dwóch kolumn: kodu oraz nazwy. Znajduje się na niej aż 20 pozycji.
Jeżeli lista rzeczywiście dotyczy nowego Gangu Biedronki, w kolekcji mogliby znaleźć się:
- Golarka Gienia
- Hantel Henryk
- Konewka Konwalia
- Herbatka Hania
- Kaktus Kazik
- Kanapka Krysia
- Kosmetyczka Kalinka
- Kosmetyczka Karolinka
- Kostka Klara
- Lewy Klapek
- Patelnia Pati
- Pędzelek
- Pierniczek Przemko
- Prawy Klapek
- Smoczy Owoc Staś
- Suszarka Sonia
- Szminka
- Toster Teodor
- Młotek Milo
- Piesek Pimpek
Trzeba bardzo wyraźnie zaznaczyć, że na tym etapie nie jest to oficjalna lista Biedronki. Nie znamy również źródła tabeli, dlatego do czasu potwierdzenia przez sieć należy traktować ją jako niepotwierdzony przeciek.
Jeden szczegół szczególnie zwraca uwagę
Jest jednak interesująca zbieżność.
W oficjalnej kampanii zapowiadającej nowy Gang pojawiła się postać przypominająca młotek. Informację o takim elemencie zapowiedzi odnotowały również media branżowe.
Tymczasem na liście krążącej w internecie znajduje się Młotek Milo.
Nie dowodzi to autentyczności całej tabeli, ale sprawia, że przeciek staje się jeszcze ciekawszy. Jeśli lista jest prawdziwa, tajemnicza postać pokazana przed premierą mogłaby być właśnie jednym z jej bohaterów.
Nowy Gang Biedronki rusza 24 sierpnia
Tutaj nie ma już spekulacji. Biedronka oficjalnie zapowiada nowy Gang od 24 sierpnia.
To kontynuacja jednej z najbardziej rozpoznawalnych akcji lojalnościowych w polskim handlu. Od pierwszego Gangu Świeżaków w 2016 roku do klientów trafiło już ponad 55 mln maskotek.
W ubiegłym roku kolekcja liczyła 19 bohaterów. Były wśród nich między innymi Tost Tadek, Pizza Paola, Koszyk Karol, Lodówka Lucynka, Kasa Kasia i Paragon Piotr.
Jak będzie nazywał się nowy Gang?
To również pozostaje tajemnicą. Pojawił się jednak kolejny trop.
Jeronimo Martins Polska zgłosiła w Urzędzie Patentowym trzy oznaczenia: Gang Zaradniaków, Gang Szczęśliwiaków oraz Gang Przyjemniaków. Nie przesądza to, która z nazw zostanie wykorzystana w rozpoczynającej się 24 sierpnia akcji.
Jeżeli krążąca lista jest autentyczna, charakter przedstawionych na niej przedmiotów może dostarczać kolejnych wskazówek dotyczących motywu całej kolekcji.
Wszystko wyjaśni się już za kilka dni
Na oficjalne potwierdzenie pełnej listy bohaterów trzeba jeszcze poczekać. Start nowego Gangu zaplanowano na poniedziałek, 24 sierpnia 2026 roku.
Do tego czasu pojawiającą się w Internecie tabelę należy traktować wyłącznie jako przeciek.
Jeżeli jednak informacje się potwierdzą, poznaliśmy właśnie przed premierą nazwy bohaterów jednej z najbardziej wyczekiwanych akcji promocyjnych Biedronki. Szczególnie interesująco wygląda Młotek Milo, ponieważ młotek pojawił się już w oficjalnej zapowiedzi nowej kolekcji.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli co roku zbierasz maskotki Biedronki, najważniejszą datą jest 24 sierpnia. Wtedy rusza nowa akcja.
Nie warto natomiast jeszcze traktować krążącej listy jako ostatecznej. Biedronka nie potwierdziła, że Golarka Gienia, Toster Teodor, Patelnia Pati, Młotek Milo czy Piesek Pimpek rzeczywiście znajdą się w nowym Gangu.
Jeśli przeciek okaże się prawdziwy, tegoroczna kolekcja może być jedną z najbardziej nietypowych w historii całej akcji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.