Pierwsze szkoły odwołują zajęcia przez mróz i śnieżyce. Kiedy dyrektor może zamknąć placówkę
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Redzikowie na Pomorzu odwołał zajęcia 5 stycznia 2026 roku ze względu na intensywne opady śniegu. Droga do szkoły była całkowicie zasypana, a komunikaty RCB ostrzegały przed trudnymi warunkami. To pierwsza placówka w tym roku, która zawiesza lekcje z powodu zimy. Przepisy pozwalają dyrektorom na odwołanie zajęć, gdy temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w 2 kolejnych dniach wynosi minus 15 stopni Celsjusza lub niższa. Możliwe jest też zawieszenie lekcji, gdy warunki komunikacyjne zagrażają bezpieczeństwu uczniów.
Pierwsza szkoła zamknięta przez zaspy
Dyrektor Aneta Pietrowska-Śniegula podjęła decyzję o odwołaniu zajęć w niedzielę 4 stycznia około godziny 10, po przeanalizowaniu prognoz pogody i alertów RCB. Informację przekazała do kuratorium oświaty oraz wójta gminy Redzikowo. W poniedziałek rano droga prowadząca do szkoły była całkowicie nieprzejezdna.
Pracownice szkoły oraz jeden z rodziców stawili się na miejscu, by udrożnić dojście do budynku. Jak relacjonowała dyrektor, nie było ani jednej ścieżki, by przejść. Zaspa blokowała zarówno dojazd samochodów, jak i bezpieczne dotarcie pieszych do placówki.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Redzikowie funkcjonował zgodnie z własnym kalendarzem organizacyjnym, podczas gdy większość szkół w Polsce miała jeszcze przerwę świąteczną. Ze względu na intensywne opady śniegu i niepokojące alerty RCB oraz trudne warunki na drogach, zajęcia szkolne zostały odwołane. Dyrektor uzasadniła decyzję troską o bezpieczeństwo uczniów.
Kiedy dyrektor może zamknąć szkołę
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach określa precyzyjne warunki zawieszenia zajęć. Dyrektor placówki, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w 2 kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi minus 15 stopni Celsjusza lub jest niższa.
Zgoda organu prowadzącego szkołę – czyli gminy, powiatu lub innego podmiotu – może zostać wydana ustnie, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dyrektor zobowiązany jest jedynie do utrwalenia tej zgody w formie protokołu, notatki lub adnotacji na piśmie.
Przepisy dotyczą również temperatury wewnątrz budynku. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, szkoła zobowiązana jest do zapewnienia temperatury na poziomie nie niższym niż 18 stopni Celsjusza. Jeżeli nie jest to możliwe, dyrektor zobowiązany jest do zawieszenia zajęć lekcyjnych na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.
Ustawa Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 roku wskazuje również inne przesłanki zawieszenia zajęć. Można to zrobić w razie wystąpienia na danym terenie temperatury zagrażającej zdrowiu uczniów, zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną lub nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów – którym mogą być utrudnienia komunikacyjne uniemożliwiające bezpieczne dotarcie do szkoły, spowodowane opadami śniegu.
Absurd pomiaru temperatury o 21:00
Przepis wymagający pomiaru temperatury o godzinie 21:00 budzi pytania o logikę jego konstrukcji. Dzieci chodzą do szkoły rano, zazwyczaj między godziną 7:00 a 8:00, kiedy temperatura bywa najniższa w ciągu doby. Temperatura o 21:00 może znacząco różnić się od tej panującej o 7:00 rano, szczególnie w bezchmurne noce, gdy następuje silne wychłodzenie przygruntowe.
W praktyce może to oznaczać, że mimo iż o 21:00 termometr pokazywał minus 14 stopni, rano temperatura spada do minus 20 stopni. Dzieci wyruszają w drogę do szkoły w warunkach ekstremalnego mrozu, mimo że formalnie kryterium zawieszenia zajęć nie zostało spełnione. Jeśli intencją przepisu było zabezpieczenie zdrowia uczniów, pomiar powinien odbywać się w godzinach, gdy faktycznie przemieszczają się oni do placówki.
Argumentacja, że stacje meteorologiczne wykonują standardowe pomiary o określonych porach, nie zmienia faktu, że dane z godziny 7:00 lub 8:00 są dostępne równie łatwo. W XXI wieku, gdy prognozy pogodowe są aktualizowane w czasie rzeczywistym, a automatyczne stacje meteorologiczne raportują temperaturę co godzinę, trudno znaleźć racjonalne uzasadnienie dla tak skonstruowanego przepisu.
Intensywne opady śniegu i inne zagrożenia
Rozporządzenie nie odnosi się wprost do możliwości zawieszania zajęć w związku z intensywnymi opadami śniegu. Dyrektor placówki, za zgodą organu prowadzącego, może jednak zawiesić zajęcia, jeżeli na danym terenie wystąpiły zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. Za takie zdarzenia mogą zostać uznane trudne warunki komunikacyjne spowodowane śnieżycami. Brak jest jednak precyzyjnych wytycznych określających, ile centymetrów śniegu lub jaki stan dróg uzasadnia zamknięcie szkoły.
W praktyce decyzje podejmowane są ad hoc, w oparciu o ocenę sytuacji przez dyrektora i organy prowadzące. W przypadku Redzikowa kluczowe były alerty RCB oraz fakt, że droga do szkoły była całkowicie zablokowana. Dyrektor miała podstawy, by uznać, że kontynuowanie zajęć zagroziłoby bezpieczeństwu uczniów.
Inne wymogi temperaturowe dotyczą różnych pomieszczeń szkoły. Na sali gimnastycznej temperatura powinna wynosić co najmniej 16 stopni Celsjusza, w pomieszczeniach przebieralni i łazienek – co najmniej 24 stopnie. Jeżeli nie jest możliwe zagwarantowanie tych warunków, dyrektor powinien ograniczyć pobyt uczniów w placówce.
Nauczanie zdalne po 2 dniach przerwy
Jeżeli zawieszenie zajęć trwa dłużej niż 2 dni, dyrektor szkoły zobowiązany jest do zorganizowania dla uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te organizowane są nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia.
Mogą być realizowane z wykorzystaniem narzędzia informatycznego udostępnionego przez ministra oświaty, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem, przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela lub w inny sposób umożliwiający kontynuowanie procesu kształcenia.
O wybranym sposobie realizacji zajęć dyrektor zobowiązany jest powiadomić organ prowadzący szkołę oraz kuratora oświaty. Zajęcia powinny być prowadzone zgodnie ze statutem danej jednostki oraz rozporządzeniem w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli jesteś rodzicem ucznia, śledź na bieżąco komunikaty publikowane przez szkołę. Większość placówek informuje o odwołaniu zajęć przez media społecznościowe, dziennik elektroniczny lub SMS. Decyzje podejmowane są zazwyczaj wieczorem lub wczesnym rankiem przed planowanym dniem lekcji.
Nie zakładaj automatycznie, że skoro temperatura spadła poniżej minus 15 stopni, zajęcia zostaną odwołane. Dyrektor musi uzyskać zgodę organu prowadzącego, a pomiar temperatury musi być dokonany o godzinie 21:00 w 2 kolejnych dniach. Jeśli mróz pojawił się nagle, kryterium to może nie zostać spełnione.
W przypadku intensywnych opadów śniegu sytuacja jest mniej przewidywalna. Nie ma sztywnych kryteriów, a decyzja zależy od oceny lokalnych warunków. Jeśli drogi są nieprzejezdne, komunikacja publiczna nie funkcjonuje lub RCB wydało ostrzeżenia, szkoła może zawiesić zajęcia bez spełnienia kryterium temperaturowego.
Jeśli zajęcia zostały odwołane na 2 dni lub krócej, uczniowie nie mają obowiązku uczestniczenia w lekcjach zdalnych. Dopiero od trzeciego dnia zawieszenia dyrektor organizuje naukę na odległość. To oznacza, że krótka przerwa spowodowana pogodą to rzeczywisty czas wolny, bez dodatkowych zadań.
W przypadku gdy temperatura w klasach spada poniżej 18 stopni Celsjusza, masz prawo zgłosić to dyrektorowi. Jeśli sytuacja się nie zmienia, dyrektor zobowiązany jest zawiesić zajęcia. Nie toleruj sytuacji, w której dzieci siedzą w zimnych salach – to naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny.
Przygotuj dziecko na skrajne warunki pogodowe, nawet jeśli szkoła nie odwołała zajęć. Odpowiedni ubiór – kilka warstw, ciepła czapka, szalik, rękawice – to podstawa. Temperatura minus 15 stopni przy wietrze może powodować odmrożenia w ciągu kilkunastu minut.
Jeśli uważasz, że warunki są niebezpieczne, masz prawo zatrzymać dziecko w domu. Nieobecność należy zgłosić do szkoły i uzasadnić względami bezpieczeństwa. Żadna placówka nie może zmusić cię do wysłania dziecka w drogę, gdy warunki atmosferyczne realnie zagrażają jego zdrowiu.
Sprawdź kalendarz szkolny swojej placówki. Niektóre szkoły, jak ta w Redzikowie, funkcjonują według własnego harmonogramu i mogą mieć zajęcia, gdy inne placówki mają wolne. To zwiększa ryzyko problemów komunikacyjnych – autobusy mogą nie kursować, drogi mogą być nieodśnieżone.
Pamiętaj, że odwołanie zajęć nie oznacza automatycznie wolnego dnia dla ciebie jako rodzica. Jeśli nie masz możliwości opieki nad dzieckiem, szkoła zobowiązana jest zapewnić zajęcia opiekuńcze, choć w praktyce może to dotyczyć najmłodszych uczniów.
