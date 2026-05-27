Pierwsze umowy w ramach programów wsparcia podpisane! Do powiatów okołowarszawskich trafiło już ponad 6,6 mln zł
Materiał sponsorowany przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
Do powiatów okołowarszawskich trafiło już ponad 6,6 mln zł z programów wsparcia. Sejmik województwa pomoże m.in. w wymianie oświetlenia ulicznego, budowie centrów integracyjnych, remoncie chodników, świetlic wiejskich i placów zabaw, modernizacji obiektów sportowych czy wzmocnieniu działalności młodzieżowych rad. A to nie koniec! Przed nami kolejne programy wsparcia i kolejne umowy.
Do samorządów lokalnych trafiły pieniądze z programów „Mazowsze dla sołectw”, „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”, „Mazowsze dla młodzieży” i z „Mazowieckiego programu rozwoju bazy sportowej”.
– Konsekwentnie pomagamy samorządom lokalnym w realizacji ważnych projektów. W tym roku na programy wsparcia przeznaczymy aż 840 mln zł. Efekty tych inwestycji widać praktycznie w każdej gminie. Nowe boiska, place zabaw czy wozy strażackie. Chcemy, aby mieszkańcom Mazowsza żyło się tu dobrze, a także by czuli się bezpiecznie – zaznacza Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
Wsparcie inicjatyw sołeckich
Program „Mazowsze dla sołectw” od lat cieszy się dużą popularnością. To dzięki niemu powstają siłownie plenerowe, place zabaw, a świetlice wiejskie zyskują nowe wyposażenie. Maksymalne wsparcie na jeden projekt to 15 tys. zł, a dofinansowanie może pokryć do 50 proc. kosztów inwestycji. Gmina mogła złożyć maksymalnie dwa wnioski, a każdy z nich musiał dotyczyć innego zadania.
Podpisane do tej pory umowy opiewają na kwotę 540 tys. zł, co pozwoli na realizację 23 zadań. W sumie w powiatach podwarszawskich zostaną zrealizowane 54 projekty solecki, a wsparcie sejmiku województwa wyniesie 1,3 mln zł.
Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych
Sejmik województwa również w tym roku pomoże w budowie nowych świetlic wiejskich i centrów integracyjnych, remontach domów kultury czy zakupie i montażu świetlic kontenerowych. Wsparcie z programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” trafi do 2 gmin w powiatach otwockim i legionowskim. Gmina Celestynów (pow. otwocki) otrzyma 200 tys. zł na utworzenie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Starej Wsi, a gmina Serock (pow. legionowski) dzięki 200 tys. zł zmodernizuje pomieszczenia biblioteki w Serocku.
Wsparcie w wysokości po 200 tys. zł trafi też do trzech beneficjentów z powiatu wołomińskiego i czterech z powiatów piaseczyńskiego i warszawskiego zachodniego. Dzięki temu zostanie m.in. zmodernizowane Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka w Wołominie, a Miejski Dom Kultury w Wołominie zyska nowe wyposażenie. Władze regionu przekazały na ten cel 1,8 mln.
W sumie w powiatach podwarszawskich zostanie zrealizowanych 19 projektów, na które sejmik przeznaczy w sumie 3,8 mln zł.
Wsparcie dla młodzieżowych rad
Władze regionu nie zapominają też o młodych mieszkańcach Mazowsza, którzy chcą angażować się w życie swoich lokalnych społeczności. To z myślą o nich samorząd województwa realizuje program „Mazowsze dla młodzieży”. W tym roku na wsparcie inicjatyw rad młodzieżowych w powiatach okołowarszawskich sejmik przeznaczył ponad 800 tys. zł.
Rozwój bazy sportowej na Mazowszu
Władze regionu we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki realizują „Mazowiecki program rozwoju bazy sportowej”. Dofinansowanie może być przeznaczone na budowę i modernizację obiektów sportowych, dostosowanie infrastruktury sportowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy poprawę zaplecza szatniowo-sanitarnego.
W powiecie legionowskim wsparcie trafi do Serocka. Gmina otrzymała 800 tys. zł na modernizację infrastruktury sportowej na terenie miasta i gminy Serock.
Z kolei do gminy Wołomin trafi 119 tys. zł na przebudowę boiska w miejscowości Czarna. Z kolei gmina Błonie (pow. warszawski zachodni) dzięki 2 mln zł wsparcia wybuduje arenę lekkoatletyczną na terenie stadionu miejskiego w Błoniu.
Autobusy dla szkół
W ramach czwartej edycji programu „Autobusy dla mazowieckich szkół” samorząd województwa pomaga gminom w realizacji ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół. W tym roku na zakup pojazdów dla 34 beneficjentów władze Mazowsza przekazały 10 mln zł. Wśród nich znalazła się także gmina Tłuszcz, która na zakup nowego autobusu otrzymała 282 tys. zł. Gminy Stare Babice i Tarczyn na zakup 2 autobusów szkolnych otrzymały po 314 tys. zł.
Wsparcie na zakup autobusów szkolnych trafi do 6 gmin z powiatów okołowarszawskich. Będzie to w sumie 1,8 mln zł.
