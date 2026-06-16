Pierwszy operator uruchomił sieć komórkową w jednym z najdłuższych tuneli w Warszawie. Koniec z martwą strefą
Pasażerowie pociągów przejeżdżających przez Tunel Średnicowy w Warszawie mają od teraz dostęp do sieci komórkowej. Play jako pierwszy i jak dotąd jedyny operator zakończył modernizację infrastruktury telekomunikacyjnej w tunelu. W najbliższych tygodniach z instalacji mają skorzystać także inni operatorzy.
Tunel, który przez lata był martwą strefą
Tunel Średnicowy ma 2310 metrów długości i przebiega pod centrum Warszawy, łącząc Dworzec Wschodni, Centralny i Zachodni. Do niedawna przejazd tunelem oznaczał całkowitą utratę sygnału komórkowego – niezależnie od operatora.
Play wykonał prace w dwóch etapach, oba wyłącznie w nocy ze względu na ruch kolejowy. Odcinek podmiejski zajął 5 nocy, odcinek dalekobieżny – 7 nocy. W sumie w tunelu wykonano 1 825 otworów w ścianach i stropach, zamontowano tyle samo kotew i 1 725 uchwytów systemowych. Ułożono niemal 1,8 km kabli, z czego ponad 1,5 km stanowi tzw. cieknący feeder – kabel antenowy rozprowadzający sygnał wzdłuż całego tunelu.
Co działa, a co jeszcze nie?
Uruchomione zostały systemy LTE 900, LTE 1800 i GSM 900. W ciągu kilku najbliższych tygodni planowane jest rozszerzenie o pasma LTE 2100, 800 i 700.
Prace wykonała firma Remer należąca do Grupy Cellnex. Zainstalowana infrastruktura ma być w przyszłości udostępniona pozostałym operatorom komórkowym działającym w Polsce.
„To jeden z najbardziej wymagających projektów infrastrukturalnych, jakie realizowaliśmy. Wymagał konsekwencji, innowacyjnego podejścia oraz ścisłej współpracy wielu zespołów na każdym etapie – od planowania i negocjacji, przez logistykę, aż po sprawną realizację. Efekt tych działań jest wymierny: tysiące podróżnych mogą dziś korzystać ze stabilnej łączności i wysokiej jakości usług mobilnych, które zwiększają zarówno komfort, jak i bezpieczeństwo podróży” – powiedział Michał Ziółkowski, członek zarządu i dyrektor ds. technologii Play.
Co to oznacza dla pasażerów?
Dla pasażerów przejeżdżających przez warszawski Tunel Średnicowy zmiana jest prosta: podczas podróży przez centrum Warszawy telefon nie powinien już tracić zasięgu w sieci Play. Do tej pory tunel był jedną z najbardziej uciążliwych martwych stref komunikacyjnych w stolicy — szczególnie dla osób korzystających z internetu mobilnego, prowadzących rozmowy telefoniczne albo sprawdzających połączenia w aplikacjach kolejowych.
Na razie pełną modernizację infrastruktury zakończył Play. Oznacza to, że jako pierwszy operator uruchomił w tunelu działające usługi komórkowe. W kolejnych tygodniach z tej samej instalacji mają skorzystać również pozostali operatorzy, więc zasięg w tunelu powinien stopniowo stać się dostępny dla większej liczby pasażerów.
Obecnie działają technologie LTE 900, LTE 1800 oraz GSM 900. W praktyce oznacza to możliwość korzystania z internetu mobilnego oraz podstawowych usług głosowych w miejscu, w którym wcześniej telefon zwykle całkowicie tracił sygnał. Play zapowiada też rozszerzenie instalacji o kolejne pasma LTE: 2100, 800 i 700 MHz.
To istotna zmiana nie tylko dla komfortu podróży, ale też dla bezpieczeństwa. Stały dostęp do sieci pozwala szybciej sprawdzić opóźnienia, skontaktować się z bliskimi, odebrać ważne połączenie albo skorzystać z aplikacji w czasie przejazdu przez jeden z najważniejszych kolejowych odcinków w Warszawie.
FAQ – podsumowanie informacji
Czy w Tunelu Średnicowym w Warszawie działa już zasięg komórkowy?
Tak. Play uruchomił zasięg komórkowy w Tunelu Średnicowym jako pierwszy operator. Pasażerowie korzystający z tej sieci mogą już korzystać z usług mobilnych podczas przejazdu tunelem.
Czy zasięg działa u wszystkich operatorów?
Na ten moment modernizację zakończył Play. Infrastruktura ma zostać udostępniona także pozostałym operatorom komórkowym w Polsce w najbliższych tygodniach.
Jakie technologie działają obecnie w tunelu?
Obecnie uruchomione zostały systemy LTE 900, LTE 1800 oraz GSM 900. W kolejnych tygodniach planowane jest dodanie pasm LTE 2100, LTE 800 i LTE 700.
Czy w Tunelu Średnicowym działa 5G?
W podanych informacjach nie ma mowy o uruchomieniu 5G. Obecnie wskazane są technologie LTE oraz GSM.
Dlaczego wcześniej w tunelu nie było zasięgu?
Tunel Średnicowy przez lata był tzw. martwą strefą, ponieważ sygnał komórkowy nie docierał tam w sposób zapewniający stabilne działanie usług. Przejazd tunelem często oznaczał całkowitą utratę zasięgu, niezależnie od operatora.
Jak długi jest Tunel Średnicowy?
Tunel Średnicowy w Warszawie ma 2310 metrów długości. Przebiega pod centrum miasta i łączy okolice Dworca Wschodniego, Centralnego oraz Zachodniego.
Jak wykonano modernizację infrastruktury?
Prace prowadzono nocami, ze względu na ruch kolejowy. Modernizacja objęła m.in. wykonanie 1825 otworów, montaż kotew i uchwytów systemowych oraz ułożenie prawie 1,8 km kabli, w tym ponad 1,5 km tzw. cieknącego feedera, czyli kabla antenowego rozprowadzającego sygnał wzdłuż tunelu.
Kto wykonał prace w tunelu?
Prace wykonała firma Remer, należąca do Grupy Cellnex.
Czy poprawa zasięgu dotyczy pociągów podmiejskich i dalekobieżnych?
Tak. Prace objęły zarówno odcinek podmiejski, jak i dalekobieżny Tunelu Średnicowego. Odcinek podmiejski wymagał 5 nocy prac, a dalekobieżny 7 nocy.
Dlaczego zasięg w Tunelu Średnicowym jest ważny?
Tunel przebiega przez kluczowy odcinek kolejowy w centrum Warszawy. Dostęp do sieci komórkowej poprawia komfort podróży, umożliwia korzystanie z internetu, aplikacji kolejowych i kontaktu z innymi osobami, a także zwiększa bezpieczeństwo pasażerów.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.