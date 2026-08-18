Pies przywiązany do drzewa na Mazowszu. Nie miał wody ani możliwości schronienia się przed słońcem

18 sierpnia 2026 22:36 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Owczarek niemiecki przywiązany do drzewa, bez wody, jedzenia i miejsca, w którym mógłby ukryć się przed słońcem. Taki widok zastał przypadkowy przechodzień przy ul. Ogrodniczej w Chotomowie. Mężczyzna natychmiast zawiadomił policję. Funkcjonariusze ustalili właściciela zwierzęcia, a sprawa zakończyła się dla niego wyrokiem. Pies o imieniu Wolt jest już bezpieczny.

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Pies w upale Fot. KPP Legionowo
Pies w upale Fot. KPP Legionowo

Nie przeszedł obojętnie. Zobaczył psa przywiązanego do drzewa

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Do zdarzenia doszło 7 sierpnia 2026 roku przy ul. Ogrodniczej w Chotomowie, w powiecie legionowskim.

Przechodzący w pobliżu mężczyzna zauważył psa w typie owczarka niemieckiego. Zwierzę było przywiązane do drzewa. Nie miało dostępu do wody ani pożywienia, nie zapewniono mu również możliwości schronienia się przed słońcem.

Świadek zdecydował, że nie pozostawi psa bez pomocy i powiadomił służby.

Policjanci zajęli się psem. Ruszyły poszukiwania właściciela

Na miejsce przyjechali funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Jabłonnie. Zajęli się zwierzęciem i rozpoczęli ustalanie osoby odpowiedzialnej za jego pozostawienie.

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Dzielnicowy dotarł do właściciela psa. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty dotyczące niewłaściwego traktowania zwierzęcia.

Interwencja nie zakończyła się jedynie na policyjnych czynnościach. Sprawa miała swój finał przed wymiarem sprawiedliwości.

Właściciel Wolta został skazany

Wobec właściciela zapadł wyrok. Mężczyzna został skazany na karę ograniczenia wolności i otrzymał zakaz posiadania psów.

Orzeczono również konsekwencje finansowe związane z ochroną zwierząt.

Dla samego Wolta najważniejszy był jednak efekt interwencji. Pies został odebrany z miejsca, w którym pozostawał bez zapewnienia podstawowych warunków.

Wolt jest już bezpieczny

Historia, która mogła zakończyć się znacznie gorzej, dla psa ma szczęśliwy finał. Wolt znajduje się obecnie pod opieką osób, które zapewniają mu bezpieczne warunki, jedzenie, wodę i właściwą opiekę.

Ta interwencja pokazuje również, jak ogromne znaczenie może mieć reakcja przypadkowego świadka. Gdyby przechodzień zignorował przywiązanego do drzewa psa, zwierzę mogłoby pozostawać w takich warunkach znacznie dłużej.

Widzisz zwierzę pozostawione w niebezpiecznych warunkach? Reaguj

Pozostawienie zwierzęcia bez odpowiedniej opieki, szczególnie podczas wysokich temperatur, może stanowić dla niego poważne zagrożenie. Nie należy zakładać, że ktoś inny już wezwał pomoc.

W przypadku podejrzenia znęcania się nad zwierzęciem lub bezpośredniego zagrożenia jego życia można powiadomić policję lub inne właściwe służby.

W Chotomowie wystarczyło, że jedna osoba nie odwróciła wzroku. Dzięki temu policjanci mogli szybko podjąć działania, a Wolt trafił w bezpieczne miejsce.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli zobaczysz psa przywiązanego w pełnym słońcu, pozostawionego bez wody albo znajdującego się w innych warunkach mogących zagrażać jego zdrowiu lub życiu, nie ignoruj sytuacji.

Nie musimy samodzielnie rozstrzygać, czy właściciel dopuścił się przestępstwa. Od tego są odpowiednie służby. Najważniejsze jest szybkie przekazanie informacji i dokładnej lokalizacji zwierzęcia.

Historia Wolta pokazuje, że reakcja jednego świadka może uruchomić działania, które realnie zmienią los zwierzęcia.

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