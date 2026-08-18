Trudne warunki do jazdy. Toyota wpadła do rowu. Droga została całkowicie zablokowana
Niebezpieczne zdarzenie na węźle Opacz. Kierująca Toyotą straciła panowanie nad samochodem, zjechała z jezdni i wpadła do przydrożnego rowu. Nawierzchnia była mokra. Podczas wyciągania pojazdu droga w kierunku trasy Salomea-Wolica została zablokowana.
Samochód wypadł z drogi na łuku
Do zdarzenia doszło podczas przejazdu przez łuk drogi. Toyota nagle zjechała z jezdni, a następnie zatrzymała się w przydrożnym rowie. Z informacji uzyskanych przez naszą redakcję wynika, że samochodem kierowała młoda kobieta. Prawo jazdy odebrała stosunkowo niedawno. Na szczęście nie odniosła poważnych obrażeń.
Zdarzenie zakończyło się uszkodzeniem samochodu i dużym stresem. Nie było jednak konieczności przewożenia kierującej do szpitala. Na miejscu pojawili się ratownicy z prywatnego zespołu KAM-MED Ratownictwo Medyczne. Zabezpieczyli teren i pozostawali w gotowości do udzielenia pomocy.
Toyota znajdowała się poza jezdnią. Jej usunięcie wymagało użycia odpowiedniego sprzętu. Na czas wyciągania samochodu z rowu służby wstrzymały ruch.
Droga była zablokowana
Utrudnienia trwały około 15 minut. Kierowcy jadący w kierunku trasy Salomea-Wolica musieli czekać na zakończenie działań. Po wyciągnięciu Toyoty i zabezpieczeniu pojazdu droga została ponownie otwarta. Ruch wrócił do normy.
Nie ustalono jeszcze wszystkich okoliczności zdarzenia. Wiadomo jednak, że nawierzchnia była mokra. W takich warunkach opony mają mniejszą przyczepność, a samochód może inaczej reagować na ruch kierownicą i hamowanie.
Szczególnej ostrożności wymagają łuki, zjazdy oraz łącznice. Problem pojawia się zwłaszcza wtedy, gdy na jezdni zalega więcej wody. Gwałtowne hamowanie lub nagła zmiana kierunku mogą wtedy doprowadzić do poślizgu.
Prędkość zgodna z limitem nie zawsze jest bezpieczna w każdych warunkach. Kierowca powinien uwzględnić stan nawierzchni, widoczność i zachowanie samochodu. Na mokrej drodze potrzebny jest większy odstęp oraz spokojniejsze wykonywanie manewrów.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.