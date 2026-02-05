Pieszy wtargnął na tory i został potrącony. Poważne utrudnienia, ruch pociągów wstrzymany

5 lutego 2026 10:03 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Poranek 5 lutego przyniósł poważne problemy na jednej z kluczowych tras kolejowych w centralnej Polsce. Wstrzymano ruch pociągów między Warszawą a Łodzią. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Fot. Shutterstock

Wypadek na torach między Żyrardowem a Radziwiłłowem Mazowieckim

Według oficjalnego komunikatu PKP PLK, do zdarzenia doszło o godzinie 8:23. Osoba postronna wtargnęła na tory poza wyznaczonymi przejściami i przejazdami. Została potrącona przez pociąg dalekobieżny InterCity relacji Łódź Fabryczna – Gdynia Główna. W związku z wypadkiem ruch pociągów na tym odcinku został całkowicie wstrzymany.

Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz komisja kolejowa, która wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Do czasu zakończenia czynności linia pozostaje nieprzejezdna.

Zmiany w kursowaniu pociągów i komunikacja zastępcza

Koleje Mazowieckie wprowadziły autobusową komunikację zastępczą. Część pociągów innych przewoźników została skierowana trasami okrężnymi. Składy jadą m.in. linią nr 3 przez Sochaczew oraz linią nr 11 przez Bełchów. Oznacza to wydłużony czas przejazdu i możliwe opóźnienia.

Pasażerowie powinni na bieżąco śledzić komunikaty na stacjach i przystankach. Aktualne zmiany w rozkładzie jazdy publikowane są również na stronie portalpasazera.pl. Warto sprawdzić połączenie przed wyjazdem, zwłaszcza na trasie Warszawa–Łódź i w kierunku Trójmiasta.

Źródło: Oficjalny komunikat PPK PLK, Warszawa w Pigułce

