Pieszy wtargnął na tory i został potrącony. Poważne utrudnienia, ruch pociągów wstrzymany
Poranek 5 lutego przyniósł poważne problemy na jednej z kluczowych tras kolejowych w centralnej Polsce. Wstrzymano ruch pociągów między Warszawą a Łodzią. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
Wypadek na torach między Żyrardowem a Radziwiłłowem Mazowieckim
Według oficjalnego komunikatu PKP PLK, do zdarzenia doszło o godzinie 8:23. Osoba postronna wtargnęła na tory poza wyznaczonymi przejściami i przejazdami. Została potrącona przez pociąg dalekobieżny InterCity relacji Łódź Fabryczna – Gdynia Główna. W związku z wypadkiem ruch pociągów na tym odcinku został całkowicie wstrzymany.
Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz komisja kolejowa, która wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Do czasu zakończenia czynności linia pozostaje nieprzejezdna.
Zmiany w kursowaniu pociągów i komunikacja zastępcza
Koleje Mazowieckie wprowadziły autobusową komunikację zastępczą. Część pociągów innych przewoźników została skierowana trasami okrężnymi. Składy jadą m.in. linią nr 3 przez Sochaczew oraz linią nr 11 przez Bełchów. Oznacza to wydłużony czas przejazdu i możliwe opóźnienia.
Pasażerowie powinni na bieżąco śledzić komunikaty na stacjach i przystankach. Aktualne zmiany w rozkładzie jazdy publikowane są również na stronie portalpasazera.pl. Warto sprawdzić połączenie przed wyjazdem, zwłaszcza na trasie Warszawa–Łódź i w kierunku Trójmiasta.
Źródło: Oficjalny komunikat PPK PLK, Warszawa w Pigułce
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.