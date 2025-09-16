Pilne! 30 zastępów, 90 strażaków. Kolejny ogromny pożar w Polsce
W Czeladzi doszło do poważnego pożaru hali produkcyjno-magazynowej przy ulicy Rzemieślniczej. Ogień objął dużą część obiektu, a strażacy prowadzą obronę administracyjnej części budynku, aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się żywiołu. Na miejscu działa około 30 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, czyli blisko 90 ratowników.
Jak podaje lokalny portal Zawiercie 112, do akcji zadysponowano jednostki z całego regionu. Z ogniem walczą strażacy z Będzina, Dąbrowy Górniczej czy Siemianowic Śląskich. Skala działań pokazuje, że mamy do czynienia z jednym z większych pożarów w ostatnich tygodniach.
Apel służb do mieszkańców
Mieszkańcy Czeladzi i okolic powinni zachować szczególną ostrożność. Dym z tak dużego pożaru może stanowić zagrożenie dla zdrowia, dlatego warto bezwzględnie stosować się do zaleceń służb.
Strażacy i straż miejska wydali komunikaty ostrzegawcze skierowane do mieszkańców. Zalecono zamknięcie okien, unikanie zbliżania się do rejonu akcji oraz ułatwienie swobodnego dojazdu służbom ratowniczym. Ich praca wymaga nie tylko ogromnego wysiłku, ale także bezpiecznej przestrzeni do działania.
