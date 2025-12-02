Pilne. Atak na rosyjski tankowiec na morzu. Sytuacja jest dramatyczna
Sytuacja na Morzu Czarnym ponownie staje się niezwykle napięta. Tureckie służby potwierdziły, że rosyjski tankowiec Midwołga 2 został zaatakowany podczas rejsu z Rosji do Gruzji. Na pokładzie było 13 członków załogi – wszyscy przeżyli, ale Rosja i Turcja nie kryją niepokoju. To już kolejny groźny incydent w tym rejonie, który może mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa całej żeglugi.
Atak 80 mil od wybrzeża. Tankowiec zmienia kurs i ucieka do tureckiego portu
Turecka Generalna Dyrekcja ds. Morskich przekazała, że Midwołga 2 została zaatakowana ok. 80 mil morskich od lądu. Statek przewoził olej słonecznikowy, a według ustaleń mediów silniki nie zostały zniszczone, dzięki czemu jednostka mogła zmienić kurs i skierować się do portu w Synopie.
Załoga zgłosiła, że wszyscy są cali, jednak okoliczności ataku nie są jeszcze znane. Nie wiadomo również, jaka broń została użyta ani kto stoi za incydentem.
Morze Czarne coraz bardziej wybuchowe. Seria eksplozji na rosyjskich statkach
To nie był odosobniony przypadek. W ostatnich dniach doszło do kilku eksplozji na tankowcach należących do rosyjskiej tzw. floty cieni – statków wykorzystywanych do omijania sankcji i nielegalnego transportu ropy.
W piątek 28 listopada w rejonie Bosforu eksplodowały dwie jednostki, co wywołało globalne obawy o bezpieczeństwo żeglugi w tym strategicznym regionie. Eksperci ostrzegają: Morze Czarne staje się areną niewidzialnej wojny gospodarczej i militarnej.
Turcja wysyła ostrzeżenie. Erdogan komentuje incydent ostro
Prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdogan, jednoznacznie potępił ataki na statki handlowe.
„To działania niedopuszczalne i zagrażające stabilności regionu” – powiedział, podkreślając, że Turcja będzie bronić bezpieczeństwa na Morzu Czarnym.
Ankara od miesięcy jest jedynym krajem NATO bezpośrednio patrolującym ten akwen i coraz częściej musi reagować na narastające incydenty morskie związane z wojną w Ukrainie i rosyjską działalnością w regionie.
Co dalej? Region staje w obliczu nowego kryzysu
Eksperci wskazują, że atak na Midwołgę 2 może być zapowiedzią zacieśniającej się rywalizacji o kontrolę nad Morzem Czarnym. Kluczowy szlak morski, który łączy Rosję, Turcję, Ukrainę i Gruzję, staje się coraz bardziej niebezpieczny:
-
rośnie liczba niezidentyfikowanych ataków,
-
statki przewożące ropę i towary strategiczne są celem,
-
Turcja musi interweniować częściej niż kiedykolwiek.
Jeśli sytuacja będzie eskalować, możliwe są nowe sankcje, kolejne patrole NATO oraz dalsze ograniczenia żeglugi.
Atak na rosyjski tankowiec Midwołga 2 to kolejny sygnał, że Morze Czarne staje się jednym z najbardziej niestabilnych punktów na mapie świata. Seria wybuchów, rosnące napięcia polityczne i rywalizacja militarna sprawiają, że bezpieczeństwo żeglugi jest poważnie zagrożone.
Turcja apeluje o opanowanie sytuacji, ale wszystko wskazuje na to, że region wchodzi w nową fazę kryzysu.
