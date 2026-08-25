Pilne. Ciało człowieka znalezione przy Jeziorku Czerniakowskim. Policja prowadzi czynności

25 sierpnia 2026 21:17 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Przy Jeziorku Czerniakowskim w Warszawie znaleziono ciało człowieka. Informację potwierdziła nam policja. Na miejscu trwają czynności, dlatego funkcjonariusze na razie nie przekazują szczegółów dotyczących okoliczności zdarzenia.

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Taśma policyjna. Zdjęcie poglądowe. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Taśma policyjna. Zdjęcie poglądowe. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Do makabrycznego odkrycia doszło we wtorek, 25 sierpnia, na terenie Jeziorka Czerniakowskiego na warszawskim Mokotowie. – Potwierdzam, że znaleziono ciało – przekazała Warszawie w Pigułce podkom. Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji.

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Na tę chwilę policja nie ujawnia dodatkowych informacji. Funkcjonariusze prowadzą czynności, które mają pozwolić ustalić tożsamość zmarłej osoby oraz okoliczności, w jakich doszło do jej śmierci. Nie wiadomo jeszcze, jak długo ciało znajdowało się w tym miejscu ani czy policja bierze pod uwagę udział osób trzecich. Na tym etapie byłoby to wyłącznie spekulacją.

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