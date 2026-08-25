Pilne. Ciało człowieka znalezione przy Jeziorku Czerniakowskim. Policja prowadzi czynności
Przy Jeziorku Czerniakowskim w Warszawie znaleziono ciało człowieka. Informację potwierdziła nam policja. Na miejscu trwają czynności, dlatego funkcjonariusze na razie nie przekazują szczegółów dotyczących okoliczności zdarzenia.
Do makabrycznego odkrycia doszło we wtorek, 25 sierpnia, na terenie Jeziorka Czerniakowskiego na warszawskim Mokotowie. – Potwierdzam, że znaleziono ciało – przekazała Warszawie w Pigułce podkom. Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji.
Na tę chwilę policja nie ujawnia dodatkowych informacji. Funkcjonariusze prowadzą czynności, które mają pozwolić ustalić tożsamość zmarłej osoby oraz okoliczności, w jakich doszło do jej śmierci. Nie wiadomo jeszcze, jak długo ciało znajdowało się w tym miejscu ani czy policja bierze pod uwagę udział osób trzecich. Na tym etapie byłoby to wyłącznie spekulacją.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.