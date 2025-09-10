PILNE! Donald Tusk w Sejmie: Polska wnosi o uruchomienie art. 4 NATO
W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Jak poinformował premier Donald Tusk podczas wystąpienia w Sejmie, incydenty miały miejsce od godziny 23:30 aż do 6:30 rano. Łącznie odnotowano 19 naruszeń, co – jak podkreślił szef rządu – pokazuje skalę zagrożenia i powagę sytuacji.
Premier wyjaśnił, że w odpowiedzi na atak aktywowano samoloty wczesnego ostrzegania. Działania te były prowadzone w ramach NATO i miały charakter sojuszniczy.
Apel do mieszkańców i działania służb
Donald Tusk zwrócił się bezpośrednio do obywateli, prosząc o zgłaszanie wszelkich sytuacji związanych z zagrożeniem, w tym odnajdywania szczątków zestrzelonych dronów. Podkreślił, że mimo intensywności nalotu nie ma doniesień o ofiarach wśród ludności cywilnej.
Szef rządu zapewnił, że polskie służby i wojsko pozostają w pełnej gotowości, a działania obronne prowadzone są we współpracy z partnerami międzynarodowymi.
Wniosek o uruchomienie art. 4 NATO
Najważniejszą decyzją ogłoszoną przez premiera było oficjalne wystąpienie Polski z wnioskiem o uruchomienie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Oznacza to zwołanie konsultacji sojuszniczych w związku z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa.
Artykuł 4 stanowi, że państwa NATO „Będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron”.
Uruchomienie art. 4 NATO nie jest jeszcze decyzją o działaniach militarnych, ale to najważniejszy sygnał, że Polska formalnie zwraca się do sojuszników o wspólne rozmowy w sprawie zagrożenia.
