Pilne działania sanepidu, alert RCB, kilka tysięcy mieszkańców bez wody. Woda jest skażona, wykryto groźną bakterię
Mieszkańcy powiatu ostrowskiego (woj. mazowieckie) otrzymali dziś Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W wiadomości ostrzeżono, że woda z wodociągów na terenie gminy Andrzejewo nie nadaje się do spożycia. Gmina zapewnia wodę w butelkach i z beczkowozów, a sanepid prowadzi działania naprawcze.
Gigantyczny problem w powiecie ostrowskim
Z komunikatów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wynika, że skażenie dotyczy aż dwóch wodociągów:
Wodociąg Zaręby-Bolędy
Woda trafia do ok. 800 mieszkańców z miejscowości: Przeździecko-Grzymki, Zaręby-Choromany, Przeździecko-Dworaki, Przeździecko-Jachy, Zaręby-Warchoły, Przeździecko-Lenarty, Zaręby-Bolędy, Grodzick-Ołdaki, Ołdaki Polonia.
W badaniach próbek wody stwierdzono obecność enterokoków – bakterii, które nie mogą występować w wodzie przeznaczonej do spożycia.
Wodociąg Króle Małe
Ten wodociąg zasila ok. 2100 osób w miejscowościach: Andrzejewo-Zarzecze, Jabłonowo Klacze, Stara Ruskołęka, Nowa Ruskołęka, Ruskołęka-Parcele, Króle Duże, Pęchratka Mała, Kowalówka, Mianowo, Dąbrowa, Kuleszki-Nienałty, Godlewo-Gorzejewo, Gołębie-Leśniewo, Króle Małe, Jasienica-Parcele, Pieńki-Sobótki i Pieńki Wielkie.
W badaniach wykryto bakterie grupy coli oraz enterokoki. To oznacza, że woda nie nadaje się do picia ani do celów higienicznych.
Pilne zalecenia służb
Sanepid informuje jednoznacznie: woda z obu wodociągów nie nadaje się do spożycia ani do celów sanitarnych, z wyjątkiem spłukiwania toalet.
Mieszkańcy nie powinni jej używać do gotowania, mycia owoców i warzyw, higieny osobistej czy mycia naczyń.
W związku z prowadzoną dezynfekcją wody mogą pojawić się uciążliwości zapachowe. To jednak element niezbędnych działań naprawczych.
Stąd weźmiesz wodę
Gmina Andrzejewo zorganizowała punkty dystrybucji wody pitnej. Mieszkańcy mogą korzystać z dostaw wody butelkowanej oraz z beczkowozów. Władze apelują, aby mieszkańcy przekazywali komunikaty sąsiadom i bliskim, aby nikt nie korzystał z zanieczyszczonej wody.
Co dalej
Komunikaty sanepidu obowiązują do odwołania. Oznacza to, że woda będzie badana ponownie, a dopiero po uzyskaniu prawidłowych wyników mieszkańcy otrzymają zgodę na jej używanie. Do tego czasu należy korzystać wyłącznie z wody dostarczanej przez gminę.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli mieszkasz w gminie Andrzejewo, powinieneś bezwzględnie stosować się do zaleceń. Spożycie skażonej wody mogłoby prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym zatruć pokarmowych i zakażeń bakteryjnych. Warto też pamiętać, że takie sytuacje mogą się powtarzać, dlatego dobrze mieć w domu zapas wody butelkowanej na kilka dni.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.