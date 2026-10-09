Pilne! Ewakuacja szkoły przy ul. Strumykowej. Uczniowie trafili do pobliskiego kościoła
Otrzymaliśmy informację o pilnej ewakuacji szkoły przy ul. Strumykowej im. Jana Pawła II. Według informacji przekazanej naszej redakcji, placówka miała otrzymać wiadomość e-mail z informacją o bombie. Uczniowie zostali ewakuowani do pobliskiego kościoła.
Z komunikatu przekazanego rodzicom wynika, że nie ma obecnie możliwości odbioru dzieci do czasu zakończenia ewakuacji.
Uczniowie z drugiej zmiany również nie mogą na razie wejść do placówki i mają kierować się do wskazanego kościoła przy ul. Strumykowej.
Na ten moment nie mamy potwierdzenia od służb, czy informacja o ładunku jest prawdziwa. Sytuacja jest sprawdzana.
Za przekazanie informacji dziękujemy naszej Czytelniczce.
Będziemy aktualizować materiał, gdy pojawią się kolejne potwierdzone informacje.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.