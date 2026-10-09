Pilne! Ewakuacja szkoły przy ul. Strumykowej. Uczniowie trafili do pobliskiego kościoła

9 października 2026 10:13 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Otrzymaliśmy informację o pilnej ewakuacji szkoły przy ul. Strumykowej im. Jana Pawła II. Według informacji przekazanej naszej redakcji, placówka miała otrzymać wiadomość e-mail z informacją o bombie. Uczniowie zostali ewakuowani do pobliskiego kościoła.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Warszawa w Pigułce

Z komunikatu przekazanego rodzicom wynika, że nie ma obecnie możliwości odbioru dzieci do czasu zakończenia ewakuacji.

Zobacz również:

Uczniowie z drugiej zmiany również nie mogą na razie wejść do placówki i mają kierować się do wskazanego kościoła przy ul. Strumykowej.

Na ten moment nie mamy potwierdzenia od służb, czy informacja o ładunku jest prawdziwa. Sytuacja jest sprawdzana.

Za przekazanie informacji dziękujemy naszej Czytelniczce.

Będziemy aktualizować materiał, gdy pojawią się kolejne potwierdzone informacje.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna