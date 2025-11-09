Pilne: Groźny wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Kierowca miał ogromne szczęście
Na Trasie Łazienkowskiej, na wysokości Torwaru w kierunku Centrum, doszło do groźnego zdarzenia. Kierowca osobowego auta, z nieustalonych jeszcze przyczyn, wjechał w bariery ochronne na zjeździe prowadzącym w stronę Wilanowa i Mokotowa.
Na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe. Jako pierwsi dotarli ratownicy z KAM-MED Ratownictwo Medyczne, którzy udzielili pomocy poszkodowanym. Na szczęście obrażenia okazały się niegroźne. Pasażerka doznała obrażeń palca. Zniszczenia pojazdu wskazują, że sytuacja mogła skończyć się tragicznie.
Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Policja bada, czy doszło do utraty panowania nad pojazdem z powodu nadmiernej prędkości, poślizgu, czy też zasłabnięcia za kierownicą.
Ruch w kierunku Centrum był przez pewien czas utrudniony. Strażacy zabezpieczyli miejsce i usunęli elementy rozbitego auta z jezdni.
