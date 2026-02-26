PILNE. IMGW podnosi alarm do 3 stopnia. Woda przekracza stany alarmowe. Zagrożone Mazowsze i kolejne regiony
Sytuacja hydrologiczna w części kraju szybko się pogarsza. IMGW wydał ostrzeżenia 2 i 3 stopnia dla kilku rzek. Najpoważniej jest w zlewni Wkry na Mazowszu. Tam obowiązuje 3 stopień zagrożenia z prawdopodobieństwem 90 proc. Woda już przekracza stany alarmowe.
Mazowsze: Wkra i Mławka powyżej stanów alarmowych
Najwyższy, 3 stopień ostrzeżenia dotyczy zlewni Wkry w województwie mazowieckim. Alert obowiązuje od 26 lutego od godz. 13:30 do 27 lutego do godz. 08:00.
IMGW prognozuje dalsze wzrosty i wahania poziomu wody w strefie wysokiej. Powodem jest piętrzenie wody przez lód oraz spływ wód opadowo-roztopowych. Sytuacja jest już poważna.
Stany alarmowe zostały przekroczone w Szreńsku na Mławce oraz w Borkowie na Wkrze. W Trzcińcu na Wkrze woda osiągnęła stan ostrzegawczy. Instytut podkreśla, że ostrzeżenie może zostać ponownie zmienione, jeśli warunki się pogorszą.
Bug rośnie. Możliwe przekroczenie stanu ostrzegawczego w Popowie
Ostrzeżenie 2 stopnia, również z prawdopodobieństwem 90 proc., wydano dla Bugu w województwie mazowieckim. Obowiązuje od 26 lutego od godz. 10:00 do 28 lutego do godz. 10:00.
Na odcinku poniżej Krzyczewa prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody. IMGW wskazuje, że w Popowie może dojść do przekroczenia stanu ostrzegawczego. Tu także główną przyczyną jest zator lodowy i spływ wód roztopowych.
Lubelskie: Krzna blisko stanu ostrzegawczego
W województwie lubelskim ostrzeżenie 2 stopnia obejmuje rzekę Krznę. Alert obowiązuje od 26 lutego od godz. 10:00 do 28 lutego do godz. 10:00. Prawdopodobieństwo zjawiska wynosi 75 proc.
W Malowej Górze prognozowane są wzrosty poziomu wody z osiągnięciem lub nieznacznym przekroczeniem stanu ostrzegawczego. Sytuacja zależy od dalszego tempa spływu wód opadowo-roztopowych.
Pomorskie: Wierzyca z przekroczeniami w Brodach Pomorskich
Ostrzeżenie 2 stopnia obowiązuje także na Wierzycy od Bożegopola Szlacheckiego do ujścia. Alert wydano dla województwa pomorskiego.
W rejonie stacji Brody Pomorskie spodziewane są wahania poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego. Ostrzeżenie obowiązuje od 26 lutego od godz. 11:50 do 28 lutego do godz. 15:00. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 70 proc.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli mieszkasz w pobliżu Wkry, Mławki, Bugu, Krzny lub Wierzycy, zachowaj czujność. Wysoki stan wody może oznaczać lokalne podtopienia łąk, pól i dróg dojazdowych. W skrajnych przypadkach zagrożone mogą być zabudowania położone najbliżej rzek.
Warto na bieżąco sprawdzać komunikaty służb i monitorować poziom wody w najbliższej stacji hydrologicznej. Nie wchodź na lód i nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Sytuacja może się dynamicznie zmieniać z godziny na godzinę.
