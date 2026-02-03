Pilne! Katastrofa kolejowa pod Warszawą. 6 wagonów z ropą spadło z nasypu, gigantyczna akcja, 30 zastępów straży na miejscu

3 lutego 2026 07:09 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W nocy na terenie gminy Prażmów wykoleił się pociąg towarowy przewożący ropę naftową. Sześć wagonów zjechało z tory. Na miejsce skierowano dziesiątki jednostek ratunkowych, w tym specjalistyczną jednostkę ratownictwa chemicznego.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zdarzenie doszło do skutku tuż po północy, około 1:20, na odcinku tory między miejscowościami Uwieliny a Kamionka w Jaroszowej Woli — w powiecie piasecznym. Skład relacji Szczecin–Chełm, złożony z 35 wagonów, miał transportować ropę naftową na wschód, być może na Ukrainę. Informacje te podali zarówno portale „Na gorąco Powiat Piaseczyński”, jak i  „Warszawska Grupa Luka&Maro”.

Przyczyną wykolejenia, według wstępnych ustaleń, było mijanie się dwóch składów towarowych – drugi z nich przewoził węgiel. W wyniku zdarzenia z toru zjechało 6 wagonów. Na miejsce natychmiast skierowano policję oraz Służbę Ochrony Kolei. Na terenie już znajduje się około 30 jednostek straży pożarnej — i kolejne nadjeżdżają. Ze względu na niebezpieczny ładunek do akcji oddelegowano JRG 6 z Warszawy, jednostkę specjalizującą się w zagrożeniach chemicznych.

Na chwilę obecną nie odnotowano żadnych poszkodowanych ani sygnałów o wycieku substancji niebezpiecznych. Służby zabezpieczają teren i bieżąco monitorują sytuację. Ruch kolejowy na tym odcinku został wstrzymany. O dalszym rozwoju sprawy będziemy informować.

