Pilne. Klienci nie mogą dostać się do konta, bank wydaje oświadczenie. Trwają problemy ze stroną
Użytkownicy tego banku zgłaszają dziś poważne problemy z dostępem do serwisu. Z danych portalu Downdetector wynika, że liczba zgłoszeń zaczęła gwałtownie rosnąć po godzinie 17:00. Najczęściej pojawiają się skargi dotyczące braku możliwości logowania do bankowości internetowej.
Problemy z logowaniem i przelewami
Zdecydowana większość zgłoszeń, bo aż 81 procent, dotyczy problemów z logowaniem online. Kolejne 13 procent użytkowników informuje o przerwach w działaniu usług, a pozostała część o kłopotach z bankowością mobilną. Niektórzy klienci skarżą się również na niemożność wykonania przelewów oraz sprawdzenia historii operacji.
Według informacji przekazanych przez bank, utrudnienia mają charakter tymczasowy i są niezależne od użytkowników. Zespół techniczny pracuje nad jak najszybszym przywróceniem pełnej funkcjonalności serwisu.
Jak uzyskać dostęp do konta
Choć strona główna mBanku może być w tej chwili niedostępna, użytkownicy wciąż mogą zalogować się na swoje konta innymi sposobami. Dostęp do bankowości możliwy jest przez aplikację mobilną lub bezpośrednio pod adresem: https://online.mbank.pl/connect/Login.
W przypadku problemów z wykonaniem przelewów warto spróbować ponownie po pewnym czasie. Często po ustabilizowaniu pracy serwerów transakcje są realizowane bez konieczności dodatkowych działań ze strony klienta.
Osoby, które dziś planowały wykonać przelew lub opłacić rachunki, mogą napotkać utrudnienia. W takiej sytuacji najlepiej nie ponawiać zbyt wielu prób logowania i odczekać kilkanaście minut. Awarie tego typu zazwyczaj nie trwają długo, a dane użytkowników pozostają bezpieczne. Bank nie informował o żadnych zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem kont.
