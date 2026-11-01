Pilne! Komunikat komendanta głównego do wszystkich policjantów
Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń skierował specjalne pismo do policjantów w całym kraju. Dokument datowany na 1 listopada 2026 roku dotyczy głośnych wydarzeń przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie. Szef Policji stanowczo odpiera zarzuty dotyczące działań funkcjonariuszy i zapewnia, że nie pozwoli na wykorzystywanie formacji do realizacji politycznych interesów.
W niedzielę, 1 listopada, opublikowano treść pisma skierowanego przez Komendanta Głównego Policji do funkcjonariuszy. Dokument rozpoczyna się od odwołania do roty policyjnego ślubowania i słów o wiernej służbie narodowi.
Marek Boroń odnosi się w nim do wydarzeń, które rozegrały się w piątek i sobotę w rejonie Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Działania policjantów stały się przedmiotem publicznych dyskusji i medialnych ocen.
Komendant Główny Policji zabrał głos. Stanowcza deklaracja
Szef Policji zapewnia podległych mu funkcjonariuszy, że działania prowadzone przed Trybunałem Konstytucyjnym były zgodne z obowiązującymi przepisami.
Podkreśla, że zadaniem policjantów było zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osobom przebywającym wewnątrz budynku, jak i uczestnikom zgromadzeń odbywających się przed obiektem.
W piśmie zaznaczono, że podczas wydarzeń, którym towarzyszą silne emocje, może dochodzić do zagrożeń wynikających nie tylko z zachowania uczestników zgromadzeń, lecz także z czynników zewnętrznych.
Komendant zapewnia, że podstawą działań funkcjonariuszy było wykonywanie ustawowych obowiązków, a nie opowiedzenie się po którejkolwiek stronie sporu politycznego.
„Policja nigdy nie jest stroną żadnego sporu”
Jednym z najważniejszych fragmentów pisma jest odniesienie do politycznej bezstronności służb.
Marek Boroń podkreśla, że funkcjonariusze, zakładając mundur, powinni kierować się obowiązującym prawem, a nie własnymi poglądami czy sympatiami politycznymi.
Szef formacji przekonuje również, że Policja odpowiada za ochronę bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego niezależnie od tego, kto organizuje zgromadzenie i jakie poglądy reprezentują jego uczestnicy.
Jest odniesienie do pisma z 29 października. Komendant wyjaśnia
W dokumencie znalazło się także wyjaśnienie dotyczące korespondencji służbowej Zastępcy Komendanta Głównego Policji, nadinsp. dr. Tomasza Michułki, skierowanej 29 października do komendantów wojewódzkich.
Według Marka Boronia treść tego pisma nie miała związku z wydarzeniami przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Komendant tłumaczy, że korespondencja dotyczyła przygotowania Policji na potencjalne próby destabilizacji w Polsce, w tym zagrożenia ze strony służb działających na rzecz państw wrogich Polsce.
W ocenie szefa Policji łączenie tej korespondencji z wydarzeniami przed Trybunałem prowadzi do nieuprawnionych wniosków.
Mocne słowa o wykorzystywaniu Policji
W dalszej części komunikatu Marek Boroń odnosi się do odpowiedzialności, jaka spoczywa na funkcjonariuszach.
Zapewnia policjantów o swoim wsparciu, ale jednocześnie podkreśla, że nie będzie akceptował działań sprzecznych z prawem.
Deklaruje również, że nie dopuści do wykorzystywania Policji do realizacji prywatnych czy politycznych celów.
Komendant wskazuje, że w ostatnich latach Polska mierzy się z nowymi zagrożeniami, w tym aktami sabotażu, dywersją, próbami destabilizacji na wschodniej granicy oraz atakami na infrastrukturę krytyczną.
Jego zdaniem właśnie dlatego funkcjonariusze muszą koncentrować się na zadaniach związanych z bezpieczeństwem obywateli.
Komunikat po wydarzeniach przed Trybunałem Konstytucyjnym
Pismo pojawia się w czasie, gdy działania Policji w rejonie Trybunału Konstytucyjnego wywołują spór publiczny.
Komendant Główny Policji przedstawia w nim stanowisko kierownictwa formacji i odpiera zarzuty dotyczące sposobu zabezpieczenia zgromadzeń.
Należy podkreślić, że dokument zawiera ocenę wydarzeń przedstawioną przez szefa Policji. Sam komunikat nie rozstrzyga wszystkich kwestii podnoszonych w debacie publicznej.
Najważniejszy przekaz pisma jest jednoznaczny: Policja ma działać zgodnie z prawem, chronić bezpieczeństwo obywateli i zachowywać bezstronność polityczną.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.