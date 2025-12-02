Pilne! Ładunek wybuchowy w teatrze. Saperzy, ewakuacja, ogromna akcja
W płockim teatrze zrobiło się naprawdę gorąco. Pracownicy wykonywali zwykłe porządki w piwnicy, kiedy natknęli się na coś, co od razu wzbudziło ich niepokój.
Około 13:00 na numer alarmowy trafiło zgłoszenie o podejrzanych przedmiotach. Policjanci potraktowali sprawę poważnie. To właśnie ten moment sprawił, że rutynowe prace zmieniły się w akcję służb.
Na miejsce skierowano policjantów, strażaków i specjalistów od materiałów wybuchowych. Każda minuta miała znaczenie, bo nie było wiadomo, z czym dokładnie mają do czynienia.
Ewakuacja i zabezpieczenie budynku
Decyzja zapadła szybko. Służby ewakuowały z teatru łącznie 32 osoby. Nikt nie ryzykował, bo w takich sytuacjach liczy się bezpieczeństwo. Budynek został odcięty, a wejścia zabezpieczone.
Co znaleziono w piwnicy?
Specjaliści szybko ocenili sytuację. Jeden z przedmiotów okazał się prawdziwym ładunkiem wybuchowym. To nie była atrapa ani element dekoracji. W pomieszczeniu leżały też rzeczy o charakterze bojowym, które wymagały natychmiastowego zabezpieczenia.
Policjanci ustalili wstępnie, że te przedmioty mogły przeleżeć w piwnicy miesiącami. Wskazuje na to ich stan i sposób przechowywania. Najbardziej prawdopodobna wersja mówi, że należały do byłego pracownika teatru, który zmarł kilka miesięcy temu.
Dalsze działania w obiekcie
To jednak nie koniec. Funkcjonariusze wciąż sprawdzają kolejne pomieszczenia budynku. Szukają wszystkiego, co mogłoby stanowić zagrożenie. Czynności potrwają jeszcze wiele godzin. Możliwe, że służby opuszczą miejsce dopiero późną nocą.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.