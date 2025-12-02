Pilne! Ostrzeżenie 1 stopnia nad Polską. MSWiA alarmuje
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że we wtorek, 2 grudnia, w wielu regionach kraju obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące gęstych mgieł. To sytuacja, która znacząco wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego, dlatego kierowcy powinni przygotować się na trudniejsze warunki i ograniczoną widoczność.
Mgła utrzymująca się nad dużą częścią kraju zmusza do ostrożniejszej jazdy. Ograniczona widoczność powoduje, że ryzyko wypadków rośnie, zwłaszcza na trasach o dużym natężeniu ruchu oraz w pobliżu skrzyżowań i przejść dla pieszych. Specjaliści podkreślają, że w takich warunkach konieczne jest dostosowanie prędkości nie tylko do znaków drogowych, ale przede wszystkim do aktualnej sytuacji na drodze. W wielu przypadkach bezpieczniej jest jechać wolniej, nawet jeśli oznacza to poruszanie się poniżej dopuszczalnego limitu.
Ważną kwestią pozostaje również prawidłowe oświetlenie pojazdu. Światła przeciwmgielne przednie i tylne mogą znacząco poprawić widoczność, jednak należy pamiętać, by używać ich zgodnie z przepisami. Nieprawidłowe włączanie świateł, zwłaszcza tylnych, może oślepiać innych kierowców i w efekcie zwiększać zagrożenie.
Służby przypominają, że mgła może pojawiać się nagle – szczególnie w okolicach cieków wodnych, lasów oraz na obszarach otwartych. To właśnie tam kierowcy najczęściej tracą czujność, bo odcinki dróg, które wcześniej były wolne od zamglenia, w kolejnych minutach mogą stawać się całkowicie niewidoczne.
Ostrzeżenie może obowiązywać do późnych godzin wieczornych. Instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo apelują o zachowanie rozwagi, zachowanie większych odstępów między pojazdami i unikanie nagłych manewrów. Choć mgła jest zjawiskiem pogodowym, które trudno przewidzieć, odpowiedzialna jazda może znacząco ograniczyć niebezpieczne sytuacje na drogach.
