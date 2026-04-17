Pilne ostrzeżenie z PKO BP. Wpłać i wypłać pieniądze wcześniej, z bankomatu odejdziesz z niczym
PKO Bank Polski zapowiedział planowaną przerwę techniczną. Klienci będą mieli problemy z wypłatami gotówki z bankomatów, wpłatami przez wpłatomaty oraz doładowaniami telefonów za pośrednictwem urządzeń banku.
PKO BP dysponuje 3 090 własnymi bankomatami – to największa sieć bankomatów wśród banków komercyjnych w Polsce i 3. miejsce na rynku ogółem, po niezależnych operatorach Euronet i ITCARD. Z usług banku korzysta łącznie ponad 11,7 mln klientów.
Przerwa zaplanowana jest na środek nocy, kiedy ruch przy bankomatach jest minimalny. Problem mogą mieć osoby podróżujące – kierowcy w trasie, osoby wracające z imprez czy pracownicy nocnych zmian, którzy w tych godzinach potrzebują gotówki.
PKO Bank Polski zapowiedział planowaną przerwę techniczną w nocy z 20 na 21 kwietnia. Utrudnienia rozpoczną się o godzinie 00:30 i potrwają do 04:00.
Bank przeprasza za utrudnienia.
Co to oznacza dla klientów banków? Zadbaj o gotówkę przed północą – i wiedz, co zrobić, gdy bankomat nie działa
Jeśli wiesz, że w nocy z niedzieli na poniedziałek będziesz potrzebować gotówki – wypłać ją wcześniej, przed 00:30. To najprostsze rozwiązanie i jedyne, które daje pełną pewność.
Jeśli jednak gotówka będzie potrzebna w środku nocy i nie zdążysz jej wypłacić wcześniej, masz kilka wyjść. BLIK w obcym bankomacie – przerwa dotyczy urządzeń PKO BP, ale bankomaty Euronetu, ING, Santandera czy innych banków w tym czasie działają normalnie. Przy większości kont PKO BP wypłaty BLIKIEM z obcych bankomatów są bezpłatne – warto to sprawdzić w taryfie swojego konta. Cashback w sklepie – wiele całodobowych sklepów i stacji paliw oferuje wypłatę gotówki przy kasie przy okazji zakupu kartą. Kwoty są zazwyczaj ograniczone (50-300 zł zależnie od sieci), ale przy nagłej potrzebie to szybkie rozwiązanie bez szukania czynnego bankomatu. Płatność kartą lub BLIKIEM – jeśli celem jest zakup, a nie gotówka jako taka, terminale płatnicze działają niezależnie od przerwy w bankomatach PKO BP.
Warto też wiedzieć, że planowane przerwy techniczne w bankach to rutyna, nie awaria. PKO BP – podobnie jak inne duże banki – regularnie przeprowadza prace serwisowe, najczęściej właśnie w nocnych godzinach weekendowych, żeby minimalizować wpływ na klientów. Bank informuje o nich z wyprzedzeniem na swojej stronie i w mediach społecznościowych. Jeśli zależy Ci na śledzeniu takich komunikatów, wystarczy obserwować profil PKO BP lub sprawdzać zakładkę „Aktualności” na pkobp.pl przed każdym weekendem.
Na co dzień warto też mieć w telefonie aplikację IKO z aktywnym BLIKIEM – to dziś praktyczny substytut karty i gotówki w większości sytuacji, niezależnie od tego, który bankomat jest aktualnie sprawny.
