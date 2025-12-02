PILNE. Oświadczenie prezydenta Karola Nawrockiego. Dwie decyzje, które wstrząsnęły opinią publiczną
Prezydent Karol Nawrocki opublikował dziś specjalne wystąpienie, w którym odniósł się do dwóch kluczowych ustaw budzących w ostatnich dniach ogromne emocje w całym kraju. W nagraniu podkreślił, że zadaniem prezydenta nie jest wybieranie rozwiązań łatwych, lecz słusznych – nawet jeśli budzą kontrowersje i dzielą opinię publiczną.
Prezydent nie jest od podejmowania decyzji łatwych. Jest od podejmowania decyzji słusznych – Prezydent RP @NawrockiKn o swoich decyzjach dotyczących tzw. ustawy o hodowli zwierząt na futra i tzw. ustawy łańcuchowej. pic.twitter.com/dIWYE07Ci9
— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) December 2, 2025
W swoim oświadczeniu Nawrocki potwierdził, że podpisał ustawę o całkowitym zakazie hodowli zwierząt na futra. Jak zaznaczył, decyzja ta była wynikiem „wielu miesięcy analiz, rozmów i oceny konsekwencji dla polskiej gospodarki oraz dobrostanu zwierząt”. Ustawa oznacza definitywne zamknięcie branży futrzarskiej w Polsce, co stanowi jedną z najbardziej radykalnych zmian w sektorze hodowlanym od dekad.
Jednocześnie prezydent poinformował o swoim weto wobec ustawy dotyczącej zakazu trzymania psów na uwięzi. Podkreślił, że przepisy w obecnej formie wymagały dopracowania i nie gwarantowały właściwej równowagi między ochroną zwierząt a realiami życia mieszkańców wsi. Zapowiedział jednak, że przedstawi własny projekt regulacji, który – jak stwierdził – „będzie zarówno humanitarny, jak i możliwy do wdrożenia”.
Prezydent Nawrocki uznał obie sprawy za niezwykle ważne społecznie i zapewnił, że w podejmowaniu decyzji kierował się interesem publicznym. Wskazał także, że jego działania mają być sygnałem, iż urząd prezydenta stoi ponad presją polityczną i oczekiwaniami poszczególnych grup wpływu.
Dzisiejsze wystąpienie kończy okres intensywnej debaty wokół dwóch ustaw, ale jednocześnie otwiera nowy rozdział rozmów o standardach ochrony zwierząt w Polsce. Prezydent zapowiedział kontynuację prac nad zmianami legislacyjnymi oraz gotowość do dialogu ze środowiskami społecznymi i rolniczymi.
