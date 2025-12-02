PILNE. Oświadczenie prezydenta Karola Nawrockiego. Dwie decyzje, które wstrząsnęły opinią publiczną

2 grudnia 2025 16:29 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Prezydent Karol Nawrocki opublikował dziś specjalne wystąpienie, w którym odniósł się do dwóch kluczowych ustaw budzących w ostatnich dniach ogromne emocje w całym kraju. W nagraniu podkreślił, że zadaniem prezydenta nie jest wybieranie rozwiązań łatwych, lecz słusznych – nawet jeśli budzą kontrowersje i dzielą opinię publiczną.

Fot. Shutterstock

W swoim oświadczeniu Nawrocki potwierdził, że podpisał ustawę o całkowitym zakazie hodowli zwierząt na futra. Jak zaznaczył, decyzja ta była wynikiem „wielu miesięcy analiz, rozmów i oceny konsekwencji dla polskiej gospodarki oraz dobrostanu zwierząt”. Ustawa oznacza definitywne zamknięcie branży futrzarskiej w Polsce, co stanowi jedną z najbardziej radykalnych zmian w sektorze hodowlanym od dekad.

Jednocześnie prezydent poinformował o swoim weto wobec ustawy dotyczącej zakazu trzymania psów na uwięzi. Podkreślił, że przepisy w obecnej formie wymagały dopracowania i nie gwarantowały właściwej równowagi między ochroną zwierząt a realiami życia mieszkańców wsi. Zapowiedział jednak, że przedstawi własny projekt regulacji, który – jak stwierdził – „będzie zarówno humanitarny, jak i możliwy do wdrożenia”.

Prezydent Nawrocki uznał obie sprawy za niezwykle ważne społecznie i zapewnił, że w podejmowaniu decyzji kierował się interesem publicznym. Wskazał także, że jego działania mają być sygnałem, iż urząd prezydenta stoi ponad presją polityczną i oczekiwaniami poszczególnych grup wpływu.

Dzisiejsze wystąpienie kończy okres intensywnej debaty wokół dwóch ustaw, ale jednocześnie otwiera nowy rozdział rozmów o standardach ochrony zwierząt w Polsce. Prezydent zapowiedział kontynuację prac nad zmianami legislacyjnymi oraz gotowość do dialogu ze środowiskami społecznymi i rolniczymi.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl