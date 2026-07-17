Pilne! Potrącenie nastolatka pod Warszawą. W akcji LPR

17 lipca 2026 19:48 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Do bardzo groźnego wypadku doszło w piątkowe popołudnie, 17 lipca, w miejscowości Topolina w powiecie legionowskim. Samochód osobowy potrącił 17-letniego pieszego, a następnie z impetem wjechał w ogrodzenie jednej z posesji. Jak ustalili policjanci, kierowca nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów.

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Fot. Shutterstock

Na miejsce natychmiast zadysponowano liczne służby ratunkowe. Do działań ruszyły zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarna oraz policja. Ranny nastolatek został przetransportowany do szpitala. Pomocy medycznej wymagał także kierujący samochodem.

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Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że po potrąceniu pieszego kierowca stracił panowanie nad pojazdem, który następnie uderzył w ogrodzenie posesji. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna prowadził auto, mimo że nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania.

Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz ślady, które będą kluczowe dla wyjaśnienia przebiegu wypadku. Przez kilka godzin kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami w ruchu.

Śledczy prowadzą postępowanie, które ma dokładnie ustalić przyczyny zdarzenia oraz zakres odpowiedzialności kierującego.

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