Pilne! Potrącenie nastolatka pod Warszawą. W akcji LPR
Do bardzo groźnego wypadku doszło w piątkowe popołudnie, 17 lipca, w miejscowości Topolina w powiecie legionowskim. Samochód osobowy potrącił 17-letniego pieszego, a następnie z impetem wjechał w ogrodzenie jednej z posesji. Jak ustalili policjanci, kierowca nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów.
Na miejsce natychmiast zadysponowano liczne służby ratunkowe. Do działań ruszyły zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarna oraz policja. Ranny nastolatek został przetransportowany do szpitala. Pomocy medycznej wymagał także kierujący samochodem.
Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że po potrąceniu pieszego kierowca stracił panowanie nad pojazdem, który następnie uderzył w ogrodzenie posesji. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna prowadził auto, mimo że nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania.
Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz ślady, które będą kluczowe dla wyjaśnienia przebiegu wypadku. Przez kilka godzin kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami w ruchu.
Śledczy prowadzą postępowanie, które ma dokładnie ustalić przyczyny zdarzenia oraz zakres odpowiedzialności kierującego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.