Tragiczne zdarzenie w pociągu WKD. Nie żyje pasażer, były poważne utrudnienia
Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek w pociągu Warszawskiej Kolei Dojazdowej w rejonie stacji Opacz w powiecie pruszkowskim. Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej życia jednego z pasażerów nie udało się uratować.
Pociąg kursujący na trasie Grodzisk Mazowiecki – Warszawa został zatrzymany po tym, jak jeden z podróżnych nagle stracił przytomność. Jako pierwsi z pomocą ruszyli świadkowie znajdujący się w składzie.
Po przybyciu na miejsce działania przejęły służby ratunkowe. Ratownicy prowadzili reanimację mężczyzny, jednak mimo podjętych wysiłków nie udało się przywrócić jego funkcji życiowych. Lekarz obecny na miejscu stwierdził zgon.
W akcji uczestniczyli strażacy, zespoły ratownictwa medycznego oraz policjanci, którzy wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. Okoliczności śmierci będą wyjaśniane w toku prowadzonego postępowania.
W związku z interwencją służb ruch pociągów WKD w kierunku Warszawy został czasowo wstrzymany. Podróżni musieli liczyć się z utrudnieniami oraz opóźnieniami w kursowaniu pociągów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.