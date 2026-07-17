Tragiczne zdarzenie w pociągu WKD. Nie żyje pasażer, były poważne utrudnienia

17 lipca 2026 23:29 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek w pociągu Warszawskiej Kolei Dojazdowej w rejonie stacji Opacz w powiecie pruszkowskim. Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej życia jednego z pasażerów nie udało się uratować.

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Tory kolejowe Fot. Warszawa w Pigułce
Tory kolejowe Fot. Warszawa w Pigułce

Pociąg kursujący na trasie Grodzisk Mazowiecki – Warszawa został zatrzymany po tym, jak jeden z podróżnych nagle stracił przytomność. Jako pierwsi z pomocą ruszyli świadkowie znajdujący się w składzie.

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Po przybyciu na miejsce działania przejęły służby ratunkowe. Ratownicy prowadzili reanimację mężczyzny, jednak mimo podjętych wysiłków nie udało się przywrócić jego funkcji życiowych. Lekarz obecny na miejscu stwierdził zgon.

W akcji uczestniczyli strażacy, zespoły ratownictwa medycznego oraz policjanci, którzy wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. Okoliczności śmierci będą wyjaśniane w toku prowadzonego postępowania.

W związku z interwencją służb ruch pociągów WKD w kierunku Warszawy został czasowo wstrzymany. Podróżni musieli liczyć się z utrudnieniami oraz opóźnieniami w kursowaniu pociągów.

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