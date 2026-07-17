Pożar hotelu na Siekierkach. Jedna osoba trafiła do szpitala, trwała duża akcja straży pożarnej
Do pożaru opuszczonego budynku doszło w sobotę na warszawskich Siekierkach. Ogień pojawił się w dawnym hotelu – pustostanie przy ul. Antoniewskiej, w pobliżu Elektrociepłowni Siekierki. Na miejscu interweniowały liczne służby ratunkowe.
Jedna osoba została poszkodowana. Po udzieleniu pomocy przez zespół ratownictwa medycznego została przewieziona do szpitala.
Strażacy podczas przeszukania budynku ewakuowali również trzy kolejne osoby. Na szczęście nie odniosły one obrażeń i nie wymagały hospitalizacji.
Akcja gaśnicza była prowadzona z dużym zaangażowaniem sił i środków. Do działań skierowano siedem zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz Grupę Operacyjną Komendy Miejskiej PSP. Na miejscu pracowali także policjanci, którzy zabezpieczali teren i wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
Przyczyna pojawienia się ognia nie jest na razie znana. Sprawę będą wyjaśniać odpowiednie służby.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.