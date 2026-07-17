Pożar hotelu na Siekierkach. Jedna osoba trafiła do szpitala, trwała duża akcja straży pożarnej

17 lipca 2026 23:18 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Do pożaru opuszczonego budynku doszło w sobotę na warszawskich Siekierkach. Ogień pojawił się w dawnym hotelu – pustostanie przy ul. Antoniewskiej, w pobliżu Elektrociepłowni Siekierki. Na miejscu interweniowały liczne służby ratunkowe.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Jedna osoba została poszkodowana. Po udzieleniu pomocy przez zespół ratownictwa medycznego została przewieziona do szpitala.

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Strażacy podczas przeszukania budynku ewakuowali również trzy kolejne osoby. Na szczęście nie odniosły one obrażeń i nie wymagały hospitalizacji.

Akcja gaśnicza była prowadzona z dużym zaangażowaniem sił i środków. Do działań skierowano siedem zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz Grupę Operacyjną Komendy Miejskiej PSP. Na miejscu pracowali także policjanci, którzy zabezpieczali teren i wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Przyczyna pojawienia się ognia nie jest na razie znana. Sprawę będą wyjaśniać odpowiednie służby.

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