System of a Down na PGE Narodowym. Gigantyczne zmiany w kursowaniu komunikacji i organizacji ruchu
W sobotę i niedzielę, 18-19 lipca, na Stadionie PGE Narodowym po raz pierwszy zagra System of a Down, a towarzyszyć im będą Queens of the Stone Age i Acid Bath. Bilety na pierwszy koncert rozeszły się tak szybko, że organizatorzy dodali drugi termin – i to właśnie dwa wieczory z rzędu oznaczają dla komunikacji miejskiej i ruchu drogowego w tej części Warszawy prawdziwe wyzwanie. Zmiany obejmują ponad dwadzieścia linii autobusowych i dwie tramwajowe.
Zmiany już od godziny 17:00, na długo przed koncertem
Oba koncerty zaczynają się o 20:30, ale utrudnienia ruszają dużo wcześniej – od godziny 17:00 w obu dniach, wraz z napływem publiczności do stadionu. Przystanki Wybrzeże Szczecińskie 01 i 02 na czas trwania koncertów przestają być przystankami na żądanie i stają się stałe dla linii 146, 147 i Z21. Jeśli przejazd ulicą Sokolą na odcinku między Zamościem a Wybrzeżem Szczecińskim okaże się niemożliwy, autobusy linii 102, 125, 146, 147 i 202 pojadą objazdami przez Kijowską, a w razie dalszych utrudnień na Zamoyskiego, Zamościu i Sokolej – również linie 135 i Z21 zmienią trasę, część z nich przez Aleję Zieleniecką i rondo Waszyngtona.
Prawdziwe wyzwanie – ewentualne zamknięcie mostów po koncercie
Największy wpływ na ruch może mieć decyzja o zamknięciu ciągu Aleje Jerozolimskie – Most Poniatowskiego – Aleje Poniatowskiego zaraz po zakończeniu koncertów, gdy tysiące osób naraz będzie opuszczać stadion. Gdyby do tego doszło, aż jedenaście linii – 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 521, N22, N24, N72 oraz Z-9 – pojedzie objazdami przez Most Łazienkowski i Wał Miedzeszyński, korzystając z Alei Ujazdowskich, Alei Szucha i Alei Armii Ludowej po drugiej stronie rzeki. Na czas objazdów uruchomione zostaną też specjalne, tymczasowe przystanki – między innymi Rondo Waszyngtona 53 i 54, Adampolska oraz wznowiony Plac na Rozdrożu.
Podobny scenariusz przewidziano dla mostu Świętokrzyskiego – jeśli ciąg Most Świętokrzyski – Tamka – Zajęcza zostanie zamknięty po koncertach, linie 118, 127, 162, N14 i N64 pojadą objazdami przez Most Śląsko-Dąbrowski, korzystając z Wybrzeża Gdańskiego i Wybrzeża Kościuszkowskiego.
Dodatkowe kursy, żeby rozwieźć tłumy po koncercie
Po zakończeniu każdego z koncertów ZTM uruchomi dodatkowe, specjalne kursy linii 138, 509, 517 i Z-9, wyjeżdżające z okolic ronda Waszyngtona i placu Trzech Krzyży w stronę Bokserskiej, Winnicy, Gocławia oraz zajezdni Kleszczowa. Do rozwiezienia publiczności włączą się też dodatkowe kursy tramwajów linii 7 i 26 – pierwsza pojedzie w stronę Gocławka, druga w kierunku Metra Młociny przez Kasprzaka i Skierniewicką.
Jak zaplanować przejazd w te dwa wieczory?
- Jeśli nie wybierasz się na koncert, a mieszkasz w rejonie Pragi-Południe, Saskiej Kępy czy Powiśla, warto w sobotę i niedzielę po godzinie 17:00 doliczyć dodatkowy czas na dojazd – objazdy mogą wydłużyć trasę nawet o kilkanaście minut.
- Wracającym z koncertu opłaca się sprawdzić dokładną trasę swojej linii na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego tuż przed wyjściem ze stadionu – część objazdów uruchamia się dopiero warunkowo, w zależności od tego, czy dany most faktycznie zostanie zamknięty.
- Tymczasowe przystanki uruchamiane na czas objazdów, jak Rondo Waszyngtona 53 i 54 czy Adampolska, nie są oznaczone na stałych mapach aplikacji nawigacyjnych – warto kierować się raczej komunikatami głosowymi w pojeździe i oznakowaniem na miejscu.
- Kierowcy planujący przejazd przez Most Poniatowski lub Świętokrzyski w godzinach wieczornych w te dwa dni powinni mieć w zapasie alternatywną trasę przez Most Łazienkowski lub Śląsko-Dąbrowski, na wypadek nagłego zamnknięcia mostu po zakończeniu koncertu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.