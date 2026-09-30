Pilne: Potrącenie rowerzysty na Starym Imielinie. Poszkodowany trafił do szpitala
Do wypadku doszło w rejonie skrzyżowania ulic Puławskiej i Płaskowickiej na warszawskim Starym Imielinie. Kierująca samochodem marki Suzuki starsza kobieta potrąciła rowerzystę.
Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego oraz policję. Rowerzysta był przytomny. Doznał urazu nogi i po udzieleniu pierwszej pomocy został przewieziony do szpitala.
Na miejscu pracują funkcjonariusze policji, którzy ustalają dokładne okoliczności i przebieg zdarzenia.
Kierowcy przejeżdżający przez rejon Puławskiej i Płaskowickiej powinni zachować szczególną ostrożność. Obecność służb może powodować chwilowe utrudnienia w ruchu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.