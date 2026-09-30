Pilne: Potrącenie rowerzysty na Starym Imielinie. Poszkodowany trafił do szpitala

30 września 2026 14:19 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Do wypadku doszło w rejonie skrzyżowania ulic Puławskiej i Płaskowickiej na warszawskim Starym Imielinie. Kierująca samochodem marki Suzuki starsza kobieta potrąciła rowerzystę.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego oraz policję. Rowerzysta był przytomny. Doznał urazu nogi i po udzieleniu pierwszej pomocy został przewieziony do szpitala.

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Na miejscu pracują funkcjonariusze policji, którzy ustalają dokładne okoliczności i przebieg zdarzenia.

Kierowcy przejeżdżający przez rejon Puławskiej i Płaskowickiej powinni zachować szczególną ostrożność. Obecność służb może powodować chwilowe utrudnienia w ruchu.

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