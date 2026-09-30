Ile trzeba zarabiać, żeby należeć do klasy średniej? W Polsce ta granica może zaskoczyć
Kto w Polsce może powiedzieć, że należy do klasy średniej? 5 tys. zł na rękę, 8 tys., a może dopiero 10 tys.? Nie istnieje jedna urzędowa kwota, która automatycznie kwalifikuje do klasy średniej. Jest jednak często stosowana definicja OECD. Co ważne, bierze ona pod uwagę nie samo wynagrodzenie jednej osoby, lecz dochód całego gospodarstwa domowego oraz liczbę jego członków.
Dyskusje o klasie średniej regularnie wywołują emocje, bo samo pojęcie można definiować na wiele sposobów. Można brać pod uwagę zawód, wykształcenie, majątek, miejsce zamieszkania czy styl życia.
Jeżeli jednak chcemy spojrzeć wyłącznie na pieniądze, OECD stosuje konkretną metodologię.
OECD wyznacza bardzo szerokie widełki
OECD zalicza do grupy średnich dochodów osoby żyjące w gospodarstwach domowych, których dochód rozporządzalny wynosi od 75 do 200 proc. krajowej mediany. Dochód jest dodatkowo korygowany o wielkość gospodarstwa domowego.
Organizacja dzieli tę grupę jeszcze dokładniej:
- 75–100 proc. mediany – dolna część grupy średnich dochodów,
- 100–150 proc. mediany – środkowa,
- 150–200 proc. mediany – górna część.
Powyżej 200 proc. mediany OECD mówi już w tej metodologii o grupie wysokich dochodów.
I tutaj pojawia się ważne zastrzeżenie: nie można po prostu wziąć mediany pensji brutto z GUS, pomnożyć jej przez 75 i 200 proc. i ogłosić, że otrzymaliśmy oficjalne progi klasy średniej. OECD posługuje się dochodem rozporządzalnym gospodarstwa domowego, a nie pensją brutto pojedynczego pracownika.
Ile obecnie wynosi mediana wynagrodzenia w Polsce?
Najnowsze opublikowane przez GUS dane o rozkładzie wynagrodzeń dotyczą marca 2026 roku. Mediana miesięcznego wynagrodzenia brutto wyniosła wtedy 7530,45 zł.
Oznacza to, że połowa objętych badaniem zatrudnionych otrzymała wynagrodzenie nieprzekraczające tej kwoty, a druga połowa – co najmniej tyle.
To zdecydowanie lepszy punkt odniesienia niż średnia pensja. Średnia jest bowiem podnoszona przez osoby zarabiające bardzo dużo.
Dobrze pokazują to wcześniejsze dane GUS. W czerwcu 2025 roku mediana wynosiła 7138,25 zł brutto, podczas gdy przeciętne wynagrodzenie sięgało 8766,10 zł brutto. GUS wskazywał, że większość zatrudnionych zarabiała poniżej średniej.
Czy 6 tys. zł na rękę oznacza już klasę średnią?
Nie da się tego stwierdzić wyłącznie na podstawie jednej pensji.
Singiel zarabiający 6 tys. zł netto znajduje się w zupełnie innej sytuacji ekonomicznej niż jedyny żywiciel czteroosobowej rodziny otrzymujący identyczną wypłatę.
I właśnie dlatego OECD uwzględnia wielkość gospodarstwa domowego. Dochód gospodarstwa dzieli się przez pierwiastek kwadratowy z liczby jego członków. Metoda uwzględnia fakt, że kilka osób mieszkających razem dzieli część kosztów, np. mieszkanie, ogrzewanie czy Internet.
Przykładowo gospodarstwo czteroosobowe potrzebuje według tej metody około dwukrotnie większego łącznego dochodu rozporządzalnego niż singiel, aby znajdować się na porównywalnym poziomie dochodowym.
10 tys. zł w Warszawie i 10 tys. zł w małym mieście to nie to samo
Statystyczna definicja ma jeszcze jedno ograniczenie. Nie uwzględnia bezpośrednio kosztów życia w konkretnym mieście ani sytuacji majątkowej gospodarstwa.
Dwie rodziny osiągające identyczny dochód mogą mieć zupełnie inną sytuację finansową. Jedna może posiadać spłacone mieszkanie, druga przeznaczać kilka tysięcy złotych miesięcznie na ratę kredytu lub wynajem.
Podobnie dochód nie mówi wszystkiego o zgromadzonym majątku. Osoba posiadająca nieruchomości i oszczędności, ale mająca aktualnie stosunkowo niewysoki miesięczny dochód, może znajdować się w znacznie lepszej sytuacji ekonomicznej niż ktoś zarabiający więcej, ale nieposiadający żadnego majątku.
Zarabiasz więcej niż połowa pracowników? To jeszcze nie rozstrzyga sprawy
Przekroczenie 7530,45 zł brutto miesięcznie oznacza – według danych GUS za marzec – że wynagrodzenie znajduje się powyżej mediany wynagrodzeń objętych badaniem.
Nie oznacza jednak automatycznie przynależności do klasy średniej.
OECD celowo używa określenia „middle-income class”, czyli grupa średnich dochodów, ponieważ dochód jest tylko jednym ze sposobów opisywania klasy średniej. Sama organizacja zwraca uwagę również na takie czynniki jak zawód, edukacja czy subiektywne postrzeganie własnej pozycji społecznej.
Dlatego odpowiedź na pytanie „ile trzeba zarabiać, żeby być klasą średnią?” brzmi inaczej, niż mogłoby się wydawać. Nie ma jednej magicznej pensji. Liczy się dochód netto całego gospodarstwa, liczba osób, które się z niego utrzymują, a przy szerszym rozumieniu klasy średniej – także majątek i sytuacja życiowa.
Jedno natomiast wiadomo dokładnie: według najnowszych dostępnych danych GUS połowa zatrudnionych w Polsce w marcu 2026 roku zarabiała nie więcej niż 7530,45 zł brutto miesięcznie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.