Masz dom? Te kontrole właściciel musi wykonywać regularnie. Nie wystarczy zrobić ich raz
Kupno albo wybudowanie domu oznacza nie tylko podatki i rachunki. Prawo budowlane nakłada na właściciela obowiązek zapewnienia określonych kontroli technicznych. Część trzeba wykonywać co najmniej raz w roku, inne – co najmniej raz na pięć lat. Dotyczy to również domów jednorodzinnych, choć w ich przypadku zakres niektórych corocznych kontroli jest węższy.
O przeglądach łatwo zapomnieć, szczególnie gdy w domu wszystko pozornie działa bez zarzutu. Przepisy nie uzależniają jednak obowiązku kontroli od tego, czy właściciel zauważył usterkę.
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomina, że podstawą jest art. 62 Prawa budowlanego.
Instalacja gazowa – kontrola co najmniej raz w roku
Jeżeli w budynku znajduje się instalacja gazowa, jej stan techniczny powinien być sprawdzany co najmniej raz w roku.
Kontrola nie sprowadza się wyłącznie do spojrzenia na piec czy kuchenkę. GUNB wyjaśnia, że instalacja gazowa obejmuje układ przewodów wraz z armaturą, wyposażeniem i urządzeniami gazowymi.
Co istotne, nie trzeba czekać dokładnie 365 dni od poprzedniej wizyty specjalisty. GUNB wskazuje, że obowiązek oznacza wykonanie kontroli raz w każdym roku kalendarzowym.
Komin i wentylacja również wymagają regularnego sprawdzania
Ten obowiązek dotyczy także przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Ich stan techniczny należy kontrolować co najmniej raz w roku.
Podczas takiej kontroli sprawdza się w odpowiednim zakresie m.in. drożność przewodów, ciąg kominowy, ewentualne uszkodzenia oraz prawidłowe działanie wentylacji związanej z urządzeniami grzewczymi.
Od kilku lat ważna jest również forma dokumentacji. Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych wykonywanej na podstawie art. 62 Prawa budowlanego sporządza się elektronicznie w systemie CEEB. Papierowy protokół nie zastępuje tego dokumentu.
Raz na 5 lat dochodzi znacznie szerszy przegląd
Na corocznych obowiązkach lista się nie kończy.
Co najmniej raz na pięć lat należy przeprowadzić kontrolę obejmującą stan techniczny i przydatność obiektu do użytkowania, jego estetykę oraz otoczenie.
W ramach kontroli pięcioletniej bada się również instalację elektryczną i piorunochronną. Sprawdzane są m.in. połączenia, osprzęt, zabezpieczenia, środki ochrony przed porażeniem, oporność izolacji przewodów oraz uziemienia.
To ważne rozróżnienie: Prawo budowlane nie nakazuje wykonywania okresowego badania instalacji elektrycznej co roku. Standardowa kontrola wynikająca z art. 62 ust. 1 pkt 2 przypada co najmniej raz na pięć lat.
Dom jednorodzinny ma pewien wyjątek, ale obowiązki nie znikają
Właściciele domów jednorodzinnych mają szczególne wyłączenie. Nie muszą wykonywać corocznej kontroli elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych i innych czynników podczas użytkowania, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a.
Nie oznacza to jednak zwolnienia ze wszystkich kontroli.
GUNB jednoznacznie wskazuje, że domy jednorodzinne nadal podlegają corocznej kontroli w pozostałym wymaganym zakresie – w tym instalacji gazowej oraz przewodów kominowych – oraz kontroli pięcioletniej.
Nie każdy może podpisać taki przegląd
Nie wystarczy również poprosić znajomego „fachowca”, aby obejrzał instalację.
Kontrole powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia lub kwalifikacje odpowiednie do konkretnego rodzaju kontroli. W przypadku przewodów kominowych przepisy szczegółowo określają, kiedy kontrolę może przeprowadzić osoba posiadająca kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim, a kiedy konieczne są odpowiednie uprawnienia budowlane.
Jednorazowy przegląd nie załatwia sprawy na zawsze
Właściciel, który kilka lat temu sprawdził gaz, komin i instalację elektryczną, nie może uznać obowiązku za wykonany bezterminowo.
Najprościej zapamiętać dwa podstawowe terminy:
co najmniej raz w roku – instalacja gazowa oraz przewody kominowe, a co najmniej raz na 5 lat – szersza kontrola budynku wraz z badaniem instalacji elektrycznej i piorunochronnej.
W określonych sytuacjach kontrola może być potrzebna również poza tym harmonogramem – np. po wystąpieniu czynników zewnętrznych mogących uszkodzić obiekt i stworzyć zagrożenie dla ludzi, mienia lub środowiska. Mogą to być m.in. bardzo silne wiatry, intensywne opady czy wyładowania atmosferyczne.
Dlatego właściciel domu powinien traktować przeglądy podobnie jak inne stałe obowiązki związane z nieruchomością. Nie wystarczy wykonać ich raz po zakupie czy odbiorze budynku – Prawo budowlane wymaga, aby były ponawiane w określonych odstępach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.