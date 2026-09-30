Biedronka odpaliła gigantyczną promocję na koniec miesiąca. Bierzesz 4, za 2 nie płacisz. Tylko dziś!
Biedronka kończy wrzesień mocną jednodniową promocją. Tylko dziś, 30 września, wszystkie bakalie marki Bakalland BakaD’Or objęte są akcją 2+2 gratis. Klienci mogą dowolnie mieszać produkty, a przy zakupie czterech dwa najtańsze otrzymają gratis. Trzeba jednak pamiętać o kilku zasadach.
Sieć przygotowała specjalną ofertę na ostatni dzień miesiąca. Promocja może zainteresować szczególnie osoby, które regularnie kupują orzechy, suszone owoce i mieszanki bakalii.
Biedronka daje dwa produkty gratis
Mechanizm akcji jest wyjątkowo korzystny. Przy zakupie czterech produktów objętych promocją dwa najtańsze są gratis.
Co ważne, Biedronka informuje, że bakalie można „mieszać dowolnie”. Nie trzeba więc wkładać do koszyka czterech identycznych opakowań.
Na materiale promocyjnym widać m.in. orzechy nerkowca, suszone morele, suszoną żurawinę, mieszanki egzotyczne oraz pistacje.
Rabat odpowiadający wartości dwóch najtańszych produktów zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie produkty promocyjne.
Jest jeden warunek. Potrzebna karta lub aplikacja
Z promocji mogą skorzystać posiadacze karty Moja Biedronka lub aplikacji Biedronka.
Obowiązuje również limit: maksymalnie 8 produktów dziennie, czyli cztery produkty gratis, na jedną kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że w ramach dziennego limitu można dwukrotnie wykorzystać mechanizm 2+2.
Orzechy, pistacje i suszone owoce. Promocja obejmuje wszystkie bakalie BakaD’Or
Biedronka nie ograniczyła akcji do jednego rodzaju bakalii. Zgodnie z informacją sieci promocją objęte są wszystkie bakalie BakaD’Or.
To ważne, ponieważ możliwość dowolnego łączenia produktów pozwala dobrać zestaw do własnych potrzeb. Trzeba jednak pamiętać, że gratis naliczany jest na dwa najtańsze produkty, dlatego przy produktach o różnych cenach wysokość korzyści będzie odpowiednio inna.
Wielka promocja tylko na koniec września
Najważniejsze ograniczenie dotyczy czasu. Oferta obowiązuje wyłącznie 30 września. Już następnego dnia ta konkretna jednodniowa akcja nie będzie obowiązywała.
Przy okazji warto zwracać uwagę na dostępność poszczególnych wariantów w konkretnym sklepie. Przy jednodniowych promocjach najbardziej popularne produkty mogą być wykupywane szybciej.
Podsumowując: 30 września w Biedronce wszystkie bakalie BakaD’Or są w promocji 2+2 gratis. Produkty można mieszać, dwa najtańsze są gratis, a dzienny limit wynosi 8 sztuk – maksymalnie 4 gratis – na kartę Moja Biedronka.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.