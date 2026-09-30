Masz mieszkanie w bloku? Tego nie wolno trzymać na klatce schodowej. Konsekwencje mogą być kosztowne
Rower pod drzwiami, dziecięcy wózek, szafka na buty, stary regał czy kartony po przeprowadzce. W wielu blokach to codzienny widok. Klatka schodowa nie jest jednak dodatkowym schowkiem mieszkańców. Przepisy przeciwpożarowe chronią drogi ewakuacyjne, a pozostawienie na nich przedmiotów może w określonych sytuacjach skończyć się odpowiedzialnością za wykroczenie. Nie oznacza to jednak, że za każdy rower stojący przed mieszkaniem automatycznie grozi wysoka grzywna.
Państwowa Straż Pożarna regularnie przypomina mieszkańcom bloków o zasadach dotyczących klatek schodowych i korytarzy. Powód jest bardzo konkretny: podczas pożaru właśnie tędy mieszkańcy muszą wydostać się z budynku, a ratownicy dostać się do jego wnętrza.
Kartony, meble i inne materiały palne. Tutaj przepisy są jednoznaczne
Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków zabrania składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji.
PSP jako przykłady rzeczy, których nie należy przechowywać na klatkach schodowych, wskazuje m.in. szafy, stoły, krzesła, dywany, regały, kartony, sprzęt AGD czy wózki dziecięce.
Nie chodzi przy tym o estetykę klatki. Dodatkowe materiały mogą zwiększać obciążenie ogniowe, a przedmioty pozostawione na przejściu mogą utrudnić ewakuację albo działania strażaków.
A co z rowerem albo hulajnogą?
Tu potrzebna jest precyzja, bo często pojawia się uproszczenie: „roweru na klatce nie wolno trzymać nigdy”.
PSP wyjaśnia to dokładniej. Przepisy zabraniają umieszczania przedmiotów na drogach służących ewakuacji w sposób, który zmniejsza ich szerokość lub wysokość poniżej wartości wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi.
Straż wskazuje jednocześnie, że rower ze względu na niektóre palne elementy może stanowić zagrożenie pożarowe, a jego pozostawienie na klatce może utrudniać zarówno ewakuację mieszkańców, jak i prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej.
PSP w swoich materiałach wymienia także rowery i hulajnogi, których ustawienie ogranicza wymaganą szerokość drogi ewakuacyjnej.
Dlatego nie należy sprowadzać sprawy wyłącznie do pytania „rower – tak czy nie?”. Znaczenie ma miejsce, sposób ustawienia przedmiotu, jego właściwości oraz to, czy klatka lub korytarz pełnią funkcję drogi ewakuacyjnej.
Szafka na buty przed drzwiami też może być problemem
Podobna zasada dotyczy popularnych szafek, półek i regałów wystawianych przed mieszkaniami.
Jeżeli jest to materiał palny składowany na drodze służącej ewakuacji albo przedmiot ogranicza wymagane parametry przejścia, może naruszać przepisy przeciwpożarowe.
PSP zwraca ponadto uwagę, że drogi komunikacji ogólnej nie są przeznaczone do przechowywania przedmiotów, które nie stanowią ich stałego wyposażenia. Kwestie prawidłowego użytkowania budynku wynikają także z Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych.
Czy za rower na klatce można dostać 30 tys. zł kary? To zbyt duże uproszczenie
W internecie można spotkać nagłówki sugerujące, że pozostawienie roweru lub wózka na klatce oznacza automatycznie gigantyczną karę. Tak przedstawiona informacja jest myląca.
Samo stwierdzenie, że przed drzwiami stoi rower, nie oznacza automatycznego nałożenia określonej grzywny.
Państwowa Straż Pożarna wskazuje natomiast na art. 82 § 1 pkt 7 Kodeksu wykroczeń. Odpowiedzialność może powstać, gdy dochodzi do czynności mogących spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się albo utrudnić działania ratownicze lub ewakuację, w tym przez składowanie materiałów palnych na drogach służących ewakuacji albo ustawianie przedmiotów tak, że ograniczają wymagane wymiary takiej drogi. Za takie wykroczenie przepis przewiduje areszt, grzywnę albo naganę.
To właśnie ta podstawa prawna jest istotna – nie istnieje prosty taryfikator „rower na klatce = konkretna wysoka kara”.
Klatka schodowa może uratować życie
Przepisy mają praktyczny cel. Podczas pożaru korytarz i klatka schodowa mogą być jedyną drogą opuszczenia budynku.
W zadymieniu widoczność może spaść niemal do zera. Przedmiot, który w normalnych warunkach łatwo ominąć, podczas ewakuacji może stać się przeszkodą – szczególnie dla dzieci, seniorów czy osób z niepełnosprawnościami. Z tej samej drogi korzystają również strażacy wchodzący do budynku ze sprzętem. PSP podkreśla znaczenie zachowania bezpiecznych dróg ewakuacyjnych.
Dlatego najbezpieczniejsza zasada dla mieszkańców bloku jest prosta: klatki schodowej i korytarza nie należy traktować jak prywatnej piwnicy czy komórki lokatorskiej.
Jeśli administracja żąda usunięcia roweru, wózka, mebli czy kartonów, nie musi chodzić wyłącznie o regulamin wspólnoty. W określonych przypadkach w grę wchodzą również przepisy przeciwpożarowe oraz wymagania dotyczące bezpiecznej ewakuacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.