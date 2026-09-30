Ponad 7 tysięcy złotych za 16 dni szkolenia! Ile zarabia się w Wojskach Obrony Terytorialnej? Zobacz dokładne stawki
Łączenie pracy zawodowej lub nauki ze służbą wojskową staje się dla tysięcy Polaków nie tylko opcją na wzmocnienie obronności kraju, ale także bardzo atrakcyjnym źródłem dodatkowego dochodu. Ministerstwo Obrony Narodowej przedstawiło szczegółowe stawki uposażenia dla Wojsk Obrony Terytorialnej na 2026 rok. Ile żołnierz rezerwy dostanie za sam udział w szesnastodniowym szkoleniu podstawowym i na jakie dodatki może liczyć każdego miesiąca?
Ponad 7 tysięcy złotych na start. Jak wyglądają wypłaty za szkolenie podstawowe?
Wojska Obrony Terytorialnej wyróżniają się wyjątkową elastycznością, pozwalając na bezproblemowe łączenie dotychczasowych obowiązków cywilnych z wojskowymi. Dla osób bez wcześniejszego doświadczenia w czynnej służbie wojskowej przepustką do formacji jest 16-dniowe szkolenie podstawowe. Za ten okres nowo wcielony żołnierz w najniższym stopniu szeregowego otrzymuje stawki dzienne w wysokości 182 zł brutto, co daje łącznie 2 912 zł brutto za sam kurs.
To jednak nie koniec zastrzyku gotówki. Po pomyślnym ukończeniu „szesnastki” nowym żołnierzom przysługuje jednorazowy dodatek w wysokości 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia z II kwartału poprzedniego roku. W 2026 roku kwota ta wynosi aż 4 374,32 zł. Oznacza to, że za pierwsze szkolenie podstawowe na konto nowego terytorialsa trafia łącznie 7 286,32 zł brutto. Warto dodać, że ochotnicy wstępują do brygad w całej Polsce, własną jednostkę WOT posiada również Warszawa.
Od 182 zł do 626 zł dziennie plus rosnąca premia za gotowość bojową
Oprócz należności za dni spędzone na ćwiczeniach, żołnierzom WOT przysługuje stały, miesięczny dodatek za gotowość bojową. Przepisy stanowią, że dodatek ten nie może być niższy niż 10 proc. najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. W 2026 roku kwota ta odpowiada dokładnie 650 zł miesięcznie – pod warunkiem prawidłowego i terminowego wywiązywania się z powierzonych zadań.
Uposażenie za udział w rotacjach i ćwiczeniach zależy bezpośrednio od posiadanego stopnia wojskowego. Zgodnie z rozporządzeniem MON, stawka dzienna w 2026 roku wynosi odpowiednio: szeregowy – 182 zł, kapral – 208 zł, sierżant – 216 zł, podporucznik – 250 zł, kapitan – 259 zł, a pułkownik – 341 zł. W przypadku kadry generalskiej stawki sięgają od 413 zł do 626 zł za każdy dzień służby.
Jak krok po kroku wyglądają finanse w Wojskach Obrony Terytorialnej
Zobacz zestaw najważniejszych stawek i finansowych zasad obowiązujących w WOT w 2026 roku:
- 7 286,32 zł brutto na start – łączna kwota wynagrodzenia i jednorazowego dodatku za 16-dniowe szkolenie podstawowe.
- 650 zł miesięcznie dodatku za gotowość – stałe miesięczne świadczenie za prawidłowe pełnienie służby.
- 182 zł stawki dziennej dla szeregowego – gwarantowane wynagrodzenie za każdy dzień udziału w ćwiczeniach.
- Rosnące stawki wraz z awansem – 208 zł dla kaprala, 216 zł dla sierżanta oraz 250 zł dla podporucznika.
- Elastyczne łączenie ze służbą cywilną – finanse stanowią uzupełnienie stałego dochodu z pracy lub nauki.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.